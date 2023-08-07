Военное обозрение
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Мобилизованный в Одесской области инвалид детства с эпилепсией погиб на фронте

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Мобилизованный в Одесской области инвалид детства с эпилепсией погиб на фронте

На Украине идет уже сложно сказать какая по счету волна мобилизации. При этом с каждым разом мероприятия, проводимые военкоматами, становятся все более жесткими, а требования к кандидатам в «защитники родины», наоборот, низкими.


Стоит отметить, что с особым «энтузиазмом» работают военкоматы Одессы, где проживает большая часть русскоязычного населения. Военнообязанных буквально силой ловят прямо на улице и заставляют расписываться в повестках. При этом недавно здесь произошел и вовсе вопиющий случай, о котором пишут местные СМИ.

Оказывается, одним из попавших под мобилизацию одесситов оказался 29-летний Борис, инвалид детства, страдавший эпилепсией. Сообщается, что мужчина подрабатывал на местном рынке, как мог и даже по какой-то причине не имел паспорта.

Между тем вышеупомянутые факторы не стали препятствием для отправки его на фронт. Там у Бориса случился очередной приступ, и он погиб.

В данном случае крайне циничным выглядит комментарий оперативного командования ВСУ ЮГ. Так, спикер Наталья Гуменюк заявила, что объяснять произошедшее должны в медучреждении, где Борис проходил комиссию. В военкомат пришли документы о его пригодности к несению службы. В итоге, военнообязанный был отправлен на фронт.

К слову, в самом ТЦК данную ситуацию и вовсе никак не комментируют.

Все это в очередной раз доказывает, что украинским властям и командованию ВСУ нет никакого дела до тех, кого они посылают в наступление. Ведь простые украинцы лишь инструмент для них и их западных партнеров.
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23 комментария
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  1. guest
    guest Сегодня, 16:06
    0
    Зато зелебоб может доложить деду в Вашингтоне, что могилизация идёт по плану.
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:06
    -4
    Ну и что? У нас тоже "соринки" в глазах есть.
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 16:10
      +3
      У "нас" это у кого,у ципсошников?
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 16:13
        -2
        Да-да-да, узбогойтесь уже. hi *""
      2. 224ВП_МО_РФ
        224ВП_МО_РФ Сегодня, 16:30
        +5
        человек 43 года, на иждивении мама инвалид 79 лет и бабушка инвалид 90 лет, никого это не волнует, уже год там. ципсо вам уже везде мерещится? с такими "патриотами" как вы и враги не нужны, развалите всё
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:38
          +4
          Цитата: 224ВП_МО_РФ
          ципсо вам уже везде мерещится? с такими "патриотами" как вы и враги не нужны, развалите всё

          А я вам тогда другое напишу, может дойдет:
          "Русские агрессоры!" – с таким выкриком "незаменимый иностранный специалист" Ашурмахмад Кароматулло нанёс удар по голове ветерану СВО Антону Чашкину. Трагедия произошла не на фронте, а в глубоком тылу – в городе Юрюзань Челябинской области. Черепно-мозговая травма стала для нашего бойца, увы, смертельной. И, что примечательно, поводом для конфликта послужила именно тема спецоперации. Ситуация поражает ещё и тем, что убийца, уже новый русский - "соотечественник", так сказать.
          А вы тут про патриотов, лучше смотрите кто с вами рядом, а не на патриотов грешите.
        2. Reindeer
          Reindeer Сегодня, 16:43
          +1
          В этой истории смущает разница в 11 лет между мамой (инвалидом) и бабушкой (тоже инвалидом). Наверное, бабушка - это по папе? А вообще - жесть конечно... не имея собственной семьи, иметь на иждивении двух инвалидов... Я бы от такой жизни, вполне возможно, сам бы сбежал в СВО -_-
        3. Комментарий был удален.
        4. Комментарий был удален.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 16:20
      +6
      Ой, а кто там у нас говорил, что диабетики годны для мобилизации, наверное ципсо? laughing
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 16:23
      +1
      Цитата: AdAstra
      Ну и что? У нас тоже "соринки" в глазах есть.

      Нет у нас таких историй...
      а там местный душевнобольной с эпилепсией попал под раздачу местному военкому...план надо было выполнить.
      Бедняга так и не дождался врачебной помощи после приступа...всем по хрену...ну помер Микола...с кем не бывает...врач пришел только факт смерти зафиксировать.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:09
        0
        Да,конечно нет. belay am Зато у нас могут участника избить молодые нелюди.Да и по части проврики здоровья зачастую ограничиваются общим анализом крови.Сижу у терапевта,тут протискивается мужик просит подписать документы для военкомата.Доброволец.Она-Вам же нельзя,заболевание ИБС(тому под 50,не меньше).Подписывайте,у меня все нормально-подписала.Статья-яркий образчик пропаганды.Как там все плохо.Может,на некоторых и действует,у кого шоры на глазах,и не хотят думать своей головой
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:13
    +5
    Аваков вон заикался, а целым министром внутренних дел был.
    "БЕ-БЕ-БЕ" - так со мной еще никто не разговаривал! Аргументировал Саакашвили, когда еще не сел.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:28
      +3
      Цитата: faterdom
      Аваков вон заикался, а целым министром внутренних дел был.

      Сейчас молчит и заикаться перестал, не хочет в одной камере с Зелей, похлёбку хлебать.
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:15
    +1
    Ну так приказ фашингтона до последнего украинца.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: Incvizitor
      Ну так приказ фашингтона до последнего украинца.

      Приказ Чумадеда гауляйтер выполнит всё с точностью, только время надо.
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 16:17
    +2
    тут видимо у руководства украины сугубо практичный подход.
    посылают на передовую возрастных/больных/недовольных/неугодных, которые если и погибнут, то не жалко. А молодые/здоровые/лояльные понадобятся и их нужно приберечь.
  6. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:19
    +7
    Цитата: taiga2018
    У "нас" это у кого,у ципсошников?

    ЦИПСОшники те, кто замалчивают имеющиеся проблемы, задерживают выплаты бойцам, торгуют техникой с хранения, и многое чего ещё... . Таких знаете? Тогда Вам на телефон доверия ФСБ. bully
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:24
    +6
    А я помню видосик из автобуса с мобиками во время первой "частичной мобилизации", в котором чел помер от сердечного приступа так и не доехав до места.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:48
      0
      ну так надо проверять сердечко, для такого нужно к специалисту идти, врачебная комиссия просто не способна выявлять подобное
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:38
    0
    Вместо какого-то сынка уехавшего в беженство (за уплаченную военкому сумму в валюте инвалид пошёл на фронт. Но кто-же сказал что сынков не найдут иными способами. Мощный суперкар и ограждение, вкусный виски с сигарой без кашля, удачный комариный укус где-нибудь на Гоа. Да мало-ли в общем способов. А Борису там где его уже встретили завсегда рады (в хорошем понимании) winked
    1. HAM
      HAM Сегодня, 17:08
      0
      Семён,Вы угадали...на паблике населённого пункта,из которого "призвали" Бориса есть более подробное описание этой истории...."Наш Борюсик"--так его там называют,был не только эпилептиком,но и (как бы мягче сказать?)--местным недалёким,для которого все люди друзья.Подрабатывал у местного военкома на рынке(да,да-военком ещё и бизнесмен),который уж точно знал,что Борюсик точно нездоров....медкомиссию ему "прошли" наскоро под присмотром "бойца" из военкомата...там есть множество фото,по которым и без медиков видно,что человек не в себе..а умер он не в бою,а на построении,никто не смог оказать помощь при приступе....
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 16:42
    +1
    Пока тут владельцы диванов судачат о проблемах хохла, хотел бы уточнить, что на данный момент наши власти идут той же дорогой! Почитайте документы! Картополов в пятницу откровенно признал, что ответственности за отказ на мобилизацию нет! При этом в законопроекте, который они протащат осенью уже есть штраф в 500 000 рублей за уклонение, возраст до 60 лет и никаких гарантий со стороны государства.
    Пока ваш диван не тронули - вы тут все патриоты, а вот когда его в окно выкинут и в окопы отправят, тут и наступит момент истины!
    Мы идем дорогой хохла и интересы нашей верхушки те же. Просто с голубого глаза всем говорят о добром и светлом, забывая сказать правду!
    Власть не готова признать свои просчеты в плане готовности армии к войне. Сейчас просчеты Суркова и Козака закрывают офисниками из Москвы и Питера, которые вревать не умеют и не смогут...
    Максимум в ноябре будет объявлена вторая волна мобилизации на жестких условиях...
    Сразу подчеркну, я сам военный, служил в спецназе. Проблема в том, что армия должна быть профессиональной, а не собранной из сброда.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:57
    0
    Детей этой самой « Гуменюк» и мобилизовали бы.. Вот бы народ, радовался.
  11. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:09
    0
    Я не националисты но в одессе живут и евреи и румыны и венгры-их на войну не берут что ли?