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Украинские медиа: Украина продолжает продавать России титан, из которого делают самолеты и ракеты

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Украинские медиа: Украина продолжает продавать России титан, из которого делают самолеты и ракеты

Несмотря на то что между Украиной и Россией, уже второй год продолжается вооружённый конфликт, это не мешает странам получать какие-либо экономические выгоды друг от друга.


По сообщениям ряда украинских телеграм-каналов, на фоне ожесточенных боестолкновений на фронте Киев без особых проблем продаёт Москве такой важный металл, как титан, который используется в производстве самолетов и ракет.

По некоторым данным, на территории Украины находится до 20 процентов мировых запасов титановых руд. Однако страна почти ничего из этого металла не производит и занимается в основном его продажей за рубеж.

Как пишет украинский телеграм-канал «Политика Страны», за десять месяцев 2022 и 2023 годов (июль 2022 г. - апрель 2023 г.) государственная Объединенная горно-химическая компания Украины, занимающаяся добычей и обогащением концентратов титановых руд, отправила на экспорт более 80 тысяч тонн титановой руды. При этом отмечается, что большая доля титана оказалась в России, но не напрямую, а через третьи страны, такие как Венгрия, Словакия, Польша, Чехия. Следует сказать, что все эти страны являются членами ЕС и НАТО.

В ракетной технике титан применяется для создания баллонов высокого давления и корпусов ракетных двигателей, работающих на твердом топливе. Что касается самолетов, то титановые сплавы используются при создании их корпусов, крыльев, двигателей, винтов.
Использованы фотографии:
www.titanmedical.ru
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:57
    +2
    Война войной, а бизнес, это святое ... впрочем, оно, как бы и не война, СВО однако.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:01
      0
      Из титана делают самолёты и ракеты?Не ну стойки шасси я ещё понимаю. А вот какие такие ракеты делают из титана?
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 15:03
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        .А вот какие такие ракеты делают из титана?

        Межконтинентальные, баллистические ракеты делают из титана. Посмотрите Военную приёмку.
      2. Мореход
        Мореход Сегодня, 15:04
        +1
        В ракетной технике титан применяется для создания баллонов высокого давления и корпусов ракетных двигателей, работающих на твердом топливе. Что касается самолетов, то титановые сплавы используются при создании их корпусов, крыльев, двигателей, винтов.
      3. Canecat
        Canecat Сегодня, 15:04
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        А вот какие такие ракеты делают из титана?

        Самые засекреченные, наименование и маркировку которых нельзя упоминать в печати...
        Удивлен что подплав не вспоминают, они же не меньше пуляют. ))
      4. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 15:06
        0
        СМИ пишут, что гиперзвуковые. Титан широко используется при производстве ракет со скоростью более 5М.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 15:09
          0
          А откуда они знают какие сплавы используются в гиперзвуковых ракетах? laughing
      5. Попуас
        Попуас Сегодня, 15:09
        0
        Неимеющие аналогов вероятно wassat ..а так вроде в статье написано,что двигатели .
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:02
    +1
    Где добывают титан в России?
    Это Койкарское, Елетьозерское, Вуориярвинское (Карелия), Гремяха-Вырмесское, Лесная Варака, Цагинское (Мурманская область). Есть месторождения и в Коми, причем самые крупные в стране.
    Сегодня их рассматривают как перспективные резервные источники.

    Странная статья... what
    1. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 15:07
      +1
      В 404-й богатые залежи титана. Но делать из него они почти ничего не умеют, разве что обогащают. Дальше - выгодный экспорт. Ну а куда потом реэкспорт, извините, это не готовое изделие с серийным номером, хрен отследишь…
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:02
    +3
    РФ тоже гонит в европу газ нефть и другие ресурсы даже через украину ))))))))
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:03
    +1
    . По некоторым данным, на территории Украины находится до 20 процентов мировых запасов титановых руд

    Надо посмотреть у кого остальные 80% запасов. А то окажется что у нас request
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:10
    0
    Откуда на Украине столько титана? В СССР была произведена геологоразведка буквально каждого квадратного метра территории. И все месторождения были найдены и определены как богатые, средние, бедные и "отложенные для перспективных технологий добычи" (т.е.те, где добыча нерентабельна). И в перечне "титановых монстров" Украины не было.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:11
    0
    А мы добросовестно платим за транзит. И нефть окольными путями поставляется.