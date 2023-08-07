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Одиннадцатый МРК проекта 21631 «Буян-М» отправился на Балтику для прохождения испытаний

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Одиннадцатый МРК проекта 21631 «Буян-М» отправился на Балтику для прохождения испытаний

Одиннадцатый МРК "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, выходит на этап ходовых и государственных испытаний, которые пройдут в акватории Балтийского моря. Торжественная церемония отправки корабля на внешнюю сдаточную базу состоялась на предприятии в минувшую субботу, 5 августа.


МРК "Наро-Фоминск" покинул достроечную стенку Зеленодольского ССЗ и отправился буксировкой по внутренним водным путям в Кронштадт, где находится сдаточная база Балтийского флота. Там корабль пройдет необходимые заводские ходовые и государственные испытания, после чего войдет в состав 36-й бригады МРК, в которую входят 1-й гвардейский дивизион ракетных катеров и 106-й дивизион малых ракетных кораблей. В Балтийске для него уже приготовлена вся необходимая инфраструктура.

МРК "Наро-Фоминск" был заложен 23 февраля 2018 года, спущен на воду 9 декабря 2022 года. Является одиннадцатым малым ракетным кораблем проекта 21631 "Буян-М", построенным на Зеленодольском ССЗ для российского флота. Изначально планировалось, что корабль отправится служить на Черноморский флот, но затем было принято решение отправить его на Балтику, поскольку НАТО в последнее время значительно нарастила силы на западных границах России. Двенадцатый МРК данного проекта "Ставрополь" находится на этапе достройки, на нем серия малых ракетных кораблей данного проекта будет завершена, хотя судостроительная корпорация "Ак Барс" намерена предложить военным модернизированную версию МРК.

Корабли проекта 21631 "Буян-М" являются модернизацией проекта 21630 "Буян" и относятся к многоцелевым кораблями класса "река-море". Предназначены для охраны экономической зоны государства. Основное вооружение - универсальный ракетный комплекс большой дальности "Калибр-НК" на восемь вертикальных шахт. Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека. Установлен водомётный движитель.
Использованы фотографии:
Зеленодольский ССЗ
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:20
    0
    Судя по нонешней обстановке эти кораблики годны для охраны рейдов,ВМБ..Если уделить внимание более мелкому "калибру"..
    1. Ростовчанин
      Ростовчанин Сегодня, 17:33
      +2
      Можно посчитать плюс 8 к сумарному залпу Калибров.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: dmi.pris1
      эти кораблики годны для охраны рейдов,ВМБ.

      Вообще не годны. Говоря грубо, основные угрозы ВМБ с моря, это ПЛ, мины, диверсионные средства (авиацию и ракеты не берем, от них не с кораблей охраны ОВР-а базу защищать). МРК совсем не про такие угрозы
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:25
    0
    Для охраны рейдов и портов нужны более дешевые бронекатера вооруженные парой орудий 57 и 30мм,и парой пулеметов КПВ.Только их нужна более крупная серия,на каждый флот по 6 едениц плюс отдельно 8 вымпелов для охраны обьнктоа типа Крымского моста.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:30
      0
      Кстати,а чем "Граченок"для этого плох?Ну,артустановку на него не поставишь,но резвый и КПВ вполне годный пострелять по укробрандерам
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 17:45
    +1
    Хорошее название дали проекту! Знатно буянят на Русском море!
  4. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 17:56
    0
    Я не моряк, но кажется, что их слишком долго строят. Дата закладки 2018