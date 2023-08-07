Здесь лучшее место встреч для всего мира

Кто только не пытался выступить посредником в процессе дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Некоторые страны, вроде Китая и ЮАР, даже предлагали собственную мирную инициативу, где по пунктам расписаны условия, на которые могли бы согласиться враждующие стороны.Между тем, ближе всего к вышеупомянутой цели пока смогла «подобраться» только Турция, на территории которой в прошлом году всё-таки встретились делегации России и Украины. Правда, все мы помним, чем всё это закончилось.Впрочем, Реджеп Эрдоган, как сообщают турецкие СМИ, не теряет надежды и намерен снова поднять вопрос мирного урегулирования между Россией и Украиной на предстоящей встрече с Владимиром Путиным.В то же время пока вышеупомянутое событие только планируется, свою территорию в качестве площадки для переговоров предложили власти Баден-Бадена.- заявил в интервью местной газете обер-бургомистр города-курорта в Германии Дитмар Шпэт.Со слов чиновника, Баден-Баден является отличным примером мирного сосуществования россиян и украинцев. Следовательно, именно здесь должны состояться будущие переговоры.Стоит отметить, что Шпэт настроен серьезно. Чиновник пообещал уже в ближайшее время передать своё предложение федеральному правительству.Однако инициатива немецкого градоначальника с вероятностью 99,9% так и останется нереализованной. Ведь «договороспособность» киевских властей напрямую зависит от США, а в Вашингтоне пока не торопятся прибегать к дипломатическому урегулированию. Мало того, Германия фактически поддерживает ордер МУС на арест российского президента, что никакие переговоры точно не приближает.