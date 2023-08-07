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Ходаковский: Тема общества и войны пока только набирает обороты

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Ходаковский: Тема общества и войны пока только набирает обороты

Тема общества и войны пока только набирает обороты. Именно так командир бригады «Восток» 1-го армейского корпуса ДНР, замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский высказался о некоторых проблемах социального характера в ходе проводимой нашей страной спецоперации на Украине.


По его словам, боевые действия могут иметь самые печальные последствия как для общества, так и государства в целом, поскольку в этом вопросе нет какой-либо однозначности или универсального рецепта для лечения проблем.

Где-то уроды избили ветеранов, – и мы их за это судим, – где-то случается так, что приходится судить самих ветеранов… Ситуации бывают разные. В то же время нужно признать, что ветеран – не всегда творец добра, а часто отягощённый социопат, считающий, что, мол, воевал – имеет право. Таким образом, здоровье общества подвергнется ещё большей нагрузке в будущем, иммунитета к которой толком-то и нет. Никакая программа реабилитации нам не поможет, а стало быть, придётся только реагировать на проявления. Основным фактором, рождающим преступность – человек с ружьём.

По словам Ходаковского, в зоне проведения СВО действительно часто сталкиваются с этим явлением:

Даже я во время подготовки спецназа к работе заостряю внимание на том, что наиболее вероятным источником угрозы после войны для гражданского населения станет лицо или группа лиц с оружием в руках, чьи намерения явно благими не назовёшь. Именно по этой причине нужно быть готовыми к этому, чтобы такие вот «воины» с гранатомётами и тепловизорами не бегали потом по городам и сёлам, держа в страхе людей
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20 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 18:05
    +1
    Очень важную тему поднял Ходаковский.
    чтобы такие вот «воины» с гранатомётами и тепловизорами не бегали потом по городам и сёлам, держа в страхе людей
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:09
      +2
      А так и будет.Просто общество больно.Бездуховность,"право сильного",наглость и бюрократия итд.Людей приучили потреблять,а не быть творцами.От самого малого,до самого большого.Что с этим делать?Вот нет рецепта,будут разбираться по факту случившегося..Мы просто живем в обществе саморазрушения,а не созидания.Причем это созидающее общество порушили,теперь пожинаем плоды
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 18:16
        +5
        Можно вспомнить войны наших афганцев со взрывом на Котляровском кладбище... Или правду жизни из к/ф "Место встречи изменить нельзя", как в банде Шарапов встретил фронтового друга...
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 18:30
          +2
          А что делать?
          Кац предлагает сдаться?
          Ветеранов не надо бросать после войны. А то у нас, как в известной пословице: Родина своих героев не забудет, но и не вспомнит.
          До сих пор ещё не всем ветеранам ВОВ выдали квартиры. Зато себя любимых начальнички не забывают.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:32
          +1
          Да что ходить далеко.Несколько месяцев назад на Кубани были зверски убиты мужчина и молодая девушка-аниматоры.Возвращались с отработанного ими мероприятия.Нарвались на банду.Главарь сидел большой срок,но подписался пойти на СВО.Отработав контракт и вышидши "чистым",взялся за старое..
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 18:46
        +1
        Не надо всех огульно. Люди разные. Но Ходорковский прав. Только не надо хлопать крыльями про бездуховность, бандитов рождает не бездуховность, а ложное чувство безнаказанности безбашенного человека с ружьем. Взять хоть любую из наших войн прошлого столетия в т.ч. ВОВ - по окончании всплеск бандитизма.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 18:54
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Причем это созидающее общество порушили, теперь пожинаем плоды

        Давайте будем взрослеть и на завершении седьмого десятка перестанем (во всяком случае так сделаю я) обезличивать процессы. Мы чётко знаем, кто рушил и как к ним относятся те сегодняшние «созидатели», утверждающие, что хорошо жить - это, когда народу ничего не принадлежит и он живёт по понятиям. Я не нахожу в свое жизни моментов разрушения: защищал и строил.
        Цитата: dmi.pris1
        Вот нет рецепта, будут разбираться по факту случившегося.

        Рецепт имеется...но лучше беседовать со своим другом-миллиардером за одним столом, чем просто посадить его за (он знает, за что)...
        Только стадо стало забывать социалистические принципы социального равенства и приоритеты труда, а ему рассказать про что? Про то, как тридцать лет воду в ступе толкут? Или про то, что где-то аж с 2024 года страна НАЧНЁТ выпускать по 10 самолётов в год для гражданской авиации?
        * * *
        Негодяи в верхах извратили принципы бытия, и отыскать в куче навоза жемчужину очень проблематично...Даже, найдя её, ни у кого нет гарантий, что она засияет...
        Если кто-то начинает выделяться на сером фоне, то «серость» его в покое не оставит...
        Не будет людям счастья - счастья на века...
    2. сергей фонов
      сергей фонов Сегодня, 18:36
      +1
      Такие темы преследуют человечество всегда, бандформирования возникают везде, и всегда где есть легкодоступное оружие, и отсутствует власть способная защитить мирное население. Не тянут рассуждения Ходаковского на философское эссе, да и профилактику преступлений никто не отменял, нужно неблагонадёжных вовремя отсеивать и вносить в базу данных лиц, склонных к нарушениям.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:05
    +2
    И как этого избежать?
    Машины времени открутить всё в СССР нету. А каких-либо способов в словах Ходаковского не предлагается.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:48
      0
      Не призывать бандитов-уголовников на военную службу. Ни при каких обстоятельствах.
  3. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 18:07
    -2
    замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский высказался о некоторых проблемах

    Ему, похоже, больше заняться нечем. Одни блогерские бредни.
  4. DenD
    DenD Сегодня, 18:10
    +8
    Во как. Рецепта нет, так и запишем. Хотя, стоп! Есть, рецепт. Жить по закону и судить по закону, без оглядки ветеран ты или "уважаемый человек" из Думы местного разлива, да даже если диаспора вписывается, судить по всей строгости, без оглядок. Глядишь и людей "с ружьём" перестанут бояться.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:15
    +1
    Тема общества и войны пока только набирает обороты
    . Так то про войну, а про странную операцию, все очень сложно, как то туманно...
  6. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 18:17
    +2
    Пока общество не поймет кто против кого и за что воюет, ничего хорошего не будет. Даже тут на ВО идёт грызня между своими. Тому аватарка не понравилась, другому имя, третий в унизительной форме учит грамоте другого и тоже очки зарабатывает, все ликуют... И ТД.... все на радость врагам !!! Пора понять, идёт война. И она только набирает обороты... Без единства хорошего ничего не ждите!!!
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:17
    0
    Вооюще то социальную реабилитацию он зря со счетов списал. Это сложный метод с индивидуальными методами лечения-реабилитации.Но довольно таки эффективный. А проблема действительно имеет место быть и необходимо прямо сейчас придать ей статус
    государственной и выделить солидные средства для специалистов чтобы минимизировать негативные последствия для индивидуумов и общества.
  8. Энный
    Энный Сегодня, 18:19
    +1
    За ветеранов я спокоен, закон о снятии уголовной ответственности с них принят.
    https://duma.gov.ru/news/57345/
    Правильные темы этот товарищ поднимает на самом деле
  9. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:22
    0
    Это всегда так было, психика и мировозрение на войне меняется. Проблемы будут в более острой если государство не создаст механизм адаптации и социальной политики чтобы эти люди быстрее и мягче адаптировались к мирной жизни. Создаст значит проблем будет в разы меньше.
  10. spirit
    spirit Сегодня, 18:22
    +3
    Надо поднимать как свой опыт так и опыт других стран,и не стесняться этого,углубляться в проблему уже сейчас.У США в этом плане есть большой опыт,где такой же "потребительский" народ +вооруженный и с кучей ветеранов боевых действий.Вот его и нужно изучать.Сразу вспоминается инцидент с одним из лучших снайперов США Крисом Кайлом,который отмотал ни одну командировку в Ирак ,а пристрелил его свой же друг с ПТСР в родном штате.Изучать нужно опыт и срочно hi
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:38
    0
    Где-то избили ветеранов, – и мы их за это судим, – где-то случается так, что приходится судить самих ветеранов… Ситуации бывают разные. В то же время нужно признать, что ветеран – не всегда творец добра, а часто отягощённый социопат, считающий, что, мол, воевал – имеет право. Таким образом, здоровье общества подвергнется ещё большей нагрузке в будущем, иммунитета к которой толком-то и нет. Никакая программа реабилитации нам не поможет, а стало быть, придётся только реагировать на проявления. Основным фактором, рождающим преступность – человек с ружьём.
    Основным фактором рождающим преступность является та которая после того как спрашивает сама себя: А тому ли я дала ?! Если в двух словах
    По словам Ходаковского, в зоне проведения СВО действительно часто сталкиваются с этим явлением:

    Даже я во время подготовки спецназа к работе заостряю внимание на том, что наиболее вероятным источником угрозы после войны для гражданского населения станет лицо или группа лиц с оружием в руках, чьи намерения явно благими не назовёшь. Именно по этой причине нужно быть готовыми к этому, чтобы такие вот «воины» с гранатомётами и тепловизорами не бегали потом по городам и сёлам, держа в страхе людей
    Вероятному источнику угрозы сейчас в среднем 10-15 лет находящиеся вместе со своими родителями на территории Российской Федерации (потому что "они" "оттуда") уехали рассказывающего рассказы о войне в детских лагерях (и не только) для беженцев своим сверстникам которые "оттуда" уехали. Но ещё страшнее то когда лица переселившиеся из мест проведения СВО разносят личную войну (особенно лица женского пола любящие спикулировать на пернатую тему) туда где местные жители обладают совершенно иным менталитетом и не помышлявшие о том что кто-то (приезжие беженцы учинившие в собственной стране боевые действия) может навязать чужую войну на них (в замен радушию человеческому, теплоте душевной). Но в школах и детских садах "донбасские герои" во всей своей красе проявляют свои способности общения с "ними" на тему типа забрать кого-то и т.д, а местный ребёнок (у которого всё в порядке естественного хода жизни) которому чья-то личная война абсалютно не интересна не понимает кто с кем разговоры разговаривает (может нечисть какая в детском обличии, а может пернатый помощник) общаясь с "донбасскими героями" начинает портить сам себе жизнь. Спасибо лозунгам c высоких трибун о "нашей войне" и "общей победе" которые многими воспринимаются как способ повоевать "их" с "ними". А для кого-то олицетворение, материализация исполнения священного воинского долга до тех пор пока не придёт некое осознание момента, особенно когда чьи-то огородные разборки перерастают в длительные кровопролитные боевые действия спровацированные лицами женского пола. Как-то так. Несколько сумбурно, но всё же... request
  12. Умальта
    Умальта Сегодня, 18:51
    0
    А после ВОВ, вроде как справлялись, да и моих дедов и дядек социопатами или психопатами не назову, но вот если им гадость про страну или Сталина сказать или про баварское если бы сдались, то да порвали бы на месте! Так что провакация таких людей нашими всёплюразирующимися особями возможна!