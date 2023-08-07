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Глава ГУР МО Украины Буданов: Контрнаступление ВСУ упёрлось в российскую оборону, поэтому «идёт тяжело»

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Глава ГУР МО Украины Буданов: Контрнаступление ВСУ упёрлось в российскую оборону, поэтому «идёт тяжело»

Контрнаступление украинской армии уперлось в подготовленные российскими войсками позиции, но оно продолжается и это главное. С таким заявлением выступил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.


Начальник ГУР МО Украины признал, что так называемое контрнаступление ВСУ идет очень трудно, а главная причина возникших трудностей - это выстроенная российской армией оборона, в которую и уперлись украинские войска. По его словам, русские сумели в короткие сроки подготовить "залитые бетоном" позиции, поэтому их тяжело преодолеть. В то же время Буданов подчеркнул, что продвижение ВСУ вперед продолжается, а это главное.

За это время Россия построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонительные позиции. Поэтому трудно, не буду скрывать. Но самое главное, что наступление не прекращается, а продолжается: на Бахмутском направлении немного быстрее, чем на юге, но время покажет

- заявил Буданов в интервью очередному иностранному изданию.

Стоит отметить, что глава военной разведки Украины не в первый раз заявляет о "трудностях контрнаступления". В начале июля он признал медленное продвижение ВСУ, но обещал "успех" в скором времени. По словам Буданова, украинская армия непременно прорвет российскую оборону, но для этого ей необходимо "чуть больше времени". В общем, все будет хорошо, но нужно подождать.

По мнению западных экспертов, Киев сам виноват в сложившейся ситуации. Пока политическая и военная верхушка Украины раздавала интервью и вовсю хвалилась будущим контрнаступлением, российские войска готовили оборону и накапливали резервы. Теперь же ВСУ в эту самую оборону уперлись и третий месяц пытаются взять несколько сел.
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28 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:41
    +9
    По его словам, русские сумели в короткие сроки подготовить "залитые бетоном" позиции, поэтому их тяжело преодолеть.

    Какой нафик бетон, если ранее речь шла что даже кусты-трава мешают захистникам наступать?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:50
      +3
      Позиции Буданова внутри его черепной коробки залили бетоном в короткие сроки,поэтому для него так тяжело преодолеть препятствия чтобы начать адекватно думать.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:52
        +2
        да вся это шобла на Банковской уже даже не цирк - это психиатрия.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:58
          +2
          9-ый корпус они уже положили.Потеряли 43 тыс. человек.Сейчас уже 10-ый корпус в ход пустили,последние резервы кинули.То то Эрдоган заговорил о перемирии и прекращении огня,но нам на это идти ни в коем случае нельзя.
          Хотя нет.43 тыс.это даже больше корпуса так как ранее сообщалось что 3 корпуса общей численностью в 75 тыс.,то есть один корпус 25 тыс. у них,а 2 корпуса значит 50 тыс.Ну то есть почти 2 корпуса потеряли ВСУ 43 тыс.Это почти 50 тыс.,ну то есть почти 2 корпуса.
          На фоне того, как стало известно о том, что Запад начал поставлять с 2023 года Украине большое количество бронетехники и иного вооружения, стало известно о том, что Киев начал формирование трёх армейских корпусов. Все три корпуса будут действовать отдельно и будут представлять собой весьма значительную силу (для сравнения, по данным украинских источников, в наступлении на Херсонскую область участвовало не более 10 тысяч военнослужащих ВСУ, - прим. ред.). Это с учётом появления у них бронетехники и современного вооружения, может создать крайне серьёзную проблему. Завершить формирование всех трёх армейских корпусов общей численностью в 75 тысяч человек (а по некоторым данным, здесь имеется ещё дополнительный резерв численностью в 10-12 тысяч военнослужащих), планируется к маю текущего года. Это может грозить очень серьёзным наступлением со стороны ВСУ, тем более, что несколько дней назад украинское военное командование открыто заявило о намерениях начать скорое мощное наступление.

          https://avia.pro/news/vsu-formiruyut-tri-armeyskih-korpusa-obshchey-chislennostyu-v-75000-voennosluzhashchih#bounce

          Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в военных кругах, украинская армия приступила к третьему этапу контрнаступления, задействовав резервный 10-й армейский корпус, чтобы добиться продвижения в районе Работино в Запорожской области.


          ВСУ с начала «контрнаступления» потеряли более 43 тыс военнослужащих и свыше 4,9 тыс единиц различного вооружения, заявили в Минобороны РФ.
          «На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолётов, 9 вертолётов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колёсных танков AMX и 21 американская БМП Bradley», – уточнили в минобороны.
          Также противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и миномётов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.

          https://odnarodyna.org/article/yuzhnyy-front-tretiy-etap-kontrnastupleniya
        2. МВГ
          МВГ Сегодня, 14:32
          0
          да вся это шобла на Банковской уже даже не цирк - это психиатрия
          - да, нее. Это просто ужимки марионеток, ну тех, которых на палец надевают. Поэтому кукловод может стебать в полный рост и куклу и зрительный зал, его все равно никто не видит.
    2. Петрович44
      Петрович44 Сегодня, 14:03
      0
      Ожидают поставок газонокосилок и кусторезов для прорыва.
      И в качестве новой вундервафли - бетонобойные кувалды.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:18
        0
        Бетонобойная кувалда это наверно для того чтобы Буданову мозги прочистить от бетона.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:45
    +1
    Тяжела и неказиста жизнь укринствующего чмыриста"...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:48
      0
      Теперь в качестве причины медленного наступа укажут что им ломы не выдали чтобы укрепления бетонные разрушать? lol
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 14:43
        0
        Так контрнаступление упёрлось, или идёт,я не понял. stop
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:07
          0
          Запрос лично Зеле сделайте - он нюхнёт и всёооо пояснит.... yes lol
          Стопудово пояснит.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:47
    0
    Наступать можно по разному, быстро или медленно, все зависит от скорости пробежки в одну сторону и обратно. Сегодня быстро сбегали туда-сюда, завтра чуть медленнее.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:50
    +3
    Почему эта сволочь до их пор ползает? Кто-то из отставных генералов, воевавших в Чечне, верно заметил - пока не стали уничтожать верхушку, щупальца отрастали как у гидры. Приходившие же им на смену не имели ни того заряда, ни харизмы, ни авторитета у спонсоров.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:00
      0
      Пришедшие им на смену?Ну,Вы видите какая харизма в Ахмата и его сына..Они просто были куплены.Зачем воевать,когда можно жить по-царски?Я не к тому,что военную и гражданскую украинствующую верхушку нельзя уничтожать.Надо!
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: ИванИванов
      Почему эта сволочь до их пор ползает?

      Ещё ползает, Вы правы, но уже очень пристально следит за своим языком.
  5. Scipio
    Scipio Сегодня, 13:52
    +2
    Радует, что наши действительно подготовились, а не на авось понадеялись!!!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:53
    +2
    все будет хорошо, но нужно подождать
    Хорошо и спокойно будет в гробу или полиэтиленовом мешке только чуток подождать когда наконец тебе прилетит. А заключение статьи мне понравилось своей злой ироничностью
    Пока политическая и военная верхушка Украины раздавала интервью и вовсю хвалилась будущим контрнаступлением, российские войска готовили оборону и накапливали резервы

    Одним словом "пока противник изучает карты мы меняем ландшафт" (х/ф "ДМБ")
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:54
    +2
    А перед началом наступления украинцы думали, что русские там шалашей понастроили и с берданками сидят? украинец - это приговор.
    1. Scipio
      Scipio Сегодня, 14:37
      0
      Они думали леопард в поле выкатят и наши сверкая пятками побегут
  8. Комментарий был удален.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:01
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    За это время Россия построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонительные позиции.

    а еще поставили шипы на траву и колья на кустарники , которые по словам западных экспертов очень серьезно препятствуют "контрнаступу" wink
  10. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 14:01
    0
    В направлении Киева наступают))) Такие дела.
  11. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:05
    0
    "Упёрлось и идёт" - и какое же парнокопытное животное это мне напоминает? lol
  12. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:11
    0
    Контрнаступление ВСУ упёрлось в российскую оборону, поэтому «идёт тяжело»

    Русские воюют не по правилам. Оборону организовали, кустов и деревьев насажали и траву посеяли. laughing
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:12
    0
    За это время Россия построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонительные позиции. Поэтому трудно, не буду скрывать. Но самое главное, что наступление не прекращается, а продолжается: на Бахмутском направлении немного быстрее, чем на юге, но время покажет

    - заявил Буданов в интервью очередному иностранному изданию.
    Странно что в бетоне не наблюдается ног Зеленского и остальных деятелей-любителей борьбы неизбежности с очевидностью... am
  14. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:13
    +3
    Наступление это когда войска продвигаются вперёд. А когда войска накатывают на оборону, а потом выжившие отползают обратно, это называется безуспешные атаки
  15. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:22
    +1
    Буданов - фашист. И потому идиoт по определению, как и все фашисты. Во время первого майдана в 2004 он был 18-летним сопляком, и за прошедшие десять лет ничего хорошего из него в принципе не могло вырасти. Вот именно такие сейчас и правят Украиной. Без мозгов.
  16. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:27
    0
    Глава ГУР МО Украины Буданов: Контрнаступление ВСУ упёрлось в российскую оборону, поэтому «идёт тяжело»

    На вторую неделю индеец Джо заметил, что у тюрьмы нет одной стены...
  17. HAM
    HAM Сегодня, 14:43
    0
    Можно,конечно,постебаться насчёт "бетона" в голове и "ломов",но эта (так скажем-персона) руководит террором,порой небезуспешно.....а должна стоять в очереди на доклад к "батьке-б"....