Крылатые ракеты SCALP-EG на Украине

Ракета SCALP-EG на бомбардировщике Су-24. Фото Telegram / BMPD
Недавно киевский режим получил от Франции некоторое количество крылатых ракет воздушного базирования SCALP-EG, и уже сообщается о первых эпизодах их применения. Как и в случае с множеством других образцов иностранного производства, Украина возлагает на это оружие большие надежды, однако они не оправдаются. Российская противовоздушная оборона наработала необходимый опыт борьбы с подобными целями, и угрозу от них не следует переоценивать.
Дальнобойная помощь
С прошлой зимы зарубежные страны-партнеры киевского режима обсуждали возможность предоставления ему дальнобойных ракетных систем разных типов. В частности, британское руководство допустило отправку крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. На первый взгляд, тогда все ограничилось только разговорами, но фактически стартовала подготовка к таким поставкам. Не позднее начала мая британские КРВБ прибыли на Украину.
Вскоре после этого руководство Франции выразило готовность передать Украине ракеты SCALP-EG, минимально отличающиеся от изделий «Сторм Шэдоу». Об окончательном решении о поставках тогда официально не сообщалось, но французская армия начала готовить ракеты к отгрузке. Эти процессы, по всей видимости, заняли несколько недель.
11 июля президент Эммануэль Макрон официально заявил, что Франция передает Украине новое дальнобойное вооружение, которое позволит наносить удары на большую глубину. При этом тип таких изделий, их количество и т.д. он называть не стал. Впрочем, французская пресса тут же уточнила, что речь идет о КРВБ SCALP-EG, фигурировавших в предыдущих сообщениях и заявлениях.
SCALP-EG на истребителе Dassault Rafale. Фото MBDA
В тот же день подробности раскрыло издание Reuters. Его источник во французских дипломатических кругах подтвердил, что будут поставлены именно ракеты SCALP-EG. Отгрузят 50 изделий этого типа. Другой источник отметил, что часть таких ракет уже доставлена на Украину. Все это означает, что Париж фактически принял решение о поставках не позднее мая, а последние официальные заявления лишь «легализовали» уже начатую отправку вооружений.
6 августа на одном из украинских аэродромов состоялись мероприятия по случаю Дня ВВС, на которых присутствовало высшее руководство киевского режима. В рамках праздника состоялась выставка современных вооружений «Повитряных сил» – по понятным причинам, в основном импортных. В частности, впервые открыто показали французскую ракету SCALP-EG.
Изделие демонстрировалось вместе с фронтовым бомбардировщиком Су-24 – на пилоне под неподвижной частью крыла. Из любви к дешевым эффектам, на ракету нанесли ее обозначение в цветах французского флага, украинский трезубец с Эйфелевой башней и совмещенные силуэты самолетов Су-24 и Mirage 2000. Гости мероприятия оставили на ракете лозунги и автографы. Смогут ли все эти мероприятия, лозунги и т.д. повлиять на результаты применения ракеты – вопрос риторический.
Попытки применения
Украинские ВВС начали применять КРВБ Storm Shadow в десятых числах мая. Первые пуски были успешными, и буквально пара ракет смогла прорваться к своим целям. Однако затем российская ПВО научилась своевременно засекать и отражать такие атаки. К настоящему времени количество перехваченных «Сторм Шэдоу» в разы превысило число долетевших до цели.
В двадцатых числах июня на месте падения очередной импортной ракеты был найден агрегат с маркировкой производителя MBDA France. Из-за этого появилась версия о появлении у киевского режима и применении ракет SCALP-EG – хотя до официального объявления об их поставке оставалось еще несколько недель. Впрочем, по всей видимости, найденные обломки принадлежали ракете Storm Shadow. Компания MBDA собирает такие изделия и из агрегатов производства разных стран, в т.ч. выпущенных ее французским отделением.
Воздухозабрник сбитой ракеты SCALP-EG, август 2023 г. Фото Telegram / BMPD
6 августа украинские ВВС попытались атаковать импортными крылатыми ракетами Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом. Часть летевших КРВБ была успешно перехвачена. На обломках одной из них вновь была найдена табличка с названием производителя – MBDA France. Кроме того, присутствовала дата производства – «01-2023».
Насколько известно, выпуск ракет Storm Shadow для Великобритании уже прекращен, тогда как французская модификация SCALP-EG все еще остается в серии. Кроме того, имеется экспортное производство. Все это позволяет предполагать, что по Чонгарскому мосту применили именно ракеты SCALP-EG, причем одной из последних партий.
Очевидно, что киевский режим продолжит использовать британские и французские крылатые ракеты. По разным данным и оценкам, в его распоряжении имеется не менее нескольких десятков изделий Storm Shadow и SCALP-EG, а также порядка 15-20 самолетов-носителей в виде Су-24. Кроме того, имеется теоретическая возможность адаптации других самолетов, но и их количество невелико.
Особенности угрозы
Storm Shadow / SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général) представляет собой крылатую ракету воздушного базирования, предназначенную для использования тактической авиацией против удаленных наземных целей. Совместный англо-французский проект перспективной ракеты разрабатывался с первой половины девяностых годов, и в начале двухтысячных готовую ракету приняли на вооружение. В дальнейшем ракеты обеих модификаций неоднократно использовались на учениях и в реальных операциях.
КРВБ SCALP-EG построена на основе композитного планера с характерными обводами, снижающими радиолокационную заметность. Использован удлиненный фюзеляж, на котором крепятся раскладываемое в полете крыло. Общая длина изделия 5,1 м при ширине фюзеляжа 630 мм и размахе крыла 3 м. Стартовая масса – 1300 кг.
Боевая часть ракеты. Фото Telegram / BMPD
Ракета оснащена турбореактивным двигателем Microturbo TRI 60-30. Он обеспечивает высокую дозвуковую скорость полета и дальность до 550 км. Экспортный вариант ракеты, в соответствии с принятыми ограничениями, должен лететь только на 300 км.
Используется комбинированная система управления и наведения. На всей траектории автопилот ракеты использует инерциальную и спутниковую навигацию. Кроме того, имеется система TERCOM, сравнивающая подстилающую поверхность с эталонной картой местности. На конечном участке полета включается инфракрасная головка самонаведения, сравнивающая облик цели с загруженным в память.
Storm Shadow и SCALP-EG оснащаются боевой частью типа BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) массой 450 кг. В ее составе имеется кумулятивный заряд для пробития преграды и основной фугасный большой мощности. Утверждается, что такая БЧ способна эффективно поражать различные сооружения и постройки, в т.ч. укрепленные. Также обеспечено высокое осколочное и фугасное воздействие.
Наработанный опыт
Не так давно противник возлагал большие надежды на британские ракеты Storm Shadow, но российская ПВО быстро научилась сбивать такие ракеты. Французские изделия SCALP-EG практически не отличаются от «Сторм Шэдоу», и их перспективы понятны и очевидны. При этом борьбе с летящими КРВБ иностранного производства и пресечению их дальнейшего использования будет уделено особое внимание.
Обломки французского изделия с соответствующей маркировкой. Фото Telegram / BMPD
Применение иностранных вооружений можно и нужно предотвращать. Для этого наша армия наносит удары по аэродромам и складам хранения боеприпасов. Кроме того, большое значение имеет выявление и поражение фронтовых бомбардировщиков, способных нести иностранные ракеты – как в воздухе, так и на аэродромах.
С точки зрения средств и систем ПВО, ракета SCALP-EG представляет собой среднеразмерную дозвуковую мало- или средневысотную цель с сокращенной радиолокационной заметностью. Российские зенитные комплексы и системы разных типов способны засекать, сопровождать и поражать такие объекты. Ракеты Storm Shadow неоднократно перехватывались как Сирии, так и в рамках текущей Спецоперации. То же следует ожидать и с французской версией такой КРВБ.
С понятными перспективами
Таким образом, еще один иностранный партнер передал киевскому режиму вполне современное авиационное вооружение класса «воздух-земля». Полученные ракеты уже начали использовать и даже хвастаются их первыми успехами. Однако недавние события показывают, что такой оптимизм является чрезмерным и неоправданным.
Франция отправила на Украину всего полсотни ракет SCALP-EG, и перспективы этой партии уже понятны. Украинские ВВС успеют использовать некоторое количество таких ракет, причем основная их масса будет сбита и не решит поставленную задачу. Остальные изделия будут уничтожены вместе со складами или транспортом и нанесут урон только украинской военной инфраструктуре.
В целом складывается весьма любопытная ситуация. Вместе с иностранными ракетами киевский режим не получает никакие новые возможности, способные изменить его положение. Одновременно с этим Великобритания и Франция сокращают собственные арсеналы авиационных вооружений, и без того не самые крупные. В свете меняющейся военно-политической ситуации, причем не только в Европе, но и в других регионах, все это выглядит, как минимум, интересно.