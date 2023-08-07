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Немецкое издание: Российские войска продолжали укреплять оборону на Запорожском фронте даже после начала наступления ВСУ

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Немецкое издание: Российские войска продолжали укреплять оборону на Запорожском фронте даже после начала наступления ВСУ

То, что контрнаступление ВСУ натолкнётся на усиленную российскую оборонительную линию, говорили многие эксперты еще перед началом украинского наступления. На данный момент это уже стало очевидным для всех.


Однако, как пишет немецкая пресса, российская сторона занималась укреплением своих позиций на фронте не только перед началом контрнаступления ВСУ, но и после него. В частности, об этом говорит военный обозреватель издания Ю.Репке, по словам которого ВС России последнее время продолжали укреплять свою оборону на Запорожском направлении.

Россияне использовали последние месяцы, чтобы дополнительно укрепить линию оборону в местности к югу от Работино (село в Запорожской области)

- заявил Репке.

При этом немецкий журналист отметил, что подобные действия российской стороны, очевидно, значительно усложнят продвижение ВСУ в направлении города Токмак, что в центре Запорожской области и Мелитополя, находящегося южнее. Рёпке добавил, что с начала контрнаступления украинским силам удалось продвинуться менее чем на 5 км.

По словам военного эксперта, за два месяца боев российские рубежи не ослабли, а даже стали еще крепче на участке между Запорожьем и Крымом, чему свидетельствуют спутниковые снимки.
Использованы фотографии:
Википедия/Антон Голобородько
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6 комментариев
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  1. DenD
    DenD Сегодня, 18:02
    -2
    Продолжаем строить и возводить. Что ж, тактика конечно "не фонтан", но как нельзя кстати подходит под определение - оборона своих позиций. Уж лучше так, чем "перегруппировки и занятие более выгодных рубежей".
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:54
      0
      Российские войска продолжали укреплять оборону на Запорожском фронте даже после начала наступления ВСУ

      Где этого "эксперта" откопали?
      Предела совершества не существует.
      А если солдат понимает, что от этого совершества зависит его жизнь - он будет самостоятельно, без всяких команд, совершенствовать оборону. Сколько будет иметь свободного времени - столько и будет копать.
  2. Быков.
    Быков. Сегодня, 18:11
    +1
    Что за бред? и ЧТО в этом необычного? Даже сейчас где-нибудь что-нибудь укрепляют, но только тссс. это военная тайна.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:17
    +2
    А они хотели чтобы ВС РФ им устроили очередной "день открытых дверей"? Думаю время "перегруппировок" и жестов доброй воли прошло. Пришло время высадки боевых кустов, деревьев и травы об которые разбиваются кокаинские атаки.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:20
    -1
    Пока что сил хватает только на оборону,Для наступления нужно ещё 400 тысяч отлично подготовленных и экипировпнных человек.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:23
    0
    По словам военного эксперта, за два месяца боев российские рубежи не ослабли,
    Ну да, ну да, это ещё тот експерт, то в одном, то в другом, супер експерт, очевидно.