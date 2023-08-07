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«Никакого «Минска-3» не будет»: в офисе Зеленского заявили, что Украина не собирается идти на прекращение огня

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«Никакого «Минска-3» не будет»: в офисе Зеленского заявили, что Украина не собирается идти на прекращение огня

Заявления, сделанные украинскими чиновниками сразу после завершения переговоров по так называемой «формуле мира Зеленского» в саудовской Джидде, в очередной раз говорят о том, что ведение каких-либо переговоров с киевским режим бессмысленно. Напомним, что переговоры начинались на фоне информации о том, что Украина впервые села за стол переговоров без продвижения своего «главного принципа» о выводе российских войск на границы 1991 года. В России политики и эксперты изначально называли такие переговоры бесперспективными, исходя из простого факта – отсутствия на переговорах российской делегации.


Теперь бесперспективность этого «саммита» подтверждается словами самих же украинских чиновников, продолжающих твердить, что с Россией «им говорить не о чем».

В офисе Зеленского советник главы украинского президента Подоляк объявил, что для Украины «неприемлемо прекращение огня и переговоры с Россией». По словам русофоба Подоляка, «никаких переговоров с Россией не будет до тех пор, пока Россия не выведет свои войска».

Подоляк:

Только вывод российских войск на границы 1991 года! Никаких иллюзий. Никакого «Минска-3» не будет. Иначе война продолжится в будущем.

Тем временем участники встречи в Саудовской Аравии из числа стран Глобального Юга откровенно дают понять, что от них ожидали поддержки идеи Киева о полном выводе российских войск. При это те же страны дали понять, что такие требования не имеют серьёзных перспектив и что Украине в любом случае нужно идти на компромисс в прямых переговорах с Москвой.
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7 комментариев
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 15:09
    +1
    Можно было бы облегченно вздохнуть, если бы не знали цену слов этим заявителям.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:10
      0
      А хоронить после мясных наступов у них будет где?
    2. krot
      krot Сегодня, 15:15
      +2
      Хорошая новость! Нам не нужны минские соглашения больше, где армию руины опять будут вооружать теперь только усиленными темпами НАТО
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: Мореход
      если бы не знали цену слов этим заявителям.

      А у нас такие же заявители. Одна Машка Захарова чего стоит.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:11
    +1
    Южная Корея тоже не собиралась прекращать огонь и вести переговоры. Да вот беда, вести боевые действия самостоятельно она была не способна и пришлось делать так, как решил хозяин.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:13
    +1
    Мария Захарова опять заговорила об переговорах..вернее об условиях для переговоров с нацистким режимом в Киеве.
    Как же меня раздражает это двуличие Кремля в отношениях с укронацистами...такое непостоянство лишает всякого доверие к руководству .
    На фронте гибнут наши солдаты и офицеры... ради чего они кладут свои жизни?
    Ради переговоров с Зеленским что ли?
  4. Седов
    Седов Сегодня, 15:14
    +1
    «Никакого «Минска-3» не будет»: в офисе Зеленского заявили, что Украина не собирается идти на прекращение огня

    Ну и хорошо. Тогда грызите линию Суровикина до последнего украинца. Нам тоже "Минска-2" хватило..