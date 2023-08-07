Глава ГУР МО Украины Буданов: Контрнаступление ВСУ упёрлось в российскую оборону, поэтому «идёт тяжело»

За это время Россия построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонительные позиции. Поэтому трудно, не буду скрывать. Но самое главное, что наступление не прекращается, а продолжается: на Бахмутском направлении немного быстрее, чем на юге, но время покажет

Контрнаступление украинской армии уперлось в подготовленные российскими войсками позиции, но оно продолжается и это главное. С таким заявлением выступил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.Начальник ГУР МО Украины признал, что так называемое контрнаступление ВСУ идет очень трудно, а главная причина возникших трудностей - это выстроенная российской армией оборона, в которую и уперлись украинские войска. По его словам, русские сумели в короткие сроки подготовить "залитые бетоном" позиции, поэтому их тяжело преодолеть. В то же время Буданов подчеркнул, что продвижение ВСУ вперед продолжается, а это главное.- заявил Буданов в интервью очередному иностранному изданию.Стоит отметить, что глава военной разведки Украины не в первый раз заявляет о "трудностях контрнаступления". В начале июля он признал медленное продвижение ВСУ, но обещал "успех" в скором времени. По словам Буданова, украинская армия непременно прорвет российскую оборону, но для этого ей необходимо "чуть больше времени". В общем, все будет хорошо, но нужно подождать.По мнению западных экспертов, Киев сам виноват в сложившейся ситуации. Пока политическая и военная верхушка Украины раздавала интервью и вовсю хвалилась будущим контрнаступлением, российские войска готовили оборону и накапливали резервы. Теперь же ВСУ в эту самую оборону уперлись и третий месяц пытаются взять несколько сел.