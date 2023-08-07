Зеленский в недипломатичных выражениях раскритиковал президента Бразилии за подход к урегулированию украинского конфликта

Зеленский дал очередное интервью зарубежным журналистам. На этот раз вопросы главе киевского режима задавали репортёры латиноамериканского издания La Nacion. При этом интервью было больше похоже на нравоучения зарубежных лидеров со стороны Зеленского. Досталось главе Бразилии Луле да Сильве.
По словам Зеленского, заявления бразильского президента «не несут мир и покой Украине».
Глава киевского режима:
Президент Лула заявил о том, что нужно предоставление гарантий безопасности не только Украине, но и России. Я просто думаю, что у него есть своё мнение. Но мне кажется, вовсе не обязательно, чтобы мысли президента Бразилии совпадали с мыслями Путина.
Как видно, это очередной недипломатичный выпад в отношении иностранного государственного деятеля. Ранее Зеленский пытался троллить министра обороны Британии, заявив, что тот сам должен показать, как нужно выражать благодарность за оказание помощи. Перед этим украинский президент допустил выпад в адрес НАТО, объявив, что альянс поставляет Украине недостаточные объёмы оружия. Потом глава киевского режима раскритиковал власти Польши за вызов украинского посла в МИД этой страны. Теперь дело дошло и до президента Бразилии.
Зеленский:
Если Лула хочет мне что-то сказать, пусть сядет передо мной и скажет. Честно говоря, я думал, что у президента Бразилии более широкое понимание ситуации в мире. Потому что пока то, что он говорит, очень грустно.
Сядет перед ним и скажет?.. Это новая стадия мании величия?
Напомним, что в Бразилии ранее заявил, что продуктивные переговоры по миру на Украине по определению не могут привести к позитивному итогу без учёта мнения России.
Заявления Зеленского иначе как откровенным хамством назвать сложно. На данный момент президент Бразилии его заявления не прокомментировал.