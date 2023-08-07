Глава «Ростеха» раскрыл число произведённых в 2022 году для российского Минобороны вертолётов

В 2022 году наш холдинг "Вертолеты России" произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году – 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа: по ГОЗу мы увеличили производство военных вертолетов в два раза

Россия значительно нарастила производство вертолетов, причиной этого стал гособоронзаказ, связанный в проводимой на Украине специальной военной операцией. Причем увеличение количества выпускаемых вертолетов коснулось не только военных моделей, но и гражданских. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Чемезовым, темой разговора стала деятельность госкорпорации, в том числе и вертолетостроение. Как доложил президенту глава "Ростеха", в последнее время холдинг "Вертолеты России", входящий в состав госкорпорации, значительно нарастил производство винтокрылых машин. По его словам, в 2022 году было выпущено в два раза больше вертолетов, чем годом ранее. Основная причина такого роста - это гособоронзаказ, значительно возросший в связи с потребностями военных. Если в 2021 году "Вертолеты России" поставили Минобороны 134 военных вертолета различных моделей, то уже в 2022 их количество возросло до 296 единиц. По нынешнему году никаких цифр нет, но нужно думать, что они будут значительно превышать прошлогодние.- заявил Чемезов.Основные боевые вертолеты российской армии - это Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник" во всех своих модификациях.Вырос выпуск и гражданских вертолетов, таких как Ми-8 и Ми-171, Ми-26Т и "Ансат", создан новый вертолет Ми-171А3. По данным из открытых источников, в 2022 году было выпущено 185 гражданских вертолетов, тогда как годом ранее было произведено 108 бортов. Увеличение произошло не только за счет поставок российским заказчикам, но и за рубеж. Несмотря на идущую спецоперацию и наложенные санкции, российские вертолеты все также ценятся иностранными заказчиками.