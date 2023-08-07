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В ответ на призыв главы МИД Японии отказаться от военного сотрудничества с Москвой иранский министр напомнил, что Иран - независимое государство

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В ответ на призыв главы МИД Японии отказаться от военного сотрудничества с Москвой иранский министр напомнил, что Иран - независимое государство

Сегодня состоялась встреча между главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси и его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которой стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, первый заявил о том, что его страна выражает обеспокоенность активизацией ядерной деятельности Ирана, в связи с чем призвал Тегеран сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).


Вот что следует из сообщения Министерства иностранных дел Японии:

Министр иностранных дел Ёсимаса [Хаяси] заявил о последовательной позиции, занимаемой Японией в вопросе поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), будучи всерьёз обеспокоенной расширением деятельности Ирана в области ядерной энергетики. Он также призвал Иран полностью сотрудничать с МАГАТЭ

В то же время глава иранского внешнеполитического ведомства озвучил позицию своей страны, согласно которой Исламская Республика Иран (ИРИ) добивается восстановления ядерной сделки посредством переговорного процесса. Также глава иранского МИД выразил своему японскому коллеге слова благодарности за дипломатические усилия, предпринимаемые Токио в этом направлении.

Японский дипломат также подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества с ИРИ в области медицины, защиты окружающей среды и борьбы с последствиями стихийных бедствий. Более того, он назвал Иран давним другом, выразив желание поддерживать и в дальнейшем диалог с ним.

В ходе переговоров с иранским дипломатом коснулся министр иностранных дел Японии и темы украинского конфликта, призвав Тегеран не оказывать поддержку Москве, подразумевая возможную «поставку» Ираном России своих БПЛА, которые она якобы применяет в ходе боевых действий на Украине.

Напомним, что «коллективный» Запад неоднократно обрушивался с обвинениями в адрес иранских властей по поводу якобы передачи Тегераном БПЛА Москве, которые последняя задействует в спецоперации. Стоит отметить, что Иран подобные обвинения отвергает, называя их ложными. Однако на этом западные страны, судя по всему, останавливаться не собираются: не так давно в западных СМИ появился очередной информационный вброс, где США набросились с обвинениями на иранское правительство, которое «оказывает поддержку» России в строительстве на её территории завода по производству беспилотников. При этом готовность Германии строить на территории Украина предприятие по ремонту танков и Турции - по производству беспилотников ни Японию, ни её американских хозяев не смущают.

На встрече с японским министром его иранский коллега напомнил о том, что Иран - независимое государство и вправе само решать, с кем и по каким направлениям сотрудничать. По словам Абдоллахиана, Тегеран не вмешивается в отношения Токио с другими странами и ожидает, что и Токио будет уважать суверенную политику Ирана.
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7 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 21:11
    0
    Джапы делают только то, что приказывает хозяин-аккупант! Они спят и видят как бы забрать наши острова, чтоб на них тут же появились базы хозяина! Надеюсь наши китайские друзья однажды начтучат им по зубам!
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 21:18
      -3
      Цитата: Вадим С
      Надеюсь наши китайские друзья однажды начтучат им по зубам!

      Вот это вряд-ли, во-первых - китайцев друзьями можно назвать с натяжкой, а во вторых Китаю торговать выгоднее чем воевать (санкции от США и прихлебателей Китаю не нужны), следовательно дальше словесной перепалки дело не пойдет. request
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 22:00
      +2
      Япония - страна имеющая 80 ядерных реакторов, вырабатывающих электрическую энергию, непомнящая какие США бомбили ее ядерными бомбами, использующая ядерные материалы, изотопы в отраслях своего хозяйства, предоставившая свою территорию для размещения ядерного оружия США хочет запретить Ирану пользоваться любыми ядерными технологиями. Конечно иранский министр иностранных дел послал его в известнейший перуанский город. Японцы диктуют иранцам, что они должны отставать в развитии от них на один век. Да кто они такие? Эти японцы во время ВМВ убили десятки миллионов людей, китайцы не дадут соврать, проводили политику геноцида народов, устраивали концлагеря, совершали массовые убийства, устроили Нанкинскую резню, проводили бесчеловечные опыты над людьми, пытали, зверствовали. По-хорошему, мало их американцы разбомбили. А кто такие иранцы? Персидская империя две с половиной тысячи лет назад пыталась захватить Грецию и дальше двинуть в Европу. Потом её захватил Александр Македонский и впервые создал империю Запад-Восток, предшественницу Византийской и Российской Империй. В те времена никто даже слышать не слышал ни о каких японцах. Скорее всего японцы в те времена японцы ещё сидели, грелись в термальных источниках вместе с макаками, и не помышляли о мировом господстве.
      И эти люди ещё пытаются учить Иран.
      Не удивлюсь, если иранцы считают японского министра умственно-отсталым человеком. fool
  2. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 21:36
    +2
    Мир превратился в кучу баб,.продающие тухлую рыбу в базаре...
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:51
    +4
    Красиво сказано!

    В переводе на язык простых граждан:"Вы не говорите, с кем нам дружить, а мы не говорим куда Вам идти."
  4. A2AD
    A2AD Сегодня, 22:04
    +1
    По словам Абдоллахиана, Тегеран не вмешивается в отношения Токио с другими странами и ожидает, что и Токио будет уважать суверенную политику Ирана.
    И то верно. Пусть японскаие подстилки сперва санкции против сша введут. А потом можно и о сотрудничестве Ирана и России поговорить. laughing
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 22:15
    0
    иранский министр напомнил, что Иран - независимое государство

    И имеет гораздо более широкий взгляд на мир.