Вблизи турецкого торгового порта в Мраморном море произошел мощный взрыв

Взрыв, возможно, произошел из-за скопления пыли, и причина будет выяснена в результате детального технического осмотра

Местом масштабного чрезвычайного происшествия в Турции стал зерновой элеватор. Вблизи турецкого торгового порта Деринже на Мраморном море, где находится этот объект, произошел мощный взрыв.Такое сообщение сделала местная газета Hürriyet.Взрыв прогремел сегодня днем, в 14.35. К месту происшествия тут же прибыли пожарные и представители других экстренных служб.В результате взрыва было ранено двенадцать человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им необходимую помощь.Предполагают что взрыв произошел в тот момент, когда одно из судов получало зерно. Зернохранилище в Дериндже принадлежит турецкому Управлению почвенных культур (TMO). Взрывная волна прокатилась через весь город.- заявили в пресс-службе Управления.По словам Тахира Бююкакина, мэра муниципалитета Коджаэли, к которому относится и порт, при загрузке или выгрузке зерна может образоваться взрывоопасная пылевая смесь. Он уверил, что опасности новых взрывов нет. Сейчас сотрудники экстренных служб охлаждают бункеры для хранения зерна.Всего на территории зернохранилища имеется 60 бункеров, 13 из которых оказались разрушены взрывом.В это время Россия и Турция снова приступили к обсуждению зерновой сделки. Анкара опять стремится взять на себя посредническую роль в ней. Вероятно, переговоры по данному вопросу между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом могут состояться уже к концу текущего месяца.