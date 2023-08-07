Уголовное дело по факту избиения инвалида СВО передано для расследования в Следственный комитет

Теперь — уверен — возмездие будет неотвратимым. Спасибо всем, кто предал эту беспредельную историю огласке; в противном случае — подонки могли бы остаться безнаказанными

Обращение к тем, кто избил инвалидов СВО в Забайкалье. По информации в Сети, вас ищут как официально, так и неофициально. Гораздо безопаснее немедленно сдаться официальным властям. Чтобы не иметь дела с неофициальными заинтересантами

Уголовное дело по факту избиения участника СВО, потерявшего ногу в ходе спецоперации, двумя гражданами в Забайкалье, не будет расследоваться полицией, его уже передали в Следственный комитет. Одновременно прокуратура внесла представление руководству МВД в отношении сотрудника полиции, попытавшегося спустить дело "на тормозах". Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем ТГ-канале.Ситуацию с избиением инвалида СВО двумя подонками взял под свой личный контроль заместитель генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин. Одновременно прокуратура изъяла уголовное дело по данному факту из полиции и передала его для дальнейшего расследования в Следственный комитет, где его объединили с другим, возбужденным по факту публичной дискредитации спецоперации. В общем, обвинение будет предъявляться сразу по нескольким статьям.Кроме того, прокуратура внесла представление руководству МВД Забайкальского края, потребовав наказать сотрудников полиции, не принявших необходимых мер для задержания двух избивавших инвалида мужчин. Да и уголовное дело изначально было возбуждено по факту порчи имущества, но не избиения, хотя сам пострадавший еще в субботу все изложил полицейским. Попытка спустить дело на тормозах провалилась.- пишет Хинштейн.Между тем, как сообщили в УМВД Забайкальского края, полицейские сумели задержать одного из участников избиения ветерана СВО, второй продолжает скрываться, но долго бегать ему не дадут. По данным из Сети, всех участников этого избиения ищут не только официально, но и неофициально, причем всех. Им рекомендуется сдаться полиции, чтобы "сохранить жизнь".- пишет ТГ-канал МИГ.