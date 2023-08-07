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Президент: производители БПЛА «Куб» и «Ланцет» пообещали нарастить выпуск продукции

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Президент: производители БПЛА «Куб» и «Ланцет» пообещали нарастить выпуск продукции

Беспилотники «Куб» и «Ланцет» продемонстрировали свою высокую эффективность в зоне проведения спецоперации. Эти барражирующие боеприпасы обладают очень мощным ударом, способным уничтожать вражескую технику, в том числе западного производства.


Об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Он отметил, что дроны-камикадзе, о которых идет речь, не просто поджигают технику противника. Их попадание также приводит к взрыву боекомплекта.

Президент сообщил, что производители БПЛА «Куб» и «Ланцет» пообещали ему нарастить выпуск своей продукции, предназначенной для нужд Вооруженных сил России. И хотя российский ОПК отметил Путин, выполняет обещанное и наращивает производство, его нужно увеличить еще больше.

Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще

- сказал президент.

В ответ глава Ростеха уверил его, что предприятия выполнят и эту задачу.


Путин также заявил, что российская армия остро нуждается и в увеличении объемов производства других видах продукции.

Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения

- считает президент.

В числе прочего, Чемезов доложил о двукратном увеличении объемов выпуска вертолетов для Вооруженных сил России. Если в 2021 году их было произведено 134 единицы, то на следующий год российский ОПК выпустил 296 военных вертолетов.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/Nickel nitride, http://kremlin.ru/
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14 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 16:41
    +2
    И так недавно проходила информация, что выпуск Ланцетов увеличили в 50 раз!!!
    Ресурсов у нас много. Станков и технических специалистов маловато.
    Под СВО можно и нужно запустить оборонку на полную мощь. Излишки вооружения после разгрома нацистской Украины можно будет продать странам Глобального Юга для защиты от США и НАТО. СВО - самая лучшая реклама российского вооружения. Это не какой-то там Танковый Биатлон или Армейские Игры.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:41
    +1
    Вот интересно. Если некий подводный дрон завалит атомный ракетоносец на выходе из базы или по пути к позиционному району, предъяву на гос.уровне, кому кидать? Да, а подымать его опять иностранцы будут или уже есть отечественные силы и средства?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:44
    +1
    Путин также заявил, что российская армия остро нуждается и в увеличении объемов производства других видах продукции.

    Надо закрывать проблему с нашей артиллерией с дальностью до 40-50 км...контрбатарейная борьба сейчас идет на этих рубежах...Ланцеты и КУБы работают именно на этих расстояниях... но этого все равно недостаточно для успешной борьбы с артиллерией ВСУ.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:59
      0
      так решения уже есть, Коалиция на танковом и автомобильном шасси, почему в серию не идут вот в чем вопрос, а ту артиллерию что есть увы дотянуть до НАТОвких дальностей не получится
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Надо закрывать проблему с нашей артиллерией с дальностью до 40-50 км...контрбатарейная борьба сейчас идет на этих рубежах...Ланцеты и КУБы работают именно на этих расстояниях... но этого все равно недостаточно для успешной борьбы с артиллерией ВСУ.

      Для успешной контрбатарейной борьбы на таких дальностях нужны управляемые снаряды, а они навряд ли сильно дешевле Ланцетов.
      А закрывать проблему надо было начинать еще лет пятнадцать назад, как только американцы Экскалибуром начали стрелять.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:51
    -2
    Владимир Владимирович а что с оптикой,с приборами ночного видения?С защещенной связью,тем более индивидуального пользования?
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:55
    0
    Особенно беспилотники «Ланцет», которые наносят противнику серьезный урон.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:56
    0
    Президент сообщил, что производители БПЛА «Куб» и «Ланцет» пообещали ему нарастить выпуск своей продукции, предназначенной для нужд Вооруженных сил России

    А что мешало ВВП ОБЯЗАТЬ производителей ... "нарастить выпуск продукции" 22 февраля 2022 г,, а не ждать полтора года?
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:57
    0
    Цитата: Бережливый
    Владимир Владимирович а что с оптикой,с приборами ночного видения?С защещенной связью,тем более индивидуального пользования?

    Негоже царю - батюшке этой мелочью заниматься...для этого есть казенные люди. smile
    С них спрашивайте...а что они вам ответят непечатным словом гаранту неинтересно. smile
  8. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 17:02
    +1
    а ведь как с гуаном мешали бедный Ланцет и концерн Калашников на этом же сайте пару лет назад....смотреть страшно было, а тех кто объективно оценивал сие изделия минусами были утыканы как еж иголками, а теперь дифирамбы поют...
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:10
    0
    Цитата: Виталий161
    а ведь как с гуаном мешали бедный Ланцет и концерн Калашников на этом же сайте пару лет назад....смотреть страшно было, а тех кто объективно оценивал сие изделия минусами были утыканы как еж иголками, а теперь дифирамбы поют...

    После азербаджано-армянского конфликта всем противникам БПЛА и барражирующих боеприпасов стало видно как они ошибались. smile
    Я по применению еще Цахалом и Моссад этих девайсов был в восторге от этого оружия...но наш министр обороны очень любил танковый биатлон тогда и не замечал как менялся военный мир.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 17:15
      0
      ну БПЛА типа Байрактар и Иноходец ни как себя на СВО не показали, как и ожидалось собсно, а вот мелкие БПЛА типа коптеров, да и самолетные тож расцвели, а уж ФПВ как расцвел, эт вообще сказка
  10. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 17:10
    0
    Пообещали Верховному Главнокомандующему fool
    Если бы я на работе обещал своему руководителю выполнять свои должностные обязанности, то даже не знаю… belay
  11. james
    james Сегодня, 17:15
    0
    !способным уничтожать вражескую технику, в том числе западного производства." - какая тупая фраза, словно западная техника, это что- то запредельное, а российская из фанеры. Это ж надо так себя опускать.