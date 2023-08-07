«Никакого «Минска-3» не будет»: в офисе Зеленского заявили, что Украина не собирается идти на прекращение огня

Только вывод российских войск на границы 1991 года! Никаких иллюзий. Никакого «Минска-3» не будет. Иначе война продолжится в будущем.

Заявления, сделанные украинскими чиновниками сразу после завершения переговоров по так называемой «формуле мира Зеленского» в саудовской Джидде, в очередной раз говорят о том, что ведение каких-либо переговоров с киевским режим бессмысленно. Напомним, что переговоры начинались на фоне информации о том, что Украина впервые села за стол переговоров без продвижения своего «главного принципа» о выводе российских войск на границы 1991 года. В России политики и эксперты изначально называли такие переговоры бесперспективными, исходя из простого факта – отсутствия на переговорах российской делегации.Теперь бесперспективность этого «саммита» подтверждается словами самих же украинских чиновников, продолжающих твердить, что с Россией «им говорить не о чем».В офисе Зеленского советник главы украинского президента Подоляк объявил, что для Украины «неприемлемо прекращение огня и переговоры с Россией». По словам русофоба Подоляка, «никаких переговоров с Россией не будет до тех пор, пока Россия не выведет свои войска».Подоляк:Тем временем участники встречи в Саудовской Аравии из числа стран Глобального Юга откровенно дают понять, что от них ожидали поддержки идеи Киева о полном выводе российских войск. При это те же страны дали понять, что такие требования не имеют серьёзных перспектив и что Украине в любом случае нужно идти на компромисс в прямых переговорах с Москвой.