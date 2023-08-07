Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти немецкого Баден-Бадена предлагают сделать их город «площадкой» для мирных переговоров России и Украины

21
Власти немецкого Баден-Бадена предлагают сделать их город «площадкой» для мирных переговоров России и Украины

Кто только не пытался выступить посредником в процессе дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Некоторые страны, вроде Китая и ЮАР, даже предлагали собственную мирную инициативу, где по пунктам расписаны условия, на которые могли бы согласиться враждующие стороны.


Между тем, ближе всего к вышеупомянутой цели пока смогла «подобраться» только Турция, на территории которой в прошлом году всё-таки встретились делегации России и Украины. Правда, все мы помним, чем всё это закончилось.

Впрочем, Реджеп Эрдоган, как сообщают турецкие СМИ, не теряет надежды и намерен снова поднять вопрос мирного урегулирования между Россией и Украиной на предстоящей встрече с Владимиром Путиным.

В то же время пока вышеупомянутое событие только планируется, свою территорию в качестве площадки для переговоров предложили власти Баден-Бадена.

Здесь лучшее место встреч для всего мира

- заявил в интервью местной газете обер-бургомистр города-курорта в Германии Дитмар Шпэт.

Со слов чиновника, Баден-Баден является отличным примером мирного сосуществования россиян и украинцев. Следовательно, именно здесь должны состояться будущие переговоры.

Стоит отметить, что Шпэт настроен серьезно. Чиновник пообещал уже в ближайшее время передать своё предложение федеральному правительству.

Однако инициатива немецкого градоначальника с вероятностью 99,9% так и останется нереализованной. Ведь «договороспособность» киевских властей напрямую зависит от США, а в Вашингтоне пока не торопятся прибегать к дипломатическому урегулированию. Мало того, Германия фактически поддерживает ордер МУС на арест российского президента, что никакие переговоры точно не приближает.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. guest
    guest Сегодня, 15:33
    +12
    Германия является стороной конфликта, их оружие вновь убивает русских и их нацистские танки вновь ездят по нашей земле. Как такая страна может быть местом для переговоров?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:42
      +1
      Власти немецкого Баден-Бадена предлагают сделать их город «площадкой» для мирных переговоров России и Украины


      Баден-Баден?Это тонкий намёк такой что ли?Они кого то за малохольных держат?
      1. midivan
        midivan Сегодня, 16:26
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Власти немецкого Баден-Бадена предлагают сделать их город «площадкой» для мирных переговоров России и Украины


        Баден-Баден?Это тонкий намёк такой что ли?Они кого то за малохольных держат?

        И поэтому Баден-Баден идёт нахрен-нахрен, а с ними и все учавствующие в поддержке наркомана зели....
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 15:56
      +2
      Признайте Шольца и Бербок военными преступниками, отзовите поставленную xoxлам технику и вооружения, отремонтируйте за свой счёт "Северные потоки".
      И после этого мы заметим ваши мирные инициативы.
      Репарации ваши после нашей Победы скорректируем...
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:11
      0
      По их баденубалену нужно навернуть их же крылатыми ракетами,лицемеры гнилые!
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:33
    +7
    Площадок дофига.... только присутствовать на них некому...... bully
  3. Бородач
    Бородач Сегодня, 15:33
    +7
    Помню. Помню. Как мыл тебе попку на фонтанчике в Баден-Бадене. (С) laughing
    С какого бодуна бургомистр Баден-Бадена решил, что мирные переговоры будут идти в его городе?
    Обычно акт о безоговорочной капитуляции подписывают в поверженной столице нацистов.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:40
    +1
    Пиво пусть посасывает в своём баден будуне!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:49
      +1
      Цитата: Alien From
      Пиво пусть посасывает в своём баден будуне!

      Пусть посасывает. drinks
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 15:42
    +1
    Как должна страна, где министр иностранных дел, министр обороны говорят, что Германия воюет с Россией, стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной.
    И не забывайте, немецкая политика проукраинская и национал-социалистическая.
    С особой осторожностью.
    Если и должны быть переговоры, то с нейтральными странами и Германия не нейтральна.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:42
    0
    Власти немецкого Баден-Бадена предлагают сделать их город «площадкой» для мирных переговоров России и Украины
    . Послать их на... баден - баден. Если не поймут, послать подальше..
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    +3
    Самую нейтральную площадку могут предложить только императорские пингвины в Антарктиде, все остальные от лукавого.
  8. Седов
    Седов Сегодня, 15:43
    +1
    Это даже как-то символично) Надеюсь в Баден-Баден помнят, что именно 3-ий рейх Германии породил нацистскую идеологию Украинского режима.. А так - да. Акт капитуляции Киева надо где-нибудь там подписывать..
  9. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 15:48
    0
    С немецкой стороны идёт вооружение и тут нате Вам! Площадка, Германия автоматом становиться миротворцем с наделом на русской окраине.
  10. vargo
    vargo Сегодня, 15:53
    0
    А чё не в Москве? Ну или в Мариуполе? Раз уж Германия у них вариант..
  11. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 15:56
    +1
    Слишком много разговоров о переговорах и если начали обсуждать детали типа места их проведения... Похоже происходит навязывание мысли о неизбежности переговоров всему мировому сообществу. Видимо торопятся пока у них есть хоть какие-то козыри или хотя бы возможность правдоподобно блефовать.
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:01
    0
    Когда Шойгу возьмет Баден-Баден, модно в нем провести переговоры о капитуляции ЕС. До Канарских островов включительно.
  13. К-50
    К-50 Сегодня, 16:08
    +1
    Власти немецкого Баден-Бадена предлагают сделать их город «площадкой» для мирных переговоров России и Украины

    Не будет никаких переговоров.
    Потому как для прекращеия СВО нужна ликвидация нацизма на урка ине, с преданием суду виновных за военные преступления и террор. акты в отношении граждан России, её городов и военнослужащих, а также закрепления внеблокового статуса урка ины.
    Кто на это пойдёт кроме России? Пин дос сия? Не для того ярды баксов вкинуты в костёр войны, чтобы оказаться ни с чем. Правительство урка ины? Так это смерть для них, ибо это самые виновные во всех бедах и войне. "Коллективный" запад в лице гей ропы? Так отвечать придётся и за "Северные потоки" и за грабёж российской собственности и денежных средств арестованных.
    Одних яхт у наших нуворишей сколько стибрили. lol Нечто простят? fellow laughing
    Так что окромя России остальных нет для мирного урегулирования, потому придётся всё решать силой, пока пощады не запросят и не капитулируют.
  14. isv000
    isv000 Сегодня, 16:30
    0
    Можно, конечно, рассмотреть этот городишко, как площадку для трибунала по НАТО...
  15. двейра63
    двейра63 Сегодня, 16:46
    0
    А власти Нюрнберга скромничают, ничего не предлагают....
  16. uralex
    uralex Сегодня, 16:48
    0
    Как жареным запахло -так наперегонки побежали с "мирными инициативами"... Хотят по отработанной схеме опять "надуть"....