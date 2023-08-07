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Зеленский лично опробовал переданный Чехией авиасимулятор для подготовки пилотов американских истребителей F-16

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Зеленский лично опробовал переданный Чехией авиасимулятор для подготовки пилотов американских истребителей F-16

Запад не торопится поставлять Украине истребители F-16, по последним данным, Киев получит самолеты только после прохождения обучения украинских пилотов их пилотированию, а оно задерживается. Все это очень раздражает киевское руководство, сделавшее очередную ставку на боевую авиацию. На этом фоне Чехия поставила Воздушным силам ВСУ тренажер F-16.


Накануне на Украине прошли торжественные мероприятия в честь дня Воздушных сил Украины, поучаствовал в них и Зеленский, он даже залез в кабину фронтового бомбардировщика Су-24, где с умным видом попозировал для украинской и зарубежной прессы. Но главным событием праздника стала передача Чехией симулятора для подготовки украинских пилотов навыкам управления американским истребителем F-16.

Как утверждают в офисе президента Украины, Зеленский лично опробовал симулятор и даже сумел в виртуальном бою "поразить мишень", в качестве которой выступал российский стратегический бомбардировщик Т-95.

Президенту также продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией для подготовки пилотов к работе на самолетах западного образца F-16 (...) Владимир Зеленский испытал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней — Ту-95

- говорится на сайте офиса президента.

Также Зеленскому подарили летный шлем, как символ веры в то, что Воздушные силы ВСУ в скором времени получат на вооружение американские истребители F-16, которые должны кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя. Как подчеркнули в ВС ВСУ, ПВО - это щит Украины, а боевая авиация - меч. С получением американских самолетов этот самый "меч" станет еще "острее".



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13 комментариев
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  1. Седой Цинник
    Седой Цинник Сегодня, 14:37
    +4
    В War Thunder играл, ещё и в аркадном режиме, ушлепок.
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 14:40
      +2
      жаль, что в эту кучу кокаина в процессе симуляции реальная ракета не прилетела!(
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:41
      +1
      Попробовал и сказал: какая классная игрушка, только голова кружится wassat клоун он и Африке клоун!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:39
    +1
    Можно констатировать одно.У них получилось сохранить фронтовые бомбардировщики Су24,которые сейчас используют как носители западного вооружения.Как им удалось?Серьезный подход к вопросам маскировки,защиты аэродромов.Про наши причины говорить нет смысла.А ведь точно так же будет и с F16,будут прятать,использовать для ударов высокоточным оружием по мостам и критическим для нас обьектам.Плохо что наука впрок не идет
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:44
      -1
      Как им это удается на примере разбора атаки на аэродром Староконстантинов. Появились спутниковые снимки за 6 августа в низком разрешении.

      В сравнении с предыдущим снимком, можно заметить, что между 3 и 6 августа, когда произошел последний ракетный удар, отчетливо видны два места попадания:
      1. В отдельно стоящий ангар неизвестного назначения на юго-западной окраине авиабазы;
      2. В цент аэродрома рядом с местом стоянки одного из нелетных Су-24 в старой раскраске, использованных в качестве донора запчастей.

      Также появились два темных пятна, похожих на следы пожара:
      3. В районе подземного сооружения и расположенного рядом топлива на юго-западе, куда уже прилетало ранее.
      4. На отдельной стоянке нелетных экземпляров МиГ-29 ("дров") в старой раскраске на юге, также использованных на запчасти.

      Таким образом, судя по снимкам низкого разрешения, можно говорить о двух попаданиях ракет: в ангар и рядом со стоянкой нелетного Су-24, а также о следах пожара рядом с подземным сооружением и свалкой нелетных МиГ-29.

      Также ракетным ударом был уничтожен элеватор и ангар на его территории (именно кадры горящего элеватора растиражировали все наши сми), расположенный на расстоянии более километра от авиабазы и не попавший на спутниковый снимок.

      Хотя результат и есть, он очевидно несоизмерим с затраченными усилиями и совершенно точно не привел к выводу из строя авиабазы или базирующей на ней авиации.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 14:54
        0
        Французы начали поставки дальнобойных ракет ВСУ...очевидно запускаться они будут с СУ-24.
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 14:45
      0
      а вы знаете какие фу 16 им собрались передавать? далеко не все модификации могли по земле работать
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:56
      +1
      Возможно сохранить получилось не у них, а у других стран. Но раз понадобились ф-16, значит советские уже штучный товар. А вообще неизвестно сколько сушек у них осталось. Может три, может пять. А когда одна останется то её годами можно будет искать
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:44
    0
    Чехия поставила Воздушным силам ВСУ тренажер F-16. Зеленскому подарили летный шлем, как символ
    Ну вот хоть на тренажере потешат свое самолюбие пока будут дожидаться F-16 если те вообще прибудут. А шлем как символ в подарок Зеленскому это конечно "сильный ход". Теперь не страшно будет углы сшибать после очередной дозы.
    ПВО - это щит Украины, а боевая авиация - меч.
    Что-то щит оказался деревянным, а меч ни как доковать не могут.
  4. vol46an
    vol46an Сегодня, 14:45
    0
    Стимулятор президента опробовал стимулятор самолёта. Чудак летака чует из далека.
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:45
    0
    Мда... А говорил романтик... Ему деваться некуда, скоро свои же убьют. Дайте шуту хоть наиграться перед смертью...
  6. Роман_
    Роман_ Сегодня, 14:56
    0
    Смотрит зеля на шлем и думает такая классная баночка с масочкой для кокаина. Приходит зеля домой, сдвигает масочку, открывает "баночку" - а там пусто. И не шлем и не баночка, а так... себе подарок расстроился зеля.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:07
    0
    Дайте ему до кучи симулятор подводной лодки, пусть играет.