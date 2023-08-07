Немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет

Похоже на то, что передача Британией своих дальнобойных ракет авиационного базирования «Штормовая тень» ВСУ были лишь «пробной ласточкой». Понаблюдав за реакцией российских властей, на Западе приняли решение снять очередной запрет и наладить поставки Киеву подобного вооружения.
Недавно в украинских СМИ появилось сообщение, что французские ракеты SCALP (Storm Shadow являются их аналогом) уже на Украине. Но и это еще не все.
Как пишет на своей странице в соцсети глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, депутаты Бундестага достигли согласия касательно поставок для ВСУ шведско-немецких дальнобойных ракет авиационного базирования Taurus.
Стоит напомнить, что еще в начале нашей СВО Берлин наотрез отказывался поставлять Украине любое летальное вооружение. Все дело в стом, что законодательство ФРГ запрещает передавать такое оружие государству - непосредственному участнику вооруженного конфликта.
Между тем на сегодняшний день та самая Германия стала первой страной, передавшей Киеву танки натовского образца. Теперь же в Берлине собираются поставлять ВСУ свои дальнобойные ракеты.
В своем сообщении Чернев ссылается на неких друзей из Бундестага. При этом он отметил, что вышеупомянутые ракеты бьют на дальность около 500 км, что позволит украинской армии наносить удары по всей территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также по Крыму, вплоть до южного побережья.
Ждем официального решения
- написал глава украинской делегации в ПА НАТО.