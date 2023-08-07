В Госдуму внесен законопроект о договорах поручительства участников СВО

С самого начала специальной военной операции на Украине в России ведется работа по созданию комфортных социально-экономических условий для участников СВО и членов их семей. С этой целью Госдумой уже принят не один закон.Очередной законопроект в поддержку участников СВО был сегодня внесен в Госдуму России. Законопроект касается договоров поручительства по кредитам участников СВО. Инициатором принятия этого документа выступает рабочая группа Госдумы по вопросам спецоперации.Согласно ранее принятым законам участники СВО, которые погибли или стали инвалидами первой группы по причине своего участия в спецоперации, освобождались от своих кредитных обязательств. Однако, по словам главы рабочей группы Андрея Турчака, законодательство не предусмотрело ситуацию, когда участник СВО является поручителем. По новому законопроекту обязательства по договорам поручительства для погибших участников СВО и инвалидов первой группы будут также прекращены.Турчак отметил, что на данный момент обязательства поручителя после его гибели могут быть возложены на его наследников. Депутат добавил, что новый законопроект уравнивает участника СВО - заемщика и поручителя, так как они оба несут ответственность за неисполнение обязательств.