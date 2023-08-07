Зеленский в недипломатичных выражениях раскритиковал президента Бразилии за подход к урегулированию украинского конфликта

Президент Лула заявил о том, что нужно предоставление гарантий безопасности не только Украине, но и России. Я просто думаю, что у него есть своё мнение. Но мне кажется, вовсе не обязательно, чтобы мысли президента Бразилии совпадали с мыслями Путина.

Если Лула хочет мне что-то сказать, пусть сядет передо мной и скажет. Честно говоря, я думал, что у президента Бразилии более широкое понимание ситуации в мире. Потому что пока то, что он говорит, очень грустно.