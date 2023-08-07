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FT: Членство Украины в ЕС ляжет тяжёлым бременем на страны Евросоюза в финансовом плане

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FT: Членство Украины в ЕС ляжет тяжёлым бременем на страны Евросоюза в финансовом плане

Для того чтобы стать частью Европейского Союза, потребуется провести реформы не только Украине, но и в самом ЕС, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.


Так, по данным британской газеты, переговоры по этому вопросу были инициированы ещё в начале июня главами 10 государств-членов Союза, среди которых Франция, Германия, Польша и Румыния. В ходе дискуссий вышеуказанные страны пришли к выводу о том, что расширение сообщества требует серьёзных преобразований. Таким образом, по итогам переговоров лидеры европейских стран приняли решение о создании рабочей группы, которая займётся вопросом вступления Украины в ЕС.

В то же время, отмечает издание, если за год-полтора до начала боевых действий в этой стране, данная идея казалось немыслимой, то в настоящее время руководство Евросоюза начало придавать ей важное значение. Украинский конфликт продемонстрировал, прежде всего, опасность появления некой геополитической «серой зоны» не только за пределами России, но и сфер влияния западных стран. По мнению авторов публикации, «вторжение РФ серьёзно подорвало возможности ЕС успешно осуществлять свою политику расширения».

Однако по-прежнему основным препятствиям на пути к европейской интеграции страны остаётся такой феномен, как бедность, поскольку финансирование Киева в этом случае полностью и напрямую будет зависеть от его западных партнёров.

Членство Украины в ЕС ляжет тяжёлым бременем на страны Союза в финансовом плане

– пишет FT.

Что же касается вопроса проведения глубоких реформ, в которых будет нуждаться Брюссель в случае присоединения Украины к так называемой европейской семье, то само общество, по-видимому, к этому будет не готово, поскольку для этого потребуется организовывать референдумы, что серьёзно затормозит этот процесс. Более того, ни для кого не секрет, что все решения блока принимаются только при согласии всех участников ЕС.
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19 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:26
    +2
    FT: Членство Украины в ЕС ляжет тяжёлым бременем на страны Евросоюза в финансовом плане
     Разумеется,это не Прибалтику с Грецией кормить.
    1. Седов
      Седов Сегодня, 15:51
      +1
      Вступившая в Евросоюз Украина их же Евросоюз сразу и похоронит. Им просто финансово не потянуть всех хотелок Киева. Даже цыгане из Румынии с их беднейшей экономикой ведут себя намного скромнее. А Киев сразу не попросит, а просто прикажет их правительство содержать. Они же за свободу Европы рубились..
      1. barclay
        barclay Сегодня, 16:07
        0
        Дружба - страшная сила!

        Ну, вот... они потихоньку начинают узнавать друг друга...
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:14
        +1
        Цитата: Седов
        Вступившая в Евросоюз Украина их же Евросоюз сразу и похоронит. Им просто финансово не потянуть всех хотелок Киева.

        Тем более, что б/укры хорошо научились вытребовать деньги с Евросоюза. Да и у самого ЕС, сейчас лишних денег нет, уже сейчас начинают урезать лимитрофов и дотационников.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Разумеется,это не Прибалтику с Грецией кормить.

      Так эти в первую очередь и взвоют, Украина будет сжирать больше половины всех дотаций выделяемых Евросоюзом. Больше всего от этого пострадают лимитрофы, у которых сейчас финансовые дела самые плачевные по всему ЕС.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 16:28
        0
        А на фото: у Дуды взгляд удава сжимающий кролика ! Хищный, такой, плотоядный взгляд....Я еще тогда это заметил !
  2. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 15:32
    +2
    Европа и без хохлэнда превращается в помойку. Типовой европейский город будет выглядеть как Йоханнесбург.
    1. Русь
      Русь Сегодня, 15:51
      0
      Попрошу не вырожаться..... wassat ............
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:35
    +1
    Это не трибалтика... эти из горла вырвут.... wassat вынь и положь.... laughing
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:38
    0
    Интересный вывод сделан о трудностей с политикой расширения..Ну,вот НАТО то расширилось.Так же и ЕС.Что мешает?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:39
    0
    А что, сегодня оброк на окраину карман ЕС не тянет? Неужели за свои справляются? Однако, 69 грошей в гривне - это деньги запада, 31 грош приходится на экономику окраины. И это помимо военных поставок. Ну-ну, флаг в руки. Особенно улыбнуло, для принятия окраины в ЕС, придется реформировать сам ЕС......
  6. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 15:41
    +1
    Вцепились хрен оторвёшь, на весах наша историческая земля. ВВП ждёт сделку - "что упало то пропало?"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:50
      +1
      Ну,так и не надо было ронять в 2014...А то и раньше..Спохватился,когда страна и общество мобилизовалось на войну с нами
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 16:30
        0
        Цитата: dmi.pris1
        не надо было ронять в 2014

        И Янык был легитимный, нужно было садить его на танк и гнать на Киев - возвращать власть !
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:43
    0
    FT: Членство Украины в ЕС ляжет тяжёлым бременем на страны Евросоюза в финансовом плане
    . Пущай скакуасов забирают, всех и сразу... а вот землицу, фиг им по гейропе.
  8. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:54
    0
    «вторжение РФ серьёзно подорвало возможности ЕС успешно осуществлять свою политику расширения».

    Значит всë правильно мы сделали... yes
    Однако по-прежнему основным препятствиям на пути к европейской интеграции страны остаётся такой феномен, как бедность, поскольку финансирование Киева в этом случае полностью и напрямую будет зависеть от его западных партнёров.

    Ну, вот ещё! Одним больше на подсосе, пАдумаешь! Европппа могучая, она справится.
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:09
    0
    Эти хлопцы из всего ЕС Украину сделают.
    Европа - це Украина.
    Да, кстати, пусть Апеннинский полуостров забирают в компенсацию за Крымский. И Пиренейский в нагрузку.
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 16:19
    +1
    На фото как прощаются друг с другом...
  11. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 16:39
    0
    Merkel se negó a incorporar a la "Rusia fronteriza (Ucrania)" mucho antes de la guerra, por qué?

    Porque la economía de Kiev es parasitaria. Vivía a expensas de Moscú!!!!

    Los Banderitas y oligarcas que los sostienen, son parásitos corruptos que deberían estar en el libro Guiness de los récords.

    Y ahora con la guerra, con la perdida de zonas económicas importantes (y la posibilidad de perder mucho más) Ucrania sería tal lastre para una UE en plena depresión que sería imposible sostenerla.

    De hecho cuando Putin dijo que no le preocupaba que Ucrania se uniera a la UE, pero no a la OTAN, era porque estaba más claro que el agua, que Kiev sería un barril sin fondo.

    Los países de Europa central serían los primeros en sufrir las consecuencias.

    Ésta guerra geopolitica se juega en varios frentes, y los errores de Estados Unidos y la UE se están notando.

    Estados Unidos, en su guerra hegemónica contra China, sabía que no podría atacarla, teniendo a Rusia al lado.

    La política Mackenzie volvió el centro del debate he inició con el Maidán una guerra de bajo nivel apuntando a Rusia.

    El hecho que la Gran Rusia hoy se sostenga por si misma y que le esté jugando con sus propias cartas, realizando una guerra de desgaste que pone en riesgo a las economías occidentales, haciendo que estás se peguen un tiro en el pie!

    La pelota está en el campo de la Gran Rusia, veremos si está juega bien sus cartas...

    Ojalá y la Gran Rusia lo logre cómo antaño. Y nos den un mundo nuevo en el que se pueda esperar justicia!!!



    Меркель отказалась инкорпорировать "пограничную Россию (Украину)" задолго до войны, почему?

    Потому что киевская экономика паразитирует. Жил за счет Москвы!!!!

    Бандеритовцы и поддерживающие их олигархи - продажные тунеядцы, которые должны быть в книге рекордов Гиннесса.

    А теперь, с войной, с потерей важных экономических зон (и возможностью потерять гораздо больше), Украина станет таким бременем для ЕС в разгар депрессии, что выдержать ее будет невозможно.

    На самом деле, когда Путин сказал, что его не беспокоит вступление Украины в ЕС, а не в НАТО, это было потому, что было совершенно ясно, что Киев будет бездонной ямой.

    Страны Центральной Европы первыми пострадают от последствий.

    Эта геополитическая война разыгрывается на нескольких фронтах, и ошибки США и ЕС проявляются.

    Соединенные Штаты в своей гегемонистской войне против Китая знали, что не могут напасть на него, когда Россия на его стороне.

    Политика Маккензи вернулась в центр дебатов и вместе с Майданом положила начало низкоуровневой войне против России.

    То, что Великая Россия сегодня стоит сама по себе и что она разыгрывает свои карты, ведет войну на истощение, которая ставит западные экономики под угрозу, заставляя вас выстрелить себе в ногу!

    Мяч на поле Великой России, посмотрим, сыграет ли она свои карты...

    Надеюсь, и Великая Россия добьется этого, как прежде. И дайте нам новый мир, в котором можно ожидать справедливости!!!