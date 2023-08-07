Британская разведка: Российские войска начали создание 4-й и 5-й линий обороны на наиболее опасных направлениях

MI-6 передали в Офис Президента и Генштаб новые разведданные, в которых указано, что Россия начала создавать 4 и 5 линию обороны в тех местах где ВСУ смогли продвинуться

Украинское контрнаступление может окончательно завязнуть в созданных российской армией оборонительных линиях, командование российской группировки приняло решение усилить оборону на наиболее опасных направлениях. Об этом сообщает британская разведка.По данным британцев, Россия начала создание еще двух линий обороны на наиболее опасных направлениях, где украинские войска сумели хоть как-то продвинуться. Таким образом, к уже созданным трем линиям обороны добавятся 4-я и 5-я. Где они конкретно будут расположены, не сообщается, но данные об этом британцы уже передали в Генштаб ВСУ.- пишут украинские ресурсы.По мнению британских аналитиков, контрнаступление ВСУ идет слишком медленно, с таким темпом возможности у ВСУ прорвать российскую оборону нет. К тому же, такие темпы дают российским войскам возможность создать еще две линии обороны, насытить их войсками и техникой, а также выставить новые минные поля, ставшие для украинской армии непреодолимыми. Даже прорвав первые три линии обороны, что маловероятно, ВСУ все равно упрутся в новые, для преодоления которых сил и средств у Киева уже не будет.По словам командующего Силами поддержки Дмитрия Гереги, российская эшелонированная оборона состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика. Эти полосы включают в себя противотанковые минные поля, противотанковые рвы, бетонные пирамиды "зубы дракона", противотанковые ежи и проволочные препятствия. Преодолеть эти линии обороны практически невозможно, только ценой больших потерь.Между тем, в украинском Генштабе начали подозревать, что контрнаступление идет совсем не по тому сценарию, который планировали в Киеве. Однако признать ошибку невозможно, так как решение о начале наступательно операции принимал лично Зеленский под давлением Сырского и Тарнавского, пообещавших ему "быструю победу".