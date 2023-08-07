Начавшиеся учения белорусской армии на северо-западе республики вызвали тревогу у Польши и Литвы

При подготовке активно использовался опыт специальной военной операции, а именно: широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск

Белорусская армия начинает военные учения у границы с Польшей и Литвой. Согласно данным белорусского Минобороны, учения пройдут с учетом опыта специальной военной операции на Украине.Белорусское военное ведомство объявило о начале командно-штабных учений в Гродненской области республики. К маневрам привлечена 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада, основные сценарии будут разыгрываться на полигоне "Гожский". Белорусский Генштаб намерен отработать управление подразделениями в ходе боевых действий с учетом опыта СВО, которым с белорусами щедро делится не только российское Минобороны, но и ЧВК "Вагнер", перебазировавшееся в республику.- говорится в сообщении белорусского МО.Заявление о начале учений уже вызвало тревогу в польской и литовской прессе, на различных ресурсах высказываются мнения, что белорусская армия явно готовится к вторжению. А тут еще и ЧВК "Вагнер" масла в огонь подливает своими заявлениями о необходимости "совершить прогулку" в соседние страны. Причем имеется мнение, что в случае с "Оркестром" статья 5 устава НАТО не сработает, поскольку это негосударственная структура. Хотя кто его знает, какие мысли бродят в головах руководства альянса.Между тем, в Польше намеренны перебросить на границу с Белоруссией еще одну тысячу военнослужащих. Все это прикрывается заявлениями об усилении "миграционного давления", якобы поощряемого Минском и Москвой. Кроме того, в Варшаве опасаются, что сотрудники ЧВК "Вагнер" уже проникли на польскую территорию.