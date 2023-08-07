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Зеленский в недипломатичных выражениях раскритиковал президента Бразилии за подход к урегулированию украинского конфликта

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Зеленский в недипломатичных выражениях раскритиковал президента Бразилии за подход к урегулированию украинского конфликта

Зеленский дал очередное интервью зарубежным журналистам. На этот раз вопросы главе киевского режима задавали репортёры латиноамериканского издания La Nacion. При этом интервью было больше похоже на нравоучения зарубежных лидеров со стороны Зеленского. Досталось главе Бразилии Луле да Сильве.


По словам Зеленского, заявления бразильского президента «не несут мир и покой Украине».

Глава киевского режима:

Президент Лула заявил о том, что нужно предоставление гарантий безопасности не только Украине, но и России. Я просто думаю, что у него есть своё мнение. Но мне кажется, вовсе не обязательно, чтобы мысли президента Бразилии совпадали с мыслями Путина.

Как видно, это очередной недипломатичный выпад в отношении иностранного государственного деятеля. Ранее Зеленский пытался троллить министра обороны Британии, заявив, что тот сам должен показать, как нужно выражать благодарность за оказание помощи. Перед этим украинский президент допустил выпад в адрес НАТО, объявив, что альянс поставляет Украине недостаточные объёмы оружия. Потом глава киевского режима раскритиковал власти Польши за вызов украинского посла в МИД этой страны. Теперь дело дошло и до президента Бразилии.

Зеленский:

Если Лула хочет мне что-то сказать, пусть сядет передо мной и скажет. Честно говоря, я думал, что у президента Бразилии более широкое понимание ситуации в мире. Потому что пока то, что он говорит, очень грустно.

Сядет перед ним и скажет?.. Это новая стадия мании величия?

Напомним, что в Бразилии ранее заявил, что продуктивные переговоры по миру на Украине по определению не могут привести к позитивному итогу без учёта мнения России.

Заявления Зеленского иначе как откровенным хамством назвать сложно. На данный момент президент Бразилии его заявления не прокомментировал.
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29 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:21
    +8
    На данный момент президент Бразилии его заявления не прокомментировал

    Это не только комментировать, даже замечать не нужно belay
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 17:53
      +3
      Бразилия одно из самых крупных по всем показателям (экономика, население и так далее) государств в мире. А по площади они вообще держат четвертое место, уступая России, Канаде, США и Китаю. И что это за площадь? Это не какая-нибудь тундра Канады и России. Одним словом, с авторитетом Бразилии следует считаться, тем более не стоит этой пронаркоченной шавке чего-то выступать. negative
      1. рюрикович
        рюрикович Сегодня, 18:12
        +3
        Цитата: Проксима
        А по площади они вообще держат четвертое место, уступая России, Канаде, США и Китаю

        what ...Мда-с.... lol request
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 18:28
          +2
          От алкоголизма погибает каждый четвертый! Странно, берем на троих, а погибает четвертый (с) Петросян 88-89 год +-
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:25
        +1
        Вы ничего не понимаете. Круче Зелинского только Байден и вареные яйца. Но у Байдена - деменция, поэтому Зеленский - самый главный. Вот только у пана атамана золотого запаса и грошей нема. А то бы он Луну объявил зоной исключительных интересов Великой Украины. laughing lol wassat
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 18:41
          +1
          Цитата: Бородач
          Круче Зелинского только Байден и вареные яйца. Но у Байдена - деменция, поэтому Зеленский - самый главный.


          У Байдена деменция, а Зеленский живет в третьем измерении.
  2. Седов
    Седов Сегодня, 17:22
    +6
    Если Лула хочет мне что-то сказать, пусть сядет передо мной и скажет.

    Лула навряд ли опустится до этого мрака. Но даже если это и произойдет - Зеленский просто будет бледный вид иметь и молча глотать свой позор. Кто он и кто Лула, имеющий огромный политический вес и уважение во всей Латинской Америке и не только...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:28
      +2
      Помнится, Зельц товарища Си на ковёр вызывал.
      Вот только не знаю, Си не поехал в Кукуев потому что не захотел? Или потому, что ему про вызов никто не сказал?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:32
      +3
      Напомнило,как не так давно председатель Си учил манерам сьехавшего с катушек канадца..Это к данному случаю
      1. Aken
        Aken Сегодня, 18:08
        +1
        Он и японского премьера учил......
    3. Jafar
      Jafar Сегодня, 17:42
      +4
      Ну таки Зеленский возомнил себя "хвостом, который вертит собакой", но это опять же мнение украинской стороны, так то понятно, чей вектор он транслирует
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 18:37
        +1
        Он перепутал, какой именно "хвост" он laughing
  3. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 17:26
    +3
    КВН-щик живет в своем мирке, где он сдерживает орды, желающие напасть на весь мир и всех уничтожить. Похоже он сам уже в это поверил. Поэтому всех поучает.
    Слишком уж много клоун про всех наговорил.
    Но другие президенты и премьеры вполне адекватные и не любят, когда их учат жизни.
    Я к тому, что не жилец он.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:34
      +1
      В Киеве готовят запасной план войны с Россией на случай сокращения помощи США в 2024 году.Президент Украины Владимир Зеленский дал указание правительству и Генштабу разработать резервный план продолжения военных действий в 2024 году, если США сократят свою финансовую и военную помощь Киеву. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента.
      На Банковой опасаются, что Белый дом станет использовать финансовую помощь как механизм давления, чтобы принудить украинское руководство к заморозке вооруженного конфликта.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 17:49
        +1
        А где в этой формуле Россия?
        Или её уже вообще в расчет не берут?
        По-моему зря.
      2. БойКот
        БойКот Сегодня, 18:09
        +1
        На Банковой опасаются, что Белый дом станет использовать финансовую помощь как механизм давления, чтобы принудить украинское руководство к заморозке вооруженного конфликта.
        Чтобы заморозить конфликт нужно взаимодействие обеих сторон. Они боятся, что придётся замораживать на условиях России? Которые сформулированы как-то расплывчато до сих пор.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: Neo-9947
      Похоже он сам уже в это поверил. Поэтому всех поучает.

      Был уже один такой, недоучившийся художник.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:28
    +1
    Ну,имея в руках бейсбольную биту я бы с удовольствием "высказал "этому мерзавцу всё до последней капли его крови!
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:24
      +1
      А что мешает бразилии обьявить войну украине?
  5. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 17:32
    +2
    Он не только клоун, он еще и хам. Назовем это хамло.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 18:14
      +1
      Цитата: Glagol1
      Он не только клоун, он еще и хам..

      А вы заметили, что команда зе больше напоминает пиарщиков для бомжей, чем политиков и управленцев: так не надо им мешать, пусть вываливают свое "добро" перед всем миром - сами себе все испортят.
      Хотя про не надо им мешать я зря: надо сносить их кабинеты под щебенку….
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:37
    +2
    Хам ( а шестёрки всегда хамоваты), должен быть поставлен на место. У Лукашенко получилось дать определение этому бомжу в коричневых штанах. Думаю и Лула да Силва должен дать определение этому персонажу.
  7. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 17:40
    +1
    В Японии на встречу к Луле не пришёл, теперь требует чтобы Лула сел перед ним и сказал то что нравится пану Зе. Понятно западники ливерную колбасу давятся, но глотают, поглядывая на дедушку Джо. А бразилец почему позволяет хамить этому недоразумению? России гарантии безопасности не нужны. Пусть Лула себе память освежить, западу напомнит, и Зелика носом ткнет и в минские соглашения, и в крымский мост и СП2, и Каховская платина, и Буча, и теракты с Дугиной, Татарским, Прилепиным. А потом предлагают прекращение огня, чтобы окраину ещё больше оружием напичкали. Переговоры переговорами, а война по расписанию. Договоримся до чего то, потом и прекратим стрелять. А пока не о чем говорить.
  8. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 17:45
    +1
    Когда Окраину избавят от этого клоуна, желательно со всеми нацистами?
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:48
    +1
    Нервишки видимо у Зели уже сдают, кокос не помогает
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:02
    +1
    Превращение внешнеполитической клоунады в клоухамство.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:13
    +1
    Что с зелебобика возьмёшь, ему сказали тявкать, вот оно и тявкает...
    С другой стороны, предыдущий президент Бразилии, был мужик резкий, конкретный, а теперешние... социалист, одним словом.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:22
    +1
    А нихай хамит, зато все видят каких марионеток теперь будет ставить сша у руля. Такое не нужно никому под боком,а других у штатов нэма теперь, образование прокурили
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:37
    +1
    Сядет перед ним и скажет?.. Это новая стадия мании величия?
    Одевший маску фюрера, через некоторое время, уверовает что он фюрер и может указывать всему миру, весь мир должен плясать под его дудку.
    Пора Зеле, присоединится к старшему брату Адику.