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Эксперт из США рассуждает о возможности ВМФ России перекрыть морские пути вывоза украинского зерна

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Эксперт из США рассуждает о возможности ВМФ России перекрыть морские пути вывоза украинского зерна

Имея сильный военный флот в Черном море, Москва имеет физическую возможность пресечь вывоз по воде сельскохозяйственной продукции с Украины. Но с другой стороны, ВСУ удалось нанести некоторый ущерб силам ВМФ России, заставив их после этого проявлять осторожность.

Эту проблему поднял преподаватель школы Паттерсона и автор ряда научных трудов на геополитические темы доктор Роберт Фарли в своей статье, опубликованной американским порталом 19FortyFive.

Эксперт из США рассуждает в ней о возможности ВМФ России перекрыть морские пути вывоза украинского зерна.


Он отмечает, что российским военным надводным кораблям стало сложно безопасно патрулировать черноморскую акваторию, чтобы останавливать и обыскивать суда, направляющиеся вс украинские порты и обратно. По мнению аналитика, они уязвимы для атак украинских самолетов, крылатых ракет и беспилотных аппаратов.

С другой стороны, у России есть физическая возможность нанести ущерб кораблям перевозящим зерно с Украины. Дело в том, что на вооружении ВСУ практически отсутствуют эффективные противолодочные средства. По мнению автора, это означает, что российские подводные лодки могут делать в Черном море все, что захотят, полностью лишив Украину возможности экспортировать зерно.


Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg предложил свой вариант решения зерновой проблемы для Киева. По его мнению, зерновозы, идущие из портов Украины, могли бы сопровождать боевые корабли стран Североатлантического альянса.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ, ООН
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5 комментариев
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  1. УВБ
    УВБ Сегодня, 18:57
    +3
    А нельзя ли нанести удар по причалам в портах торпедами с подводных лодок, раз уж ПЛО у руины практически отсутствуют? Что об этом знающие люди думают?
    1. Умальта
      Умальта Сегодня, 19:03
      +2
      Кроме причалов, как на Черноморском побережье, так и Дунае, можно и блокаду объявить, как и закрыть небо, отбомбиться фабами (ну очень толстыми и большими) всю транспортную инфраструктуру связывающую запад с бандерлогией и пора наступать брать всё под контроль! Наглосаксы понимают только силу.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:10
      0
      Цитата: УВБ
      А нельзя ли нанести удар по причалам в портах торпедами с подводных лодок,

      Согласен. И торпеды со ста тоннами тортилы сконструлить реально.
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:01
    +1
    Москва то имеет физическую возможность пресечь вывоз по воде сельскохозяйственной продукции с Украины, но не имеет желания. Даже последние удары по инфраструктуре морских портов Украины были только, что бы "попугать" и с минимальными разрушениями..... Нас ждёт очередной "договорняк".
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 19:08
    0
    После "Сига" ВМФ России имеет полное право на досмотр любого судна, осталось только фаберже протереть...