В СМИ вновь «всплыла» тема с поражением американским комплексом Patriot российского гиперзвукового «Кинжала». Правда на этот раз озвучена и цель, которую должна была уничтожить ракета, а также мотивы командования ВС РФ.
Стоит напомнить, что каких -либо внятных доказательств о поражении нашей гиперзвуковой ракеты с помощью ЗРК Patriot так и не предоставлено. Если, конечно, не считать фотографии мэра Киева Виталия Кличко рядом с каким-то неустановленным фрагментом ракеты и прочие обломки, вероятно, от «Искандера».
В то же время об уничтожении «Кинжала» американским комплексом ПРО снова пишет издание The Times со ссылкой на рассказ некоего полковника, отвечающего за ПВО в Киеве.
Так, со слов военного, ЗРК Patriot оснащен компьютером, который, засекая баллистическую цель, немедленно «рисует» траекторию ее дальнейшего полета и зону, которую она должна поразить.
Как выразился собеседник агентства, у защитников столицы были считанные минуты, чтобы уничтожить гиперзвуковой «Кинжал», запущенный МиГ-31, который взлетел с авиабазы Саваслейка (Нижегородская область).
Военный отметил, что система нарисовала круг с центром над Майданом. Следовательно, ракета должна была поразить объект в правительственном квартале.
В свою очередь, журналисты The Times напоминают, что произошло данное событие 4 мая, через день после атаки украинских дронов на Кремль. В связи с этим авторы статьи уверены, что так российское руководство пыталось отомстить киевским властям.
Стоит добавить, что вышеизложенная история вызывает множество сомнений. Во-первых, как уже было сказано выше, в Киеве так и не предоставили внятных доказательств уничтожения «Кинжала». Во-вторых, если российское руководство решило нанести удар по «центрам принятия решений» и нашу гиперзвуковую ракету (чисто гипотетически) перехватил ЗРК Patriot, то почему не была проведена повторная атака. Едва ли американский комплекс настолько хорош, что смог бы уничтожить все запущенные гиперзвуковые цели. В США заявления о якобы сбитых ЗРК Patriot ракетах «Кинжал» не подтверждают.