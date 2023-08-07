Минобороны: Российские войска в Харьковской области атакуют широким фронтом

Российские войска значительно продвинулись в Харьковской области, продолжая вести наступление на Купянском направлении. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно опубликованной информации, российские войска атакуют широким фронтом в районах Ольшана и Першотравневое Харьковской области. За последние трое суток подразделения "Западной" группировки сумели продвинуться на одиннадцать километров по фронту и на три километра вглубь обороны противника. При этом ВСУ пытаются остановить наше наступление контратаками, только за последние сутки российские войска отразили 12 таких попыток. Общие потери украинской армии на данном направлении составили до 110 всушников, две ББМ, одна гаубица и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На других направлениях пока атакуют ВСУ, наши войска находятся в активной обороне контратакуя, но в наступление не переходят. На Запорожском противник предпринял три попытки прорыва в районах Успеновки и Работино, все они отражены. В ответ российские войска нанесли ряд ударов по ВСУ в районах Яблоневое и Новоданиловка. Всего за последние сутки наши уничтожили порядка 80 всушников, три ББМ и одну гаубицу.
На Донецком противник бросил в бой штурмовые группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки, но подразделения "Южной" группировки наступление отразили. Кроме того, наши нанесли удары по ВСУ в районах Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка. Общие потери ВСУ составили до 135 всушников, два танка, шесть ББМ и три гаубицы.
На Южно-Донецком направлении ВСУ предприняли атаку в районе Урожайное, но откатились назад, получив отпор. В районе Старомайорское наша авиация накрыла живую силу и технику 31-й механизированной бригады ВСУ, сорвав атаку. Общие потери противника составили более 225 украинских военных, три танка, четыре ББМ и одна гаубица.
На Красно-Лиманском ВСУ атаковали в районе Серебрянского лесничества, бросив в бой штурмовиков 42-й механизированной бригады, но также безуспешно. Наши в ответ накрыли живую силу и технику ВСУ в районах Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва. О продвижении российских войск сведений нет, но по неофициальной информации, наши потихоньку движутся, работая от активной обороны. За сутки уничтожено более 65 всушников, две ББМ и гаубица.
На Херсонском направлении без изменений, противник применяет тактику мелких групп, пытаясь взять под контроль острова в русле Днепра. Наши активно работают артиллерией и авиацией, за сутки уничтожено до 20 украинских военных и две гаубицы.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено три склада боеприпасов 117-й бригады ТРО, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Середина-Буда Сумской Области, Чернещина и Синьковка Харьковской области. В районе Ямполя поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.