Президент: производители БПЛА «Куб» и «Ланцет» пообещали нарастить выпуск продукции

Беспилотники «Куб» и «Ланцет» продемонстрировали свою высокую эффективность в зоне проведения спецоперации. Эти барражирующие боеприпасы обладают очень мощным ударом, способным уничтожать вражескую технику, в том числе западного производства.
Об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
Он отметил, что дроны-камикадзе, о которых идет речь, не просто поджигают технику противника. Их попадание также приводит к взрыву боекомплекта.
Президент сообщил, что производители БПЛА «Куб» и «Ланцет» пообещали ему нарастить выпуск своей продукции, предназначенной для нужд Вооруженных сил России. И хотя российский ОПК отметил Путин, выполняет обещанное и наращивает производство, его нужно увеличить еще больше.
Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще
- сказал президент.
В ответ глава Ростеха уверил его, что предприятия выполнят и эту задачу.
Путин также заявил, что российская армия остро нуждается и в увеличении объемов производства других видах продукции.
Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения
- считает президент.
В числе прочего, Чемезов доложил о двукратном увеличении объемов выпуска вертолетов для Вооруженных сил России. Если в 2021 году их было произведено 134 единицы, то на следующий год российский ОПК выпустил 296 военных вертолетов.