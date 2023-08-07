FT: Членство Украины в ЕС ляжет тяжёлым бременем на страны Евросоюза в финансовом плане

Членство Украины в ЕС ляжет тяжёлым бременем на страны Союза в финансовом плане

Для того чтобы стать частью Европейского Союза, потребуется провести реформы не только Украине, но и в самом ЕС, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.Так, по данным британской газеты, переговоры по этому вопросу были инициированы ещё в начале июня главами 10 государств-членов Союза, среди которых Франция, Германия, Польша и Румыния. В ходе дискуссий вышеуказанные страны пришли к выводу о том, что расширение сообщества требует серьёзных преобразований. Таким образом, по итогам переговоров лидеры европейских стран приняли решение о создании рабочей группы, которая займётся вопросом вступления Украины в ЕС.В то же время, отмечает издание, если за год-полтора до начала боевых действий в этой стране, данная идея казалось немыслимой, то в настоящее время руководство Евросоюза начало придавать ей важное значение. Украинский конфликт продемонстрировал, прежде всего, опасность появления некой геополитической «серой зоны» не только за пределами России, но и сфер влияния западных стран. По мнению авторов публикации, «вторжение РФ серьёзно подорвало возможности ЕС успешно осуществлять свою политику расширения».Однако по-прежнему основным препятствиям на пути к европейской интеграции страны остаётся такой феномен, как бедность, поскольку финансирование Киева в этом случае полностью и напрямую будет зависеть от его западных партнёров.– пишет FT.Что же касается вопроса проведения глубоких реформ, в которых будет нуждаться Брюссель в случае присоединения Украины к так называемой европейской семье, то само общество, по-видимому, к этому будет не готово, поскольку для этого потребуется организовывать референдумы, что серьёзно затормозит этот процесс. Более того, ни для кого не секрет, что все решения блока принимаются только при согласии всех участников ЕС.