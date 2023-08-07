Мобилизованный в Одесской области инвалид детства с эпилепсией погиб на фронте

На Украине идет уже сложно сказать какая по счету волна мобилизации. При этом с каждым разом мероприятия, проводимые военкоматами, становятся все более жесткими, а требования к кандидатам в «защитники родины», наоборот, низкими.Стоит отметить, что с особым «энтузиазмом» работают военкоматы Одессы, где проживает большая часть русскоязычного населения. Военнообязанных буквально силой ловят прямо на улице и заставляют расписываться в повестках. При этом недавно здесь произошел и вовсе вопиющий случай, о котором пишут местные СМИ.Оказывается, одним из попавших под мобилизацию одесситов оказался 29-летний Борис, инвалид детства, страдавший эпилепсией. Сообщается, что мужчина подрабатывал на местном рынке, как мог и даже по какой-то причине не имел паспорта.Между тем вышеупомянутые факторы не стали препятствием для отправки его на фронт. Там у Бориса случился очередной приступ, и он погиб.В данном случае крайне циничным выглядит комментарий оперативного командования ВСУ ЮГ. Так, спикер Наталья Гуменюк заявила, что объяснять произошедшее должны в медучреждении, где Борис проходил комиссию. В военкомат пришли документы о его пригодности к несению службы. В итоге, военнообязанный был отправлен на фронт.К слову, в самом ТЦК данную ситуацию и вовсе никак не комментируют.Все это в очередной раз доказывает, что украинским властям и командованию ВСУ нет никакого дела до тех, кого они посылают в наступление. Ведь простые украинцы лишь инструмент для них и их западных партнеров.