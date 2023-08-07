Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет

16
Немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет

Похоже на то, что передача Британией своих дальнобойных ракет авиационного базирования «Штормовая тень» ВСУ были лишь «пробной ласточкой». Понаблюдав за реакцией российских властей, на Западе приняли решение снять очередной запрет и наладить поставки Киеву подобного вооружения.


Недавно в украинских СМИ появилось сообщение, что французские ракеты SCALP (Storm Shadow являются их аналогом) уже на Украине. Но и это еще не все.

Как пишет на своей странице в соцсети глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, депутаты Бундестага достигли согласия касательно поставок для ВСУ шведско-немецких дальнобойных ракет авиационного базирования Taurus.

Стоит напомнить, что еще в начале нашей СВО Берлин наотрез отказывался поставлять Украине любое летальное вооружение. Все дело в стом, что законодательство ФРГ запрещает передавать такое оружие государству - непосредственному участнику вооруженного конфликта.

Между тем на сегодняшний день та самая Германия стала первой страной, передавшей Киеву танки натовского образца. Теперь же в Берлине собираются поставлять ВСУ свои дальнобойные ракеты.

В своем сообщении Чернев ссылается на неких друзей из Бундестага. При этом он отметил, что вышеупомянутые ракеты бьют на дальность около 500 км, что позволит украинской армии наносить удары по всей территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также по Крыму, вплоть до южного побережья.

Ждем официального решения

- написал глава украинской делегации в ПА НАТО.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 16:52
    +5
    Немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет

    Ну, вот... А крику-то, как обычно было: "Да низаШто, да никоХда! Ни капли в рот, ни сантиметра в"! Чтобы нацист нациста, да не поддержал?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:54
    +1
    Ну вот... помимо британцев и французов теперь немцы присоединились к поставкам дальнобойных ракет...как же все это было прогнозируемо на нашем форуме...но только не для хе хе Кремля.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:58
      0
      А что Кремль по этому поводу может сделать?Погрозить?Может,сделать-нет.Это надо было просчитывать и принимать определенные решения по защите стратегических обьектов
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:55
    +4
    Ну да соплежуйство,и красные линии ,в европе разрешили уже всех.Поняв что кремль элементарно боится что либо предпринимать дабы не "обидеть партнёров "об него решили и дальше вытирать ноги.....
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:57
    0
    Вот тебе бабушка и Юрьев день!
    Укронацисты не члены нато, а все нато их поддерживает!
    И как теперь красные линии? tongue
    1. Vik66
      Vik66 Сегодня, 16:59
      0
      На южном берегу Крыма... am
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:57
    0
    Да-с, жаль не дожали этих гнид в свое время!
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:01
    +2
    Очередной пример блестящей политики и серьезности красных линий Кремля
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:01
    0
    Возле Бундестага стоят два Т-34, надо отправить пару экипажей и вагон снарядов...
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:03
    0
    короче будут поставлять ровно столько, чтобы укры держались
    до полного истощения Рф
    пока глубинный народ через холодильник не начал о чем то догадываться
  9. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 17:05
    0
    А где же те самые удары по центрам принятия решений, народ их так ждет, удары разного калибра и экономические, и политические, и военные, где??? Трепло.
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 17:06
    0
    Это и так было понятно, пока не прогонят всё устаревшее и частично новое вооружение не успокоиться. Новый полигон Окраина набирает обороты. А кремль не спешит режим Окраины признать ЗАКОННОЙ целью.
  11. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 17:07
    0
    И почему все их решения выглядят последовательно и логично, а решения в Лаосе наоборот?
  12. Седов
    Седов Сегодня, 17:07
    0
    Немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет
    Между тем на сегодняшний день та самая Германия стала первой страной, передавшей Киеву танки натовского образца. Теперь же в Берлине собираются поставлять ВСУ свои дальнобойные ракеты.

    Между тем Баден-Баден предлагает свою площадку для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта. Это всё, что нужно знать о мирных инициативах наших западных "непартнеров")
  13. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:08
    0
    Блин... И я ещё с пеной у рта защищаю Кремль и его обитателей... Да сколько ж можно терпеть это....(получу третье предупреждение...) Помнится Путин пел нечто подобное...
    Еще ребенком я прочел
    Заповедь такую –
    Тебя ударят по щеке,
    А ты подставь другую...
    Пытался так по жизни жить,
    Но каждая скотина
    Меня по роже стала бить,
    Порой совсем безвинно...
    Устал я щеки подставлять
    И на удар ответил,
    "А нас нельзя так обижать"-
    Сказали гады эти...
    Теперь они меня, друзья,
    Обходят стороной...
    Я сделал вывод для себя
    Из этого такой –
    По заповедям жить всегда,
    Увы, нельзя никак,
    На всякий случай иногда,
    Употребляй кулак!!! 
    (ну так где этот кулак...???)
  14. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:08
    0
    В статье ясно написано - "Понаблюдав за реакцией российских властей, на Западе приняли решение снять очередной запрет и наладить поставки Киеву подобного вооружения". Наш МИД опять затянул старую песню о главном - про очередной договорняк.