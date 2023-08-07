В Варшаве пройдёт грандиозный военный парад в честь «победы» в советско-польской войне в 1920 году

Вместе с польскими воинами будут маршировать военные из США, Великобритании, Хорватии и Румынии

15 августа считается Днем Войска Польского. В этот день в Варшаве пройдет грандиозный военный парад в честь «победы» в советско-польской войне в 1920 году. Тогда Красная армия, выбивая поляков с территории Украины, дошла почти до самой их столицы, но была остановлена на подступах к ней.Подробности планируемого мероприятия сообщает «Польское радио», ссылаясь на источник в Вооруженных силах страны.СМИ Польши отмечает, что в этом году намечается провести самый масштабный и современный парад более чем за три десятилетия. Ничего подобного поляки не видели с 1989 года. В мероприятии планируется задействовать примерно две тысячи военнослужащих, около двухсот автомобилей, 92 самолета и т.д. В параде примет участие военная техника, созданная в Польше, Соединенных Штатах и Южной Корее.- сообщают журналисты радиостанции.День Войска Польского считается в Польше общенациональным праздником. В 2023 году его решили отмечать в течение четырех дней – с 12 по 15 августа. В честь этого события праздничные мероприятия состоятся в 70 населенных пунктах страны.Ранее лидер правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении увеличить численность личного состава войска Польского почти вдвое. По его словам, это будет сделано в ответ на наращивание присутствия российских Вооруженных сил в Белоруссии.