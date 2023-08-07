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Уголовное дело по факту избиения инвалида СВО передано для расследования в Следственный комитет

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Уголовное дело по факту избиения инвалида СВО передано для расследования в Следственный комитет

Уголовное дело по факту избиения участника СВО, потерявшего ногу в ходе спецоперации, двумя гражданами в Забайкалье, не будет расследоваться полицией, его уже передали в Следственный комитет. Одновременно прокуратура внесла представление руководству МВД в отношении сотрудника полиции, попытавшегося спустить дело "на тормозах". Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем ТГ-канале.


Ситуацию с избиением инвалида СВО двумя подонками взял под свой личный контроль заместитель генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин. Одновременно прокуратура изъяла уголовное дело по данному факту из полиции и передала его для дальнейшего расследования в Следственный комитет, где его объединили с другим, возбужденным по факту публичной дискредитации спецоперации. В общем, обвинение будет предъявляться сразу по нескольким статьям.

Кроме того, прокуратура внесла представление руководству МВД Забайкальского края, потребовав наказать сотрудников полиции, не принявших необходимых мер для задержания двух избивавших инвалида мужчин. Да и уголовное дело изначально было возбуждено по факту порчи имущества, но не избиения, хотя сам пострадавший еще в субботу все изложил полицейским. Попытка спустить дело на тормозах провалилась.

Теперь — уверен — возмездие будет неотвратимым. Спасибо всем, кто предал эту беспредельную историю огласке; в противном случае — подонки могли бы остаться безнаказанными

- пишет Хинштейн.

Между тем, как сообщили в УМВД Забайкальского края, полицейские сумели задержать одного из участников избиения ветерана СВО, второй продолжает скрываться, но долго бегать ему не дадут. По данным из Сети, всех участников этого избиения ищут не только официально, но и неофициально, причем всех. Им рекомендуется сдаться полиции, чтобы "сохранить жизнь".

Обращение к тем, кто избил инвалидов СВО в Забайкалье. По информации в Сети, вас ищут как официально, так и неофициально. Гораздо безопаснее немедленно сдаться официальным властям. Чтобы не иметь дела с неофициальными заинтересантами

- пишет ТГ-канал МИГ.
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:26
    +17
    Сынки "уважаемых людей"?Там еще две особи были женского пола-подначивали.Про них-молчок.Я не кровожаден,но лучше бы их нашли "неофициалы"
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:37
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Сынки "уважаемых людей"?Там еще две особи были женского пола-подначивали.Про них-молчок.Я не кровожаден,но лучше бы их нашли "неофициалы"

      Поддерживаю.
      Хотя дело резонансное и Следственный Комитет мелочёвкой не занимаются. Так что всю гоп-компанию закатают по полной, включая соплюшек.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 18:53
        +5
        По моему мнению полицейские которые дело замять пытались срочно должны в пехоту захотеть только в пехоту там прочувствуют.
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:52
      +2
      Я не кровожаден, но лучше бы их нашли "неофициалы"
      Полностью солидарен. Желательно, чтобы неофициалов вообще бы не нашли.
    3. vik669
      vik669 Сегодня, 18:52
      +1
      Сынки "уважаемых людей" - так надо что бы и сынки и их производители кипятком писались до конца дней своих чтобы для подобных в будущем о таких делах даже и не думалось!
  2. valera75
    valera75 Сегодня, 18:30
    +3
    В селе Дедеркой под Краснодаром отморозки из этнической банды с особой жестокостью до смерти забили двоих участников СВО — четверо подозреваемых задержаны

    На берегу одноименной реки в селе Дедеркой, которое расположено в Краснодарском крае, толпа палачей, возраст которых варьируется от 19 до 37 лет, до смерти избила двоих безоружных россиян — местные жители сообщают, что мужчины были ветеранами СВО. Еще один их 21-летний товарищ госпитализирован. Били жестко, используя все, что попадало под руки. В пабликах Туапсинского района местные жители объединяются в группы поддержки погибших ребят и требуют незамедлительно наказать злоумышленников.

    По горячим следам правоохранители задержали четверых подозреваемых из местной этнической банды. Ими оказались Карен У., Артем Т., Альберт Э. и Вартан Т. Readovka выяснила, что последний ранее уже был судим за вымогательство денег, а его «товарищи» давно обросли кучей кредитов, которые выплачивали с переменным успехом.

    Такое ни только в Забайкалье происходит,в данном случае убийство.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 18:33
      +4
      ну этим зверям по максималке впаяют, всем 4м, и по делом
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:38
        +3
        Я не буду ванговать,но правосудие у нас на Кубани весьма выборочно подходит к делам.Даже плюя на медийность,огласку
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:54
      +2
      Цитата: valera75
      Такое ни только в Забайкалье происходит,в данном случае убийство.

      "Русские агрессоры!" – с таким выкриком "незаменимый иностранный специалист" Ашурмахмад Кароматулло нанёс удар по голове ветерану СВО Антону Чашкину. Трагедия произошла не на фронте, а в глубоком тылу – в городе Юрюзань Челябинской области. Черепно-мозговая травма стала для нашего бойца, увы, смертельной. И, что примечательно, поводом для конфликта послужила именно тема спецоперации. Ситуация поражает ещё и тем, что убийца – "новый русский".
      "Соотечественник", так сказать.

      Тут оказывается мигранты в Москве могут легко купить российский паспорт. Время ожидания – всего 6 месяцев.
      При этому русские, оказавшиеся за пределами России после распада СССР дожидаются российского гражданства десятилетиями.
      Общество Царьград рассказало про одну столичную компанию "мигрант капитал", которая позиционирует себя как единственный центр по оказанию всеобъемлющей юридической помощи мигрантам.
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      Снять запрет на въезд в Россию – 70 тыс. рублей
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      Российский паспорт под ключ – 70 тыс. рублей.
      Компания также помогает оформить ВНЖ, разрешение на временное проживание, а также документы, подтверждающие статус носителя русского языка. Ценник просто смешной. Почему? Социальный льготы же все будут потом получать – маткапитал и прочие выплаты. Быстро все отобьют. А мужчины на воинский учет даже и не встанут. С Таджикистаном у нас отдельное соглашение. В армии служить не надо.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:38
    +5
    Чтобы не иметь дела с неофициальными заинтересантами


    Лично мое мнение.
    Хорошо было бы, чтобы их нашли первыми неофициальные заинтересанты! am
    1. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:48
      +1
      Кстати.В телеге уже выложили фото участвующих.Не думаю,что им удастся скрыться.Разве что они сразу за бугор не рванули..
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:39
    +5
    Так то да, если не успеют найти первыми, суд Линча может кто то совершить, у сослуживцев и ряда граждан, вряд ли рука дрогнет.
  5. Умальта
    Умальта Сегодня, 18:42
    +7
    Чему удивляться то!? Зайдите в фейсбук, инстаграм и там вы увидите кучу граждан РФ, в профиле которых указана гос служба, в тех или иных учреждениях и высказывания жовто-блокитные и флаги, никто не призывает к крови (посадить бы хотелось), но если ты против позиции государства и подавляющего мнения народа, то тебе не место на гос службе.
    1. pudelartemon
      pudelartemon Сегодня, 18:51
      +1
      Давно пора заняться этими мелкими украинофилами,показательно за жёлто-блакитные тряпки годика по 3 принудработ отвесить. Остальные бы и задумались - а мне для чего эта тупая фронда?
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:44
    +1
    Надеюсь в сизо уже упал раз 5 на резиновое изделие 76 am
  7. resident_again
    resident_again Сегодня, 18:55
    0
    подозреваемых из местной этнической банды.


    Судя по именам - армяне, коих в Краснодарском крае больше, чем в самой Армении. Не нужно стесняться называть национальность мразей. Особенно, если они сбиваются в стаи. Мирные граждане должны знать, стаи каких диких животных нужно опасаться больше всего. Не собираюсь ни обобщать и не хочу быть ни нацистом, ни националистом, но это простая констатация факта: убийцы - кодла армян.
  8. Комментарий был удален.
  9. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 18:59
    0
    Ха, значит Вагнеры приехали "не официально" поискать. Надеюсь найдут первыми. И эти гниды будут числиться "пропавшими".