Рубль в цифре или «цифра прописью» в рублях

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Бюджет не нуждается в спасателях

Заслон биткоину

А крипта не поспевает

«Тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах начнется после того, как будет принята законодательная и нормативная база. В пилотном тестировании будет участвовать лишь ограниченное число клиентов 13 банков».