Россияне использовали последние месяцы, чтобы дополнительно укрепить линию оборону в местности к югу от Работино (село в Запорожской области)

То, что контрнаступление ВСУ натолкнётся на усиленную российскую оборонительную линию, говорили многие эксперты еще перед началом украинского наступления. На данный момент это уже стало очевидным для всех.Однако, как пишет немецкая пресса, российская сторона занималась укреплением своих позиций на фронте не только перед началом контрнаступления ВСУ, но и после него. В частности, об этом говорит военный обозреватель издания Ю.Репке, по словам которого ВС России последнее время продолжали укреплять свою оборону на Запорожском направлении.- заявил Репке.При этом немецкий журналист отметил, что подобные действия российской стороны, очевидно, значительно усложнят продвижение ВСУ в направлении города Токмак, что в центре Запорожской области и Мелитополя, находящегося южнее. Рёпке добавил, что с начала контрнаступления украинским силам удалось продвинуться менее чем на 5 км.По словам военного эксперта, за два месяца боев российские рубежи не ослабли, а даже стали еще крепче на участке между Запорожьем и Крымом, чему свидетельствуют спутниковые снимки.