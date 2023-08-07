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Минобороны: Российские войска в Харьковской области атакуют широким фронтом

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Минобороны: Российские войска в Харьковской области атакуют широким фронтом

Российские войска значительно продвинулись в Харьковской области, продолжая вести наступление на Купянском направлении. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Согласно опубликованной информации, российские войска атакуют широким фронтом в районах Ольшана и Першотравневое Харьковской области. За последние трое суток подразделения "Западной" группировки сумели продвинуться на одиннадцать километров по фронту и на три километра вглубь обороны противника. При этом ВСУ пытаются остановить наше наступление контратаками, только за последние сутки российские войска отразили 12 таких попыток. Общие потери украинской армии на данном направлении составили до 110 всушников, две ББМ, одна гаубица и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
 
На других направлениях пока атакуют ВСУ, наши войска находятся в активной обороне контратакуя, но в наступление не переходят. На Запорожском противник предпринял три попытки прорыва в районах Успеновки и Работино, все они отражены. В ответ российские войска нанесли ряд ударов по ВСУ в районах Яблоневое и Новоданиловка. Всего за последние сутки наши уничтожили порядка 80 всушников, три ББМ и одну гаубицу.

На Донецком противник бросил в бой штурмовые группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки, но подразделения "Южной" группировки наступление отразили. Кроме того, наши нанесли удары по ВСУ в районах Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка. Общие потери ВСУ составили до 135 всушников, два танка, шесть ББМ и три гаубицы.
 
На Южно-Донецком направлении ВСУ предприняли атаку в районе Урожайное, но откатились назад, получив отпор. В районе Старомайорское наша авиация накрыла живую силу и технику 31-й механизированной бригады ВСУ, сорвав атаку. Общие потери противника составили более 225 украинских военных, три танка, четыре ББМ и одна гаубица.

На Красно-Лиманском ВСУ атаковали в районе Серебрянского лесничества, бросив в бой штурмовиков 42-й механизированной бригады, но также безуспешно. Наши в ответ накрыли живую силу и технику ВСУ в районах Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва. О продвижении российских войск сведений нет, но по неофициальной информации, наши потихоньку движутся, работая от активной обороны. За сутки уничтожено более 65 всушников, две ББМ и гаубица.
 
На Херсонском направлении без изменений, противник применяет тактику мелких групп, пытаясь взять под контроль острова в русле Днепра. Наши активно работают артиллерией и авиацией, за сутки уничтожено до 20 украинских военных и две гаубицы.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено три склада боеприпасов 117-й бригады ТРО, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Середина-Буда Сумской Области, Чернещина и Синьковка Харьковской области. В районе Ямполя поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:18
    +3
    От ведь какие наши - пользуются что свидомитам кусты-трава мешают.... wassat
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 15:32
      +4
      Наконец то вместо "подразделения российских войск", стали говорить НАШИ.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:06
        0
        Я всегда так и говорил - НАШИ. Путаете с кем-то.
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 16:22
          0
          Да я про текст статьи. hi Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:23
    +4
    Ну что тут скажешь - молодцы!
    Администрация, извиняюсь, что мало слов.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:33
    +1
    В районе Первого Лимана все очень не просто. Сложная местность и враг ее хорошо укрепил. Наши козыри превосходство в личном составе, резервах, артиллерии и РСЗО. Но до реального успеха еще очень далеко. Сначала надо взять Синьковку, потом Петропавловку, а это минимум месяц займет...
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:33
    +1

    Российские войска значительно продвинулись в Харьковской области
    значительно это сколько 100 м, 1 км, 50 км?!
    1. guest
      guest Сегодня, 15:39
      +2
      Ну если верить тому, что написано в статье:
      За последние трое суток подразделения "Западной" группировки сумели продвинуться на одиннадцать километров по фронту и на три километра вглубь обороны противника.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:44
      0
      Ну,вот сказали-широкий фронт..Если взять например ,Кубань,то 11 километров ,это я до соседнего района разве что доеду..До границы района..
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:52
      -1
      Цитата: Василенко Владимир
      значительно это сколько 100 м, 1 км, 50 км?!

      Я еще год назад сказал, что наше наступление в тыщу миль
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:25
        0
        laughing только непонятно как считать когда война теоретически закончится. Если в квадратных км. то одна цифра, если в человеческом ресурсе - другая, в впк - то третья request
  5. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 15:40
    +2
    Да, всё это хорошо. Жду - когда перебьют все резервы укропов, начнут освобождать остатки территории донецкой области и, когда ещё?, займут николаевскую и одесскую области...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:47
      -3
      Цитата: Тихонов_Александр
      займут николаевскую и одесскую области...

      Ага. Мне еще в том году человек писал, что мы корабли в Николаеве строить будем... Ан нет, не срослось...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:50
    0
    При этом ВСУ пытаются остановить наше наступление контратаками, только за последние сутки российские войска отразили 12 таких попыток.
    . Вопрос... как они умудряются контратаковать??? У наших там нет очевидного превосходства в силах??? Так, что ли?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:27
      0
      Дак контрактаковать даже мне никто не мешает. Результат только разный laughing
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:41
      0
      belay сейчас по ящику интервью мобилизованного показывали. Говорит разносят опорник и сидят - ждут. В опорник присылают ещё бойцов всу. Разносят. Ждут. Он тоже в шоке - зачем они туда идут. Мы говорит просто ждём когда очередная партия подойдёт. Нет ну так-то понятно чего они туда прут request
      Наши почему-то не торопятся