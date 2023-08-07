Украинские медиа: Украина продолжает продавать России титан, из которого делают самолеты и ракеты

Несмотря на то что между Украиной и Россией, уже второй год продолжается вооружённый конфликт, это не мешает странам получать какие-либо экономические выгоды друг от друга.По сообщениям ряда украинских телеграм-каналов, на фоне ожесточенных боестолкновений на фронте Киев без особых проблем продаёт Москве такой важный металл, как титан, который используется в производстве самолетов и ракет.По некоторым данным, на территории Украины находится до 20 процентов мировых запасов титановых руд. Однако страна почти ничего из этого металла не производит и занимается в основном его продажей за рубеж.Как пишет украинский телеграм-канал «Политика Страны», за десять месяцев 2022 и 2023 годов (июль 2022 г. - апрель 2023 г.) государственная Объединенная горно-химическая компания Украины, занимающаяся добычей и обогащением концентратов титановых руд, отправила на экспорт более 80 тысяч тонн титановой руды. При этом отмечается, что большая доля титана оказалась в России, но не напрямую, а через третьи страны, такие как Венгрия, Словакия, Польша, Чехия. Следует сказать, что все эти страны являются членами ЕС и НАТО.В ракетной технике титан применяется для создания баллонов высокого давления и корпусов ракетных двигателей, работающих на твердом топливе. Что касается самолетов, то титановые сплавы используются при создании их корпусов, крыльев, двигателей, винтов.