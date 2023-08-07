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The Times: В начале мая ВС РФ пытались поразить «Кинжалом» правительственный квартал Киева

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The Times: В начале мая ВС РФ пытались поразить «Кинжалом» правительственный квартал Киева

В СМИ вновь «всплыла» тема с поражением американским комплексом Patriot российского гиперзвукового «Кинжала». Правда на этот раз озвучена и цель, которую должна была уничтожить ракета, а также мотивы командования ВС РФ.


Стоит напомнить, что каких -либо внятных доказательств о поражении нашей гиперзвуковой ракеты с помощью ЗРК Patriot так и не предоставлено. Если, конечно, не считать фотографии мэра Киева Виталия Кличко рядом с каким-то неустановленным фрагментом ракеты и прочие обломки, вероятно, от «Искандера».

В то же время об уничтожении «Кинжала» американским комплексом ПРО снова пишет издание The Times со ссылкой на рассказ некоего полковника, отвечающего за ПВО в Киеве.

Так, со слов военного, ЗРК Patriot оснащен компьютером, который, засекая баллистическую цель, немедленно «рисует» траекторию ее дальнейшего полета и зону, которую она должна поразить.

Как выразился собеседник агентства, у защитников столицы были считанные минуты, чтобы уничтожить гиперзвуковой «Кинжал», запущенный МиГ-31, который взлетел с авиабазы Саваслейка (Нижегородская область).

Военный отметил, что система нарисовала круг с центром над Майданом. Следовательно, ракета должна была поразить объект в правительственном квартале.

В свою очередь, журналисты The Times напоминают, что произошло данное событие 4 мая, через день после атаки украинских дронов на Кремль. В связи с этим авторы статьи уверены, что так российское руководство пыталось отомстить киевским властям.

Стоит добавить, что вышеизложенная история вызывает множество сомнений. Во-первых, как уже было сказано выше, в Киеве так и не предоставили внятных доказательств уничтожения «Кинжала». Во-вторых, если российское руководство решило нанести удар по «центрам принятия решений» и нашу гиперзвуковую ракету (чисто гипотетически) перехватил ЗРК Patriot, то почему не была проведена повторная атака. Едва ли американский комплекс настолько хорош, что смог бы уничтожить все запущенные гиперзвуковые цели. В США заявления о якобы сбитых ЗРК Patriot ракетах «Кинжал» не подтверждают.
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12 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:50
    +6
    Пытались бы- поразили. Чушь какую то пишут.
    1. Бубубу
      Бубубу Сегодня, 14:56
      0
      Причем уже давно.да есть там полезная информация, боты тупые
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:55
    +1
    The Times: В начале мая ВС РФ пытались поразить «Кинжалом» правительственный квартал Киева
    Догадки ... которые не подтвердить, ни опровергнуть.
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:55
    0
    Скорость полёта Кинжала такова, что даже если и поразил бы его Патриот, то никаких обломков бы не осталось. Трение Кинжала о воздух создаёт раскалённую плазменную область, и при разрушении его конструкции всё бы мгновенно сгорело, как при падении спутника в атмосферу. Максимум остались бы оплавленные фрагменты без возможности идентификации.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:13
      0
      Не наезжайте на украинскую физику - у них целые куски от ракеты остаются. yes
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:55
    +3
    Не даёт им покоя (америкосам) этот провал Патриота. Вот они немного подождали и начинают вбрасывать фейки про сбитие Кинжала и будут ждать реакции. Надо что бы Конашенков официально повторил, что это враньё, пусть акции Райтэона ещё просядут.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:57
    0
    пишет издание The Times со ссылкой на рассказ некоего полковника, отвечающего за ПВО в Киеве.
    Уже ссылка на "некого полковника" расставляет все точки над I. Одни откровенно врут, другим это вранье необходимо для "горячей" статейки. Даже американские военные специалисты выражали большие сомнения по поводу якобы сбитых украинским ПВО "Кинжалах".
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:00
    +2
    Если бы хоть раз увидели пролёт "Кинжала" сопровождаемый специфическим звуком может тогда бы не печатали всякую охинею. Я вам скажу незабываемое зрелище.
  7. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:00
    +1
    В связи с этим авторы статьи уверены, что так российское руководство пыталось отомстить киевским властям.

    Ну так и писали бы... Российское руководство мстит властям Украины... и неча приплетать сюда Пэтриот, уничтоженный Кинжалом...
    А судьи кто? (с) Те кто может рассуждать о сбитых на американских выборах кандидатов в президенты? Так у нас любая бабуля во дворе на скамейке более компетентна в вопросах ПВО.
  8. guest
    guest Сегодня, 15:10
    0
    The Times: В начале мая ВС РФ пытались поразить «Кинжалом» правительственный квартал Киева

    И опять выходит, что только наши враги хорошего мнения о руководстве ВС РФ, ведь пытались они всё правильно сделать. Хотя возможно что кто то с чувством юмора в ВС РФ написал на какой то там старой ракете слово кинжал, а наивный Виталик прочитал и поверил.
  9. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:18
    0
    Британская пресса , как и британские учёные пишут всякую чушь . Лишь бы повысить продажи своих изданий . Коммерция , сэр ! hi
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:19
    0
    Вишенка на торте - снова пишет издание The Times со ссылкой на рассказ некоего полковника, отвечающего за ПВО в Киеве. Этим все сказано, типа джентльменам верят на слово. А так, да, для чубатых сойдет.