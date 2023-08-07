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В Госдуму внесен законопроект о договорах поручительства участников СВО

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В Госдуму внесен законопроект о договорах поручительства участников СВО

С самого начала специальной военной операции на Украине в России ведется работа по созданию комфортных социально-экономических условий для участников СВО и членов их семей. С этой целью Госдумой уже принят не один закон.


Очередной законопроект в поддержку участников СВО был сегодня внесен в Госдуму России. Законопроект касается договоров поручительства по кредитам участников СВО. Инициатором принятия этого документа выступает рабочая группа Госдумы по вопросам спецоперации.

Согласно ранее принятым законам участники СВО, которые погибли или стали инвалидами первой группы по причине своего участия в спецоперации, освобождались от своих кредитных обязательств. Однако, по словам главы рабочей группы Андрея Турчака, законодательство не предусмотрело ситуацию, когда участник СВО является поручителем. По новому законопроекту обязательства по договорам поручительства для погибших участников СВО и инвалидов первой группы будут также прекращены.

Турчак отметил, что на данный момент обязательства поручителя после его гибели могут быть возложены на его наследников. Депутат добавил, что новый законопроект уравнивает участника СВО - заемщика и поручителя, так как они оба несут ответственность за неисполнение обязательств.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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7 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 13:30
    +7
    Все мудрят, мудрят.
    Государство просто должно оплатить кредиты участников СВО, без условно.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:22
      +1
      Это государство скорее неграм ещё 23 млрд., которым вот-вот хана, "зеленых" простит, чем оплатит долги участников сво.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:33
    +2
    По новому законопроекту обязательства по договорам поручительства для погибших участников СВО и инвалидов первой группы будут также прекращены.
    Даже со своего дивана слышу скрежет зубов банкиров и коллекторов.

    Да. И ещё.
    А для второй группы, например, поручительство прекращаться не будет? Чтобы мужик, проливший кровь за Родину, жалел, что его не добили?
    Они ТАМ, НАВИРХУ, думают, что творят? Хоть иногда?
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:37
    +2
    Разве кредитные учреждения при выдаче кредитов не страхуют жизнь и здоровье заемщики и/или поручителя? Если не ошибаюсь условие такого страхования обязательно при ипотечном кредитовании, иных потребительских кредитах. За микрофинансовые организации не говорю.
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 13:55
      +2
      Вопрос в том, что считать страховым случаем. Договор можно составить так, что даже если не дай Бог тебе на голову упадет кирпич, то платить все равно будут твои наследники.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:43
    +3
    Банки своего не упустят, дадут взяток и отыграют лазейки в законе в свою пользу - это аксиома!
    Как вариант, банкиры пролоббируют вопрос о компенсации таких кредитов из кармана государства!
  5. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 13:44
    +3
    Людоеды финансового капитала, если посчастливилось остаться живым: плати еще большие деньги банкиру, который укрывается за твоей спиной. Капитализм. счастье, зашибись.