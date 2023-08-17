Сословное Средневековье: женщины-армигеры и их гербы



Рисунок современного художника по мотивам иллюстрации из знаменитой «Псалтири Латтрелла» показывает нам не только рыцаря, с головы до ног украшенного своими собственными гербовыми изображениями, но также и его жену в платье мипарти, на котором изображен герб её супруга на одной стороне и её собственный на другой. Дочь его тоже носит гербовое платье, украшенное гербом её отца

Он тотчас же подозвал своего оруженосца

и сказал ему:

– Вытащи меч и убей меня,

чтобы не говорили обо мне:

«Его убила женщина».

Слуга пронзил его, и он умер.

Книга Судей, 9:54



Гербы трех поколений женщин – представительниц английской знати. Слева направо: вдова с совмещенным гербом, не являющаяся наследницей; ее дочь, являющаяся наследницей этой вдовы; ее внучка, оставшаяся старой девой, счетверившая себе герб из гербов отца и матери. Витражное изображение



Изображение герба королевы Юлианы Голландской до ее вступления в наследство в качестве Ее Королевского Величества принцессы Нассау-Оранской, герцогини Мекленбургской. Герб, богатый сам по себе, дополнительно украшают ещё и два ангела-гербодержателя, сверх того придающие ему пышный и крайне благочестивый вид



Герб инфанты Пиллар, герцогини Бадахосской



Герб Сусанны Шварценбергской. Он очень простой, но тоже с ангелами!



Герб Марии Лооз-Хайнсбергской. Здесь её фамильный герб соединен с гербом ее мужа Иоанна IV, графа Нассау-Зигенского



Двойной герб Марии Антонии Испанской (1729–1785), королевы Сардинии



А вот герб Елизаветы Вудвилл ничем от мужского герба не отличается. Ну… так уж получилось!



Герб баронессы Гринвичской. «Генеалогическое баронство», 1764 г. Типичный женский ромбический герб, украшенный гербодержателями в виде льва и оленя. Почему в гербе олень, догадаться нетрудно. В XVIII веке охота была популярна не только среди мужчин – представителей знати, но и среди их женщин, а олень был желанной добычей. Но вот откуда в гербе лев?



Герб Екатерины Медичи, королевы Франции, с кордельером де вёв («веревкой»), указывающим на то, что в то время она была вдовой



Герб королевы Франции Екатерина Медичи (1519–1589), вдовы короля Франции Генриха II. Здесь «вдовья веревка» изображена совсем тонкой и несколько иначе, чем на первом гербе



Очень оригинально стал выглядеть герб английского порта Грейт Ярмут, который тоже разделили пополам, что привело к появлению геральдических львов с… селедочными хвостами. Описывая такой герб, так и надо говорить: «рассеченный пополам вертикально с половинками торсов львов слева и половинками рыбьих тушек с хвостами справа». Звучит, не правда ли?



Герб королевы Маргариты Французской, дочери Филиппа Красивого, после вступления в брак с королем Англии Эдуардом I

P. S.

Не так давно на нашем сайте зашел разговор о специфике женских гербов Средневековья и особенностях их деления в браке. Тема показалось многим интересной и почему бы не рассмотреть её более подробно?А раз так, то как раз сегодня мы этим и займемся и постараемся в ряде материалов подробно этот вопрос изучить, а именно: что собой представляли женские гербы, как на них отражалось вступление в брак, как менялись гербы наследниц и составлялись брачные гербы. Ну а источниками информации у нас будут и сами гербы, и книги о гербах.Причем наличие собственных гербов у женщин было весьма показательно. Да, Средневековье было миром мужчин. Они воевали, молились и трудились, а женщины во всем этом им только помогали. Но… при этом они и в крестовые походы ходили вместе со своими мужьями и предводительствовали войсками, облачившись в рыцарские доспехи, а уж про экономическую жизнь сеньорий и говорить не приходится.Мужчина-воитель мог отсутствовать на своих землях годами. И кто тогда ими управлял? Прикладывал печать к различным документам? Кто взимал подати с крестьян, выплачивал ренту королю, оплачивал проценты по займам супруга, которые он сделал, отправляясь в поход?Всеми этими делами заправляли женщины, да к тому же ещё шили супругам и братьям рубашки, трусы и… вот уж работенка не из легких – конские попоны. Во всяком случае, расшивали на них золотыми и серебряными нитями их гербы. И тут без знаков собственного достоинства было просто невозможно обойтись!Итак, откуда появились женщины-армигеры, то есть гербовладелицы, если воевать они не воевали, а следовательно и щитов, на которых можно было бы нарисовать им герб, не имели. Но, судя по печатям, дошедшим до нашего времени, именно в периоды XIII и XV вв. благородные женщины стали использовать гербы, принадлежавшие их отцам и мужьям на щитах, но только без рыцарских шлемов и клейнодов.Печати овальной формы, использовавшиеся духовными лицами – причем как Западе, так и в Православной Церкви на Руси, тоже по сути являлись щитами. Но вот такая форма женского герба хотя и была известна, но доминирующей все-таки так и не стала.Но интересно, что и на печатях мужчин-армигеров, и печатях женщин-армигеров очень часто изображался и владелец печати и... владелица. Мужчина – обычно на коне, в доспехах, с копьем или мечом. А вот женщина была представлена с одним или же двумя щитами, по одному в каждой руке. В одной – щит отца, в другой – мужа.Некоторые средневековые надгробные памятники также показывают нам фигуру женщины с гербовым щитом вполне мужской формы.То есть гербы появились у женщин примерно в то же самое время, что и у мужчин, то есть – в XIII–XV вв. Вот только форма у них была довольно странной, в виде ромба. Хотя, если судить по эффигиям, то можно увидеть, что в период формирования европейской геральдики с 1150 по 1300 год на надгробных плитах встречались и фигуры женщин с рыцарскими щитами с изображением семейного герба.Хотя геральдика и раскрывает характер конкретного индивидуума, она быстро стала идеальным средством для подтверждения благородных альянсов. К XV столетию сложная система знаков и совмещение гербов могли указать знающему человеку на точное положение на социальной лестнице того лица (или лиц), чьи гербы он рассматривал.Сыновья, дочери, жены и вдовы – все были в состоянии посредством геральдики указать на свое место в семейном союзе. Более того, семья могла показать посредством геральдики свои связи с другими семьями, имеющими благородное происхождение. Что было и лестно, и полезно во всех отношениях при тогдашней системе феодального вассалитета.В Британии в эпоху Тюдоров и Стюартов было обычным делом, что старая знать все больше и больше стремилась обособиться от торговцев титулами и «новоделанных благородных людей», которые склонны были любыми способами обзаводиться знаками родовитости, включая, разумеется, и семейные гербы.Ключи к брачным союзам, столь важным для знати Европы, и символы семейного положения, как и места в семейном сообществе, были весьма сложными и развивались веками. Они и до сего времени все еще развиваются, и подтверждением тому является факт появления новых правил, введенных геральдическими коллегиями Канады и Англии уже в наше время, относительно геральдических прав дочерей и замужних женщин.Щит, будучи частью военного снаряжения, традиционно был связан с мужчинами и как таковой не считался приемлемым для женских гербов. С периода позднего Средневековья для женской геральдики стала использоваться фигура в форме ограненного алмаза – ромб, хотя, как и многое другое в геральдике, когда именно впервые такая форма была впервые применена – неясно.Дошедшая до нас знаменитая английская печать, что принадлежала Джоане, дочери Генри, графа де Бара, вдове Джона де Уарренн, графа Суррея, датируется приблизительно 1347 годом. В сложный узор печати вписаны пять маленьких ромбов, центральный ромб несет герб Уарренн, в ромбы по бокам включен герб де Бар, а в ромбы наверху и внизу вписан герб Англии, так как мать графини Джоаны – Элеонора, была дочерью короля Эдуарда I Английского. Печать также украшена замками и львами, стоящими на задних лапах, так как бабушка графини Элеонора Кастильская была первой женой короля Генриха.К XV столетию алмаз или ромб стали обычной формой щита для изображения герба одинокой или незамужней женщины в Британии, Франции и Голландии. Эта традиция сохраняется и по сей день, причем до некоторой степени резкая и угловатая форма ромба иногда превращается в овал.Однако, поскольку овалы время от времени используются и мужчинами, ромб, похоже, может претендовать на звание исключительно женской формы геральдического щита.Подобные тенденции наблюдаются сегодня и в современной российской недворянской геральдике, хотя ромб в целом и не обязателен для женских гербов.Незамужняя женщина в западной геральдической традиции просто использовала герб своего отца в ромбе или овале. При этом он иногда сопровождался синей лентой в качестве символа девичества (один весьма рьяный геральдический автор в 1800-х годах даже предложил, чтобы незамужние старые девы объединились бы в «Орден ромба» и занимались поисками своих половинок мужского пола).Мужчине-холостяку дано было право использовать семейный герб на щите, увенчанном шлемом и клейнодом, с девизом внизу. А вот женщина, замужняя она или нет, клейнода иметь не могла. В Германии незамужняя дочь могла иметь щит с гербом её отца, который увенчивался венком. В Шотландии женщина, бывшая главой клана, имела право на клейнод поверх ромба или овала.Когда браки стали частью печатей и памятников, с первых дней возникновения геральдики обычной тенденцией сделалось изображение полных щитов семей и мужа, и жены, размещенных отдельно.В конце XIII столетия начался процесс, когда оба герба стали изображаться на щите рядом друг с другом. Сначала для того, чтобы разместить оба герба на одном щите, каждый просто делился на две половины, в несколько неудачной, заметим, манере. Такое странное слияние двух гербов не могло долго существовать, и к концу XIV столетия в практику вошла и стала нормой демонстрация полного набора геральдических фигур обоих гербов на одном щите. По правилам жена в таком гербе называется «дамой», а ее муж – «бароном», хотя это, может быть, и вовсе не его титул.Примером ранней практики брачного деления щита пополам может служить герб, которым стала пользоваться Маргарита Французская (знаменитая «Французская волчица» Мориса Дрюона) после бракосочетания с королем Эдуардом I Английским в 1299 году. До заключения брака Маргарите, как дочери короля Франции, просто принадлежал древний герб Франции. Но вот уже печать королевы Маргариты показывает нам её щит, разделенный пополам вертикально, со львами Англии с герба её мужа на правой стороне и лилиями Франции с её герба на левой. Поскольку обе фигуры в результате такого рассечения получились разрезанными пополам разделительной линией, о новом гербе стали говорить, что английский лев женился на французской лилии.