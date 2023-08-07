Ходаковский: Тема общества и войны пока только набирает обороты

Где-то уроды избили ветеранов, – и мы их за это судим, – где-то случается так, что приходится судить самих ветеранов… Ситуации бывают разные. В то же время нужно признать, что ветеран – не всегда творец добра, а часто отягощённый социопат, считающий, что, мол, воевал – имеет право. Таким образом, здоровье общества подвергнется ещё большей нагрузке в будущем, иммунитета к которой толком-то и нет. Никакая программа реабилитации нам не поможет, а стало быть, придётся только реагировать на проявления. Основным фактором, рождающим преступность – человек с ружьём.

Даже я во время подготовки спецназа к работе заостряю внимание на том, что наиболее вероятным источником угрозы после войны для гражданского населения станет лицо или группа лиц с оружием в руках, чьи намерения явно благими не назовёшь. Именно по этой причине нужно быть готовыми к этому, чтобы такие вот «воины» с гранатомётами и тепловизорами не бегали потом по городам и сёлам, держа в страхе людей

Тема общества и войны пока только набирает обороты. Именно так командир бригады «Восток» 1-го армейского корпуса ДНР, замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский высказался о некоторых проблемах социального характера в ходе проводимой нашей страной спецоперации на Украине.По его словам, боевые действия могут иметь самые печальные последствия как для общества, так и государства в целом, поскольку в этом вопросе нет какой-либо однозначности или универсального рецепта для лечения проблем.По словам Ходаковского, в зоне проведения СВО действительно часто сталкиваются с этим явлением: