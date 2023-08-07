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Вблизи турецкого торгового порта в Мраморном море произошел мощный взрыв

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Вблизи турецкого торгового порта в Мраморном море произошел мощный взрыв

Местом масштабного чрезвычайного происшествия в Турции стал зерновой элеватор. Вблизи турецкого торгового порта Деринже на Мраморном море, где находится этот объект, произошел мощный взрыв.


Такое сообщение сделала местная газета Hürriyet.

Взрыв прогремел сегодня днем, в 14.35. К месту происшествия тут же прибыли пожарные и представители других экстренных служб.

В результате взрыва было ранено двенадцать человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им необходимую помощь.

Предполагают что взрыв произошел в тот момент, когда одно из судов получало зерно. Зернохранилище в Дериндже принадлежит турецкому Управлению почвенных культур (TMO). Взрывная волна прокатилась через весь город.

Взрыв, возможно, произошел из-за скопления пыли, и причина будет выяснена в результате детального технического осмотра

- заявили в пресс-службе Управления.

По словам Тахира Бююкакина, мэра муниципалитета Коджаэли, к которому относится и порт, при загрузке или выгрузке зерна может образоваться взрывоопасная пылевая смесь. Он уверил, что опасности новых взрывов нет. Сейчас сотрудники экстренных служб охлаждают бункеры для хранения зерна.

Всего на территории зернохранилища имеется 60 бункеров, 13 из которых оказались разрушены взрывом.


В это время Россия и Турция снова приступили к обсуждению зерновой сделки. Анкара опять стремится взять на себя посредническую роль в ней. Вероятно, переговоры по данному вопросу между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом могут состояться уже к концу текущего месяца.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/Levent
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11 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 20:18
    0
    говорил Петров Баширову... не балуйся спичками в зернохранилище)))))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:30
      +2
      Вчера у нас на Кубани Ровненский элеватор в поселке Кубанский горел.Тоже П&Б?Это обьект вообще очень опасный в пожаровзрвном отношении
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:41
        0
        А ведь ВСУ беспилотники с зерновых судов запускали.
        То есть, в зерне прятали.
        Если какой беспилотник развалился от такой маскировки - брикеты ВВ вполне могли выпасть в зерно.
        А потом и в турецкое зернохранилище попасть.
        Но туркам не выгодно так нацистов подставлять (ВВ наверняка западного производства было, и это экспертиза легко определит).
        Так что да. Официально это пыль взорвалась.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:18
    +2
    Пыль взорвалась? Возможно и пыль. Бывает и такое, на элеваторах и мукомольных заводах. Это, когда вопиющие нарушения техники безопасности. А, бывает, что и не пыль взрывается. Тут, в все дело в том, что захотят услышать власти. Скажут пыль, значит пыль.
    1. Ростовчанин
      Ростовчанин Сегодня, 20:23
      +3
      Судя по видео вспышка началась в нории, а потом по аспирации проникла в силоса элеватора, которые были пусты, поэтому такие большие повреждения. Несоблюдение ТБ однозначно. Недаром зерновые элеваторы находятся под Гостгортехнадзором.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:44
        0
        В конце восьмидесятых в Куйбышевской области произошла трагедия,есть фильм по этому Чп.Погибли люди,элеватор так и не восстановили
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 20:20
    +2
    Не пошло туркам впрок хлятское зерно. Карма, однако.
  4. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 20:22
    +2
    Морские дроны вернулись обратно небось к местам запуска...
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:24
    +3
    Мирное зерно, если не соблюдать правила, может быть таким же, как мирная селитра и мирный атом.
  6. Керенский
    Керенский Сегодня, 20:30
    -4
    взрыв произошел в тот момент, когда одно из судов получало зерно

    И? Зачем сюда приплетать Украину? Или надо везде вставить, за кропалёк малый? В Антарктиде, вон, айсберг шмыгает, - как туда их подтянуть?
    Сова и глобус, народный эпос.
  7. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 20:35
    -1
    По мощности нехило так вышло, там селитра часом не хранится, как в Бейруте хранилось арестованная селитра из России?