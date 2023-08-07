Эксперт из США рассуждает о возможности ВМФ России перекрыть морские пути вывоза украинского зерна

Имея сильный военный флот в Черном море, Москва имеет физическую возможность пресечь вывоз по воде сельскохозяйственной продукции с Украины. Но с другой стороны, ВСУ удалось нанести некоторый ущерб силам ВМФ России, заставив их после этого проявлять осторожность.Эту проблему поднял преподаватель школы Паттерсона и автор ряда научных трудов на геополитические темы доктор Роберт Фарли в своей статье, опубликованной американским порталом 19FortyFive.Эксперт из США рассуждает в ней о возможности ВМФ России перекрыть морские пути вывоза украинского зерна.Он отмечает, что российским военным надводным кораблям стало сложно безопасно патрулировать черноморскую акваторию, чтобы останавливать и обыскивать суда, направляющиеся вс украинские порты и обратно. По мнению аналитика, они уязвимы для атак украинских самолетов, крылатых ракет и беспилотных аппаратов.С другой стороны, у России есть физическая возможность нанести ущерб кораблям перевозящим зерно с Украины. Дело в том, что на вооружении ВСУ практически отсутствуют эффективные противолодочные средства. По мнению автора, это означает, что российские подводные лодки могут делать в Черном море все, что захотят, полностью лишив Украину возможности экспортировать зерно.Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg предложил свой вариант решения зерновой проблемы для Киева. По его мнению, зерновозы, идущие из портов Украины, могли бы сопровождать боевые корабли стран Североатлантического альянса.