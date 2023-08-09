Рубль в цифре или «цифра прописью» в рублях

Наша первая публикация о цифровом рубле (Рубль в цифре – мало плюсов) явно не была рассчитана на продолжение. Однако бурная дискуссия в форуме ВО на темы «надо или не надо» и «что нас ждёт – цифровой рай или ад», буквально потребовала возвращения к теме.
До по-настоящему широкой цифровизации денежной сферы нам, как и всему миру, будем надеться, ещё далеко. Однако лучше всё же как-то подготовиться заранее.
Все услуги через Госуслуги
Можно сколько угодно вещать про цифровой концлагерь или и вовсе ад, однако прогресс, как известно, не остановить. И согласитесь, это ещё не повод отказываться от поголовной цифровизации, если в полусотне километров от Москвы в деревнях по-прежнему нет газа и перебои с электричеством.
Не будем долго распинаться и про рабочие посёлки, где центральное отопление с канализацией, если и было когда-то, то ещё чуть ли не при Сталине. Сказано вам – все услуги через Госуслуги, значит так тому и быть.
И вообще, цифровой ад рядовым гражданам не помеха, они всегда готовы сбежать в наличку, а теперь вовсю пользуются переводами при помощи обычных мобильников. Малочисленные бедолаги, для которых ближайшая сетевая вышка в 500 километрах, не в счёт. И вообще, пусть пользуются космосом и недорогими услугами господина Маска.
Простите за не совсем уместный пафос, но игры с цифрой без соответствующей инфраструктуры, это же всё равно что война без тыла. И тут уже никакой блицкриг не спасёт.
Тем не менее определённый позитив в цифру всё-таки заложен – прежде всего, по части бюджетирования, хотя контроль за распределением казённых средств, с лёгкой руки нынешнего премьера, тогда ещё главного налоговика страны, налажен у нас на зависть многим.
Бюджет не нуждается в спасателях
От кого вообще его, наш когда-то многострадальный, а до СВО вполне благополучный, бюджет, нужно спасать? Правильно, от коррупционеров и от тех кристально честных чинуш, кого хлебом не корми – дай порулить федеральными средствами.
Главное при этом – не столько использовать средства совсем на иные цели, сколько отчитаться за то, что они применены безупречно верно. Тут вроде бы цифровому рублю и карты, точнее – электронные кассы, в руки.
Однако коррупция сегодня, как известно, цивилизовалась так, что и не подкопаешься. Когда главное – не тендер выиграть, а знать, кому победу присудят. А там уже и выгодный подряд, и освоение средств без какой-либо прозрачности и навязчивого контроля.
Впрочем, дело ведь даже не в том, что в цифре бюджетные рубли будут уходить абсолютно точно туда, куда им и положено. Важнее, что цифровой рубль – это не более чем ещё одна форма рубля, которая просто будет храниться в специальных цифровых кошельках граждан и компаний.
Спецсчета, контролируемые от «А» до «Я», как раз и есть главное отличие рубля в цифре от рубля безналичного. Для открытия таких счетов или цифровых кошельков будет использоваться исключительно платформа Банка России. На ней же будут проводиться и все операции с рублями в цифре.
Надо ли объяснять, что Банк России останется эмитентом как наличных и безналичных, так и цифровых рублей. Вся разница в том, что если «нал» и «безнал» после их выпуска как бы уходят в свободное плавание, то цифре такое даже не светит.
Показательно, что каждый пользователь цифровыми рублями сможет иметь не более одного цифрового кошелька. Впрочем, количество банковских карточек при желании тоже можно было бы свести к минимуму, если бы не конкуренция банков между собой.
Заслон биткоину
Банк России, анонсируя введение цифрового рубля с 1 августа, приложил немало сил, чтобы «развенчать мифы о нём», если не все, то хотя бы те, что связаны с безналичным оборотом и биткоинами. Получилось, честно говоря, не очень, однако без цитат от ЦБ РФ тут не обойтись.
Итак, в главном кредитном учреждении страны, напомним, абсолютно независимом, подчёркивают, что «технология цифрового рубля позволяет маркировать средства для использования строго на определенные цели. Это может быть полезно, как для расходов бюджета, социальных выплат, так и для карманных денег».
В ЦБ РФ напоминают, что полностью контролироваться будет только использование бюджетных средств, переведённых в цифровой формат. При этом не идёт речи о «тотальном контроле государства за доходами и расходами граждан».
Во-первых, это вряд ли возможно чисто технологически, а во-вторых, в этом просто нет необходимости даже с точки зрения налоговых и иных видов платежей, которые удобнее контролировать со стороны работодателя.
Банк России пока вовсе не планирует наводнить страну «цифровыми деньгами», что и с биткоином, между прочим, не получается, опровергая опасения по поводу строительства новой, уже цифровой финансовой пирамиды.
Быть может, как раз пирамида и была в числе изначальных замыслов с криптовалютой, да вот только сетевой рынок услуг и товаров, причём не только программных продуктов, растёт темпами, намного опережающими скорость эмиссии тех же биткоинов.
А крипта не поспевает
Тем не менее не исключено, что просто на всякий случай в Банке России решили ограничить потенциальный объём цифрового кошелька для граждан. Даже сумму не постеснялись озвучить – 300 тысяч рублей в месяц. Немало, но, согласитесь, и не так много, чтобы чего-то всерьёз опасаться. За год даже на приличное авто не хватит.
Приходится повторяться, но нам регулярно напоминают, что переводы в цифровых рублях при этом будут для людей абсолютно бесплатными. В системе быстрых платежей, напомним, только до 100 тысяч рублей можно перевести со счёта на счёт без комиссии.
Но это для граждан – бизнесу платить комиссии всё-таки придётся, но тарифы по переводам вряд ли будут выше, чем в СБП, иначе зачем тогда весь сыр-бор.
Остаётся добавить, что пилотный запуск рубля в цифре состоится не сегодня и даже не завтра. Нужна правовая база, на что сослались в ЦБ РФ, который в этот раз словно забыл о собственной независимости. Уж очень тонкий и пикантный это, как видно, вопрос – переход в расчётах на цифру.
«Тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах начнется после того, как будет принята законодательная и нормативная база. В пилотном тестировании будет участвовать лишь ограниченное число клиентов 13 банков».
И наконец едва ли не самое главное – рубль в цифре не отменяет и не может отменить ни наличный, ни безналичный.
И вообще, использование его будет добровольным, а каждый человек всегда будет иметь доступ к другим формам денег. Ну спасибо, успокоили, так что и «цифровой концлагерь», и «цифровой ад» отменяются!