В ответ на призыв главы МИД Японии отказаться от военного сотрудничества с Москвой иранский министр напомнил, что Иран - независимое государство

Сегодня состоялась встреча между главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси и его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которой стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, первый заявил о том, что его страна выражает обеспокоенность активизацией ядерной деятельности Ирана, в связи с чем призвал Тегеран сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Вот что следует из сообщения Министерства иностранных дел Японии:
Министр иностранных дел Ёсимаса [Хаяси] заявил о последовательной позиции, занимаемой Японией в вопросе поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), будучи всерьёз обеспокоенной расширением деятельности Ирана в области ядерной энергетики. Он также призвал Иран полностью сотрудничать с МАГАТЭ
В то же время глава иранского внешнеполитического ведомства озвучил позицию своей страны, согласно которой Исламская Республика Иран (ИРИ) добивается восстановления ядерной сделки посредством переговорного процесса. Также глава иранского МИД выразил своему японскому коллеге слова благодарности за дипломатические усилия, предпринимаемые Токио в этом направлении.
Японский дипломат также подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества с ИРИ в области медицины, защиты окружающей среды и борьбы с последствиями стихийных бедствий. Более того, он назвал Иран давним другом, выразив желание поддерживать и в дальнейшем диалог с ним.
В ходе переговоров с иранским дипломатом коснулся министр иностранных дел Японии и темы украинского конфликта, призвав Тегеран не оказывать поддержку Москве, подразумевая возможную «поставку» Ираном России своих БПЛА, которые она якобы применяет в ходе боевых действий на Украине.
Напомним, что «коллективный» Запад неоднократно обрушивался с обвинениями в адрес иранских властей по поводу якобы передачи Тегераном БПЛА Москве, которые последняя задействует в спецоперации. Стоит отметить, что Иран подобные обвинения отвергает, называя их ложными. Однако на этом западные страны, судя по всему, останавливаться не собираются: не так давно в западных СМИ появился очередной информационный вброс, где США набросились с обвинениями на иранское правительство, которое «оказывает поддержку» России в строительстве на её территории завода по производству беспилотников. При этом готовность Германии строить на территории Украина предприятие по ремонту танков и Турции - по производству беспилотников ни Японию, ни её американских хозяев не смущают.
На встрече с японским министром его иранский коллега напомнил о том, что Иран - независимое государство и вправе само решать, с кем и по каким направлениям сотрудничать. По словам Абдоллахиана, Тегеран не вмешивается в отношения Токио с другими странами и ожидает, что и Токио будет уважать суверенную политику Ирана.