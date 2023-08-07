Военное обозрение
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БПЛА ВСУ пытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Орловской области

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БПЛА ВСУ пытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Орловской области

Не имея каких-либо существенных успехов на фронте и неся колоссальные потери в ходе контрнаступления, ВСУ серьезно нарастили интенсивность террористических атак на территорию России с использованием дронов и артиллерии.


Наиболее вероятной целью подобной тактики противника является медийный эффект для внутреннего потребителя, который должен хоть как-то перекрыть неудачи последних месяцев. В то же время удары украинская армия все чаще наносит исключительно по гражданским объектам, а не по военным целям.

Так, согласно информации от ТГ-канала Mash, вчера, 6 августа, в Орловской области были обнаружены фрагменты украинского БПЛА, предположительно пытавшегося атаковать нефтепровод «Дружба». Фрагменты дрона кустарного производства нашли жители деревни Слободка, которая располагается примерно в 170 км от российско-украинской границы.

В материале говорится, что обломки аппарата разбросаны в радиусе более 3-х км. По предварительной версии дрон, с габаритами 2х3 метра, начиненный взрывчаткой, взорвался в воздухе.

Сообщается, что на некоторых обломках деталей беспилотника вполне различим серийный номер.

Стоит добавить, что помимо воздушных дронов ВСУ в последнее время используют и морские. Так, 5 августа, в Керченском проливы был атакован российский танкер Sig. Судно, не имеющее никакого отношения к ВМФ РФ, получило пробоину, что могло обернуться экологической катастрофой, будь танкер полностью загруженным.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:43
    +4
    Ну власти Киева ни ВСУ, нашими властями до сих пор не признаны террористическими организациями а почему??? Из-за возможности переговоров(но эт мое личное мнение). Зато все СМИ и власть имущие постоянно твердят о террористической деятельности Украины в отношении гражданских Р. Ф.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:53
      +1
      При этом к терроризму атаки на мосты, нефтепроводы, танкеры и прочие суда никакого отношения не имеют. Терроризм и террор - слова однокоренные, но не тождественные. Террор практически всегда был частью войны. Именно так войны и ведутся. Велись во 2ю МВ, велись в ирано-иракскую войну, Югославии, велись во время войны в заливе. И только мы хнычем, что противник не ведет себя как джентельмен, а воюет всеми доступными ему средствами.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:45
    +2
    Не надо себя убаюкивать, эффект мб и медийный но разрушения местами вполне реальные.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:45
    +3
    ВСУ серьезно нарастили интенсивность террористических атак на территорию России с использованием дронов и артиллерии.
    Так они пытаются нанести как можно больший урон противнику (т.е. нам), что и предполагается в ходе боевых действий. Причем они, в отличии от нас, не связывают себя ни какими ограничениями. Отсюда следует очень простой вывод: для нас тоже не должно быть ни каких ограничений. Врага необходимо бить беспощадно где бы он не находился и уничтожать его инфраструктуру способствующую проведению боевых действий.
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:51
    +4
    Это даже круче, чем рубить ветку, на которой сидишь! laughing А зачем тогда БПЛА тратить? Могли бы спокойно перекрыть/подорвать/разобрать на металлолом (нужное подчеркнуть) на своей территории! yes
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 13:53
      +1
      На своей территории медийного эффекта не будет!
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:52
    +1
    Я уже много раз говорил, что они нам будут ломать до тех пор, пока мы им это позволяем. Если начать их дуплить с утра до вечера, им будет не до дронов, шкуру свою будут спасать в подвалах.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:58
    +3
    Хороший повод вообще остановить все трубопроводы через Украину. Так сказать обстоятельства непреодолимой силы плюс экология и защита обслуживающего персонала. soldier
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:13
    0
    Они совсем дурные, по этой трубе их ес деньги этим всукам барыжит а они ее ломают. Обком по попе атата сделает.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:26
      +1
      evgen1221 hi, ничего им не будет, Е. С. и без наших труб газ в свои хранилища получает, так что тут у Киева полная свобода действий.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:08
    0
    на своей территории нельзя хозя по головке ударит а так в РФ можно наверное это не точно ) европа и сша снабжает артой беспилотами координаты дает и тп и тд )