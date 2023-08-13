Кокаиновая правда Пабло Эскобара

Спросите в ЦРУ и ФБР
О том, что наркобарон из Колумбии завалил кокаином США и Европу, слышали, наверное, все. Только много информации о нём на уровне выдумок, реальные же данные были долгое время засекречены спецслужбами США, только сейчас какая-то часть их вышла на публичный уровень, но слухи и легенды до сих пор в ходу.
В массовой культуре личность Эскобара чрезвычайно популярна. В Колумбии туристам предлагают экскурсии «по эскобаровским местам», продаются сувениры – портреты Эскобара, брелки с его фото, статуэтки и т. п. Вполне уважаемые колумбийские художники пишут картины, в частности, известна картина, где застреленный американскими агентами огромный Пабло, сжимая в коченеющей руке пистолет, лежит на крыше размером с него на фоне таких же маленьких крыш.
Про Эскобара написано великое множество книг, из которых, впрочем, доверия наиболее заслуживают произведения его родственников с претензией на биографичность. Последнее из таких произведений было написано в 2014 году его сыном Хуаном под названием «Пабло Эскобар, мой отец».
Несмотря на то, что, казалось бы, публику должно интересовать становление кокаиновой империи Эскобара, «Медельинского картеля», методы их работы и, в конечном итоге, туманные обстоятельства гибели кокаинового короля, наибольшую популярность до недавнего времени получила книга Вирхинии Вальехо, профессиональной журналистки, «Любить Пабло, ненавидеть Эскобара».
В ней основной упор сделан на их с Пабло романтические отношения. По ней снято несколько фильмов, больше похожих на мелодрамы, чем на криминальные боевики. Это вполне логично: в некоторых регионах Колумбии (в особенности в Медельине) народная память и созданные на ее основе легенды трактуют личность торговца наркотиками как местного Робин Гуда, а у каждого Робин Гуда должна быть своя Дева Мэриан.
Точности и неточности «Нарко»
Фильмов об Эскобаре – около двух десятков. Правдивость их спорная. Ближе иных к реальному отображению событий сериал «Нарко», в первом сезоне которого рассказывается во всех подробностях о становлении, расцвете и падении Медельинского картеля, большое внимание уделяется личностям самого Эскобара, его подельников и агентов американских спецслужб, под руководством которых колумбийская полиция вела борьбу с картелем.
Из-за «Нарко» киношники рассорились с Роберто Эскобаром, бывшим финансистом Медельинского картеля, братом Пабло, сохранившим статус криминального авторитета. В конце концов, был убит Карлос Муньос Портал – сотрудник компании, собиравший информацию в одном из самых криминальных районов Мексики.
Роберто Эскобар взял фактически ответственность на себя, публично заявив, что фильмы о криминале в Медельине должны сниматься только с его письменного разрешения, а иначе «лучше бы ваши матери оставили вас в утробе, чем вы будете соваться в Медельин».
На самом деле в «Нарко» неточностей меньше, чем в любых из доселе выпускавшихся статей, фильмов и книг. Авторы хорошо поработали с архивами правоохранительных органов, как США, так и Колумбии. Но критика все равно была.
Народная молва рисует жизнь Эскобара красиво – конечно, он же был в рейтингах «Форбс». В действительности же Эскобар с семьёй постоянно менял места жительства, иногда заселяясь в приличный особняк.
Часто условия жизни были ужасающие, скрываться от полиции и противоборствующего картеля Эскобару приходилось в трущобах. Деньги тут никак не помогали, выбор места зависел от степени риска, что его вычислят.
Многие и сегодня недоумевают: почему у Медельинского картеля была такая кровопролитная война с картелем Кали, если у них было мирное соглашение о разделе сфер влияния в США (Медельину достался Нью-Йорк, а Кали – Майами). Сын Эскобара, для мимикрии сейчас имеющий колумбийский паспорт на имя Себастьяна Маррокена, утверждает, что на практике соглашение было сорвано.
Было соглашение только о ненападении на членов семей и родственников. В связи с этим версия о подрыве бомбы на свадьбе дочери Хильберто Родригеса, одного из лидеров картеля Кали, Медельинским картелем, несостоятельна. У Родригеса и так было много врагов среди преступного мира.
Как убить Пабло?
Много вопросов вызывают обстоятельства гибели наркобарона. Считается, что фатальный выстрел произвел американский агент Хавьер Пенья. Пенья в самом деле получил награду от руководства за проведенную операцию, но прямых доказательств того, что уложил Пабло именно он, нет. На той самой крыше, по которой пытался убежать Эскобар, была довольно хаотичная перестрелка.
С одной стороны были Эскобар и его телохранитель, с другой – целое совместное американско-колумбийское подразделение. Его действия, по всей видимости, координировал Пенья, в то время как официальный руководитель, колумбийский полковник Мартинес, на спецоперации отсутствовал, отдавая приказы по телефону и рации.
По сути дела, Эскобар сам подписал себе смертный приговор. Жизнь бандита оборвалась на следующий день после его 44-го дня рождения, который он отмечал на конспиративной квартире весьма бурно, с вином, пирожными и марихуаной.
Шумная вечеринка привела к тому, что спецслужбы быстро установили его местонахождение. Подобное совпадение событий привело к многочисленным слухам о самоубийстве Эскобара, особенно на фоне того, что смертельное пулевое ранение ему было нанесено в правое ухо.
Даже в книге Марка Боудена «Убить Пабло» содержатся некоторые противоречия в трактовке событий, происходивших в последние дни жизни Эскобара. Ясно одно: Эскобар на тот момент был просто затравлен, поскольку, помимо правоохранительных органов двух стран, его в довершение всего преследовала отколовшаяся от Медельинского картеля ОПГ «Лос Пепес», а также были серьезные неприятности с картелем Кали.
В доказательствах не нуждается?
Есть неопровержимые доказательства того, что «Лос Пепес» получали деньги от картеля Кали, помимо этого, действовали под прикрытием как колумбийских, так и американских спецслужб.
В 2015 году ЦРУ опубликовало по решению суда данные, свидетельствовавшие о сотрудничестве правоохранительных и следственных органов с «Лос Пепес» в плане снабжения последних необходимой информацией о передвижении Эскобара, его адвокатов и членов картеля.
Существует и альтернативная версия о гибели Пабло Эскобара: выстрел из М-16 наркобарону в ухо произвёл один из членов «Лос Пепес». Это был Родольфо Мурильо, который работал вместе с группой захвата. Впрочем, в России таким поворотом событий мало кого удивишь, учитывая опыт привлечения уголовников к СВО.
Что было дальше?
Картель Кали, конечно, органы не пощадили. Правда, таких расправ, как с членами Медельинского картеля, не было. Пачо Эррера, один из лидеров картеля, даже удостоился высшей милости, сдав оперу огнестрельное оружие в костеле во время воскресной мессы, и ему дали спокойно уйти, после чего он скрылся в неизвестном направлении. Следует учитывать менталитет латиноамериканцев, в котором значительную роль играет католицизм: храм – место неприкосновенное.
В дальнейшем личность Эрреры подверглась многочисленным инсинуациям, среди которых главная – обвинение в гомосексуализме. Документальных свидетельств того, что Эррера имел нетрадиционную ориентацию, нет. Из лидеров ОПГ «Картель Кали» своей смертью умер только его главарь Гильберто Родригес Орехуела, и то это дискуссионно.
Остальных со временем убили, только уже после разгрома картеля Кали. В том числе и Элмера Пачо Эрреру. Доказанное, по рассекреченным в 2015 году ЦРУ данным, руководство Пачо финансовыми потоками, направлявшимися ОПГ «Лос Пепес» с целью ликвидации Пабло Эскобара, не спасло его.
Эскобар убит, но дело его живёт
Остаётся отметить, что жестокость и беспринципность всегда были в Латинской Америке нормой жизни. Причём не только на уровне бандитов, но и в государственных верхах.
В 2006 году Эррера добровольно сдался полиции уже во второй раз, и уже не в костёле. Получил тюремный срок и был убит прямо в тюрьме на футбольном поле киллером. По одной версии, тот был из ОПГ «Норте-дель-Валье», по другой – он представлял интересы клана Салазаров.
Этот клан подвергся со стороны картеля Кали жестокой расправе в качестве мести за брата Эрреры, после ранения от Салазаров в позвоночник оставшегося парализованным ниже пояса. И соответственно бездетным и прикованным к инвалидной коляске.
Закончилось ли всё на этом?
Судя по последним сообщениям международных новостных агентств, вряд ли. Колумбия переживает очередной пик производства кокаина. Повторю, сам Эскобар убит, но дело его живёт.
Если, например, то ли поп, то ли рок-диву Шакиру знают во всем мире достаточно широко, но, может, и не подозревают, что она колумбийка. А вот писателя Габриэля Гарсию Маркеса, того, что написал культовые «Сто лет одиночества», знают ещё меньше, и он с Колумбией вообще, как правило, не ассоциируется.
Зато Пабло Эскобара знают куда лучше, чем этих двоих, и у многих при слове «Колумбия» сразу в сознании всплывают ассоциации – «кокаин» и «Эскобар». Появились новые картели, в частности, центр производства кокаина сместился из Медельина в Ла Дорада, где наркобизнес контролирует картель «Командос де ла Фронтера».
И наконец, для самых любознательных – на момент гибели Пабло Эскобара площадей, засеянных кокой, было в пять раз меньше, чем сейчас. Это уже повод задуматься.