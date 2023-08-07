БПЛА ВСУ пытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Орловской области

Не имея каких-либо существенных успехов на фронте и неся колоссальные потери в ходе контрнаступления, ВСУ серьезно нарастили интенсивность террористических атак на территорию России с использованием дронов и артиллерии.
Наиболее вероятной целью подобной тактики противника является медийный эффект для внутреннего потребителя, который должен хоть как-то перекрыть неудачи последних месяцев. В то же время удары украинская армия все чаще наносит исключительно по гражданским объектам, а не по военным целям.
Так, согласно информации от ТГ-канала Mash, вчера, 6 августа, в Орловской области были обнаружены фрагменты украинского БПЛА, предположительно пытавшегося атаковать нефтепровод «Дружба». Фрагменты дрона кустарного производства нашли жители деревни Слободка, которая располагается примерно в 170 км от российско-украинской границы.
В материале говорится, что обломки аппарата разбросаны в радиусе более 3-х км. По предварительной версии дрон, с габаритами 2х3 метра, начиненный взрывчаткой, взорвался в воздухе.
Сообщается, что на некоторых обломках деталей беспилотника вполне различим серийный номер.
Стоит добавить, что помимо воздушных дронов ВСУ в последнее время используют и морские. Так, 5 августа, в Керченском проливы был атакован российский танкер Sig. Судно, не имеющее никакого отношения к ВМФ РФ, получило пробоину, что могло обернуться экологической катастрофой, будь танкер полностью загруженным.