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В Варшаве пройдёт грандиозный военный парад в честь «победы» в советско-польской войне в 1920 году

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В Варшаве пройдёт грандиозный военный парад в честь «победы» в советско-польской войне в 1920 году

15 августа считается Днем Войска Польского. В этот день в Варшаве пройдет грандиозный военный парад в честь «победы» в советско-польской войне в 1920 году. Тогда Красная армия, выбивая поляков с территории Украины, дошла почти до самой их столицы, но была остановлена на подступах к ней.


Подробности планируемого мероприятия сообщает «Польское радио», ссылаясь на источник в Вооруженных силах страны.

СМИ Польши отмечает, что в этом году намечается провести самый масштабный и современный парад более чем за три десятилетия. Ничего подобного поляки не видели с 1989 года. В мероприятии планируется задействовать примерно две тысячи военнослужащих, около двухсот автомобилей, 92 самолета и т.д. В параде примет участие военная техника, созданная в Польше, Соединенных Штатах и Южной Корее.

Вместе с польскими воинами будут маршировать военные из США, Великобритании, Хорватии и Румынии

- сообщают журналисты радиостанции.

День Войска Польского считается в Польше общенациональным праздником. В 2023 году его решили отмечать в течение четырех дней – с 12 по 15 августа. В честь этого события праздничные мероприятия состоятся в 70 населенных пунктах страны.


Ранее лидер правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении увеличить численность личного состава войска Польского почти вдвое. По его словам, это будет сделано в ответ на наращивание присутствия российских Вооруженных сил в Белоруссии.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/Минобороны Польши
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19 комментариев
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 14:38
    +4
    Ух ты! А Парад в Москве считают на западе проявлением милитаризма!)
    Поляки - когда ответите за тысячи красноармейцев заморенных до смерти в ваших концентрационных лагерях!?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:55
      +1
      Да плевать на этот польский парад ВС Польши в честь 1920 года похода Пилсудского на Россию!
      Этот парад сам по себе ничего в истории не меняеет! А именно.

      В 1939 Третий рейх захватил Польшу, а польское правительство с верхушкой ВС Польши драпануло в полном составе на смолётах ВВС Польши прямо в Лондон, оставив рядовых поляков без командования защищаться от немцев, как могут. Ну и по факту Польш просто не стало!

      Освободила Польшу от германских нацистов именно Красная Армия и возродил её как страну именно СССР под руководством генералисимуса СТАЛИНА!

      И мне абсолютно наплевать, что и как там празднуют в Польше недобитые польские нацисты-дворянчики в лице того же Моравецкогопод патронажем национальных интересов США и Великобритании!
      1. krot
        krot Сегодня, 15:04
        0
        Ух ты! А Парад в Москве считают на западе проявлением милитаризма!)

        Согласен с вами ! Эта новость для всяких "Моргенштернов" и ему подобных, кто говорят, что нашим парадом гордиться- пережитки прошлого! Поляки оказывается горды еще раньшеми пережитками, не говорю уже о других гейропейцах.. Французские революции и т д..
        Тех кто поднимает вопрос о запрете парада в честь 9 мая нужно просто судить, ибо они враги!
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:04
        0
        Цитата: Татьяна
        Да плевать на этот польский парад ВС Польши в честь 1920 года похода на Россию!

        1920 год им потом так аукнулся, что до сих пор вспоминают.
        Товарищ Сталин им этого не простил.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:15
        0
        Цитата: Татьяна
        Освободила Польшу от германских нацистов именно Красная Армия и возродил её как страну именно СТАЛИН!

        Это они не отмечают, но могли бы сделать "День траура", когда Варшавское восстание 1944 года, завершилось полным крахом и разрушением города. Погибло до 20 тысяч повстанцев и до 200 тысяч мирных жителей (впрочем, это самые высокие оценки, есть цифры скромнее).
        Такова цена ошибок зазнавшихся польских политиков...
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:59
      +1
      Вы ждете, что они добровольно ответят по собственной инициативе? Так ответ будет никогда. А мы призвать у ответу явно не в состоянии.
      1. DIM(a)
        DIM(a) Сегодня, 15:04
        0
        призвать к ответу мог бы СССР(не нынешняя власть), но это не было в тогдашних интересах, а по вопросу их инициативы... как я слышал - там уголовно запрещено вспоминать про лагеря смерти польские.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:40
    +3
    Остановили армию государства, которое горело в огне гражданской вайны и ещё сражалось с кучей интервентов. Так и остановили на подступах к своей столице. А через 19 лет, были разбиты немцами в дрызг за две недели. Вот это повод для гордости.....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:44
      0
      Ну,когда нет повода для гордости,надо его выдумать
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:51
    0
    Вместе с польскими воинами будут маршировать военные из США, Великобритании, Хорватии и Румынии
    Иначе парад будет выглядеть неполноценным да и масштабность этого действа с присутствием англосаксов и разных румын увеличится.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вместе с польскими воинами будут маршировать военные из США, Великобритании, Хорватии и Румынии
      Иначе парад будет выглядеть неполноценным да и масштабность этого действа с присутствием англосаксов и разных румын увеличится.

      А еще парадные колонны под радужным флагом. Вот тогда парад будет по настоящему, по-европейски полноценен.
  4. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 14:51
    0
    опоздала польска на три года laughing
    а интересно у армии людова случайно хаймарсы и штормы не завалялись wassat
  5. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 14:52
    +1
    Первый раздел Речи Посполитой состоялся 19 февраля 1772 г., второй раздел — 23 января 1793 г., третий раздел — 24 октября 1795 г., в результате которого с карты Европы исчезло целое государство — Речь Посполитая.
    Предлагаю ежегодно отмечать каждый. Высылая поздравления Австрии и ФРГ (как правопреемнике Пруссии) естественно.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:52
    +1
    А мы вот праздников по факту возвращения Западной Белоруссии и Западной Украины в состав СССР не празднуем,более того современная Россия ,осудила данное действо.Как же, как же, СССР, вместе с Германией Польшу растерзал. А потом "кровавые" нквдэшные упыри,расстреляли пленных польских офицеров из немецкого оружия,уж больно немцы просили. А ведь этот парад,по сути,глумление над современной Россией.
  7. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 14:56
    0
    Прибалтов пригласить не забудте - их мощные войска хорошо усилят парад.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 14:58
    0
    Заметил одну маленькую закономерность: в течение последних 2-3 недель в каждой сводке с СВО ежедневно фигурируют уничтоженные польские САУ "Краб",то одна,а то сразу две....они такие неповоротные,или кохлам их не жаль?Или же они только на параде хороши??
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:01
    +1
    15 августа считается Днем Войска Польского. В этот день в Варшаве пройдет грандиозный военный парад в честь «победы» в советско-польской войне в 1920 году.

    Ну а почему бы немцам не отметить 1 октября - день взятия Варшавы.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:09
    0
    Вот властям Польши заняться нечем!
    Бешенцы местных уже начинают плющить, а они они парадийствуют.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:13
    0
    Ну если у них 15 августа это типа нашего 23 февраля - пусть маршируют. Чего тут такого? А вот грандиозных побед за пшеками чего то в мировой истории не наблюдалось. Мух от котлет нужно отделять.