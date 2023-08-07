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Глава «Ростеха» раскрыл число произведённых в 2022 году для российского Минобороны вертолётов

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Глава «Ростеха» раскрыл число произведённых в 2022 году для российского Минобороны вертолётов

Россия значительно нарастила производство вертолетов, причиной этого стал гособоронзаказ, связанный в проводимой на Украине специальной военной операцией. Причем увеличение количества выпускаемых вертолетов коснулось не только военных моделей, но и гражданских. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.


Российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Чемезовым, темой разговора стала деятельность госкорпорации, в том числе и вертолетостроение. Как доложил президенту глава "Ростеха", в последнее время холдинг "Вертолеты России", входящий в состав госкорпорации, значительно нарастил производство винтокрылых машин. По его словам, в 2022 году было выпущено в два раза больше вертолетов, чем годом ранее. Основная причина такого роста - это гособоронзаказ, значительно возросший в связи с потребностями военных. Если в 2021 году "Вертолеты России" поставили Минобороны 134 военных вертолета различных моделей, то уже в 2022 их количество возросло до 296 единиц. По нынешнему году никаких цифр нет, но нужно думать, что они будут значительно превышать прошлогодние.

В 2022 году наш холдинг "Вертолеты России" произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году – 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа: по ГОЗу мы увеличили производство военных вертолетов в два раза

- заявил Чемезов.

Основные боевые вертолеты российской армии - это Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник" во всех своих модификациях.

Вырос выпуск и гражданских вертолетов, таких как Ми-8 и Ми-171, Ми-26Т и "Ансат", создан новый вертолет Ми-171А3. По данным из открытых источников, в 2022 году было выпущено 185 гражданских вертолетов, тогда как годом ранее было произведено 108 бортов. Увеличение произошло не только за счет поставок российским заказчикам, но и за рубеж. Несмотря на идущую спецоперацию и наложенные санкции, российские вертолеты все также ценятся иностранными заказчиками.
Использованы фотографии:
Кремлин.ру
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13 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:16
    -3
    Молодцы Чемезов и Сердюков! Без них бы мы точно пропали!
    1. takeshi
      takeshi Сегодня, 17:00
      0
      Конечно молодцы))
      Вы и такие как вы уже проиграли!
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:03
      0
      Еше бы на старые Ка52 и Ми28 смонтировать надвтулочные рлс не мешает.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:04
      0
      Еше бы на старые Ка52 и Ми28 смонтировать надвтулочные рлс не мешает.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:17
    +1
    В 2022 году наш холдинг "Вертолеты России" произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году – 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа: по ГОЗу мы увеличили производство военных вертолетов в два раза

    - заявил Чемезов.
    Санкции говорите, украинской народный фальклор с дикими гусями в контрнаступе, притормозить Россию и т.д и т.п. Ага щаз. Любопытно по ОБТ и лёгкой бронетехнике узнать цифры...
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:24
    +1
    Ми-28НМ скоро там доведут до уровня Ка-52М по РЭБ и применению дальнобойных ПТУРов?

    И да, Ми-28 НМ уже «перепрошивают» на ПТУР «Вихрь». Несколько машин, так же успешно произвели пуски. Новости просто отличнейшие для армейской авиации, в особенности для экипажей Ми-28.Теперь дело за МО РФ и «заводчанами». Чем быстрее в полках появятся полноценные Ми-28НМ с возможностью пуска «Вихрь» и «Хризантема-ВМ», тем меньше шансов у врага.

    https://t.me/milhelipilot/1391

    В арсенал Ми-28НМ входит ряд новых боеприпасов. В их числе противотанковая управляемая ракета комплекса «Хризантема». Как пишет ТАСС, речь идёт об изделии под шифром 9М123М (комплекс «Хризантема-ВМ»), которое представляет собой наиболее мощный в своём классе противотанковый управляемый боеприпас российского производства.Эта ракета как составная часть арсенала «Ночного охотника» (в версии Ми-28НЭ) была продемонстрирована широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Отмечалось, что дальность действия 9М123М составляет около 10 км. Ракета может применяться при любой погоде, днём и ночью. Детальные характеристики 9М123М в открытом доступе отсутствуют.


    При необходимости усовершенствованный «Ночной охотник» сможет поднимать в воздух до 12 боеприпасов 9М123М — по шесть штук с каждого борта, говорит Хлопотов.

    https://russian.rt.com/russia/article/934425-mi-28nm-nochnoi-ohotnik-hrizantema
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:29
      0
      у Охотника есть ЛМУР, так то единственный косяк Миля это был слабый редуктор, жалоб сейчас особо нет, по вооружению машины думаю в скором времени унифицируют
      1. spirit
        spirit Сегодня, 16:35
        0
        Кто летает на 52 говорят что там управляемость ещё волшебная, в отличие от миля, плюс катапульта тоже придает своего рода уверенности.Пушкой пользуются мало ,но за счёт жёсткости снаряды летят в "копеечку" у миля с этим беда,про вихри и так понятно .Так что лучше сделать упор пока на 53,пока ми будут допиливать hi
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 16:40
          +1
          так Миль тоже аки балерун пируэты выдает, до ума его долго доводили, что сказалось на серии, Камов по факту практически без детских болячек родился, да и то благодаря Акуле, на которой полностью отработали и технологии и тактику применения
        2. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 16:44
          +1
          да и катапульта дело такое...как показало СВО катапультирование на Камове вообще не дает гарантий сохранности экипажа, особенно с учетом работы на малых, сверхмалых высотах, тут как раз таки Охотник не плох, ибо изначально в конструкцию включены решения для более "мягкой" аварийной посадки и сохранения экипажа при таком деле
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:06
        0
        Цитата: Виталий161
        у Охотника есть ЛМУР, так то единственный косяк Миля это был слабый редуктор, жалоб сейчас особо нет, по вооружению машины думаю в скором времени унифицируют


        ЛМУР с дальностью 20-25 км и теленаведением,боевой частью 25 кг,но есть одно но - она дороже.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 16:31
    +1
    Цифры, безусловно, впечатляют. Только есть вопрос по экипажам? У нас был создан Центр в Торжке, который очень эффективно работает. Но, идет война, часть бортов сбили и подготовка летчиков занимает ни один год...
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:58
    0
    Ка 52 лучший российский вертолет на сегодняшний день в украинской войне