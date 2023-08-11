Японский миф о ядерных бомбардировках. Угроза России

Вид на облако атомного взрыва в Нагасаки с расстояния в 15 км. 9 августа 1945 г.
Японский миф
В Японии существует собственный миф о завершении Второй мировой войны и ядерных бомбардировках 6 и 9 августа 1945 года. Он заключается в том, что это траурная и скорбная дата, но США не называют как страну, применившую ядерное оружие. Имя американцев попало под негласное табу. Америку, которая нанесла два ядерных удара по японским городам, где не было крупных воинских соединений, гарнизонов и военных производств, не называют. Никак. Бомбы упали неизвестно откуда. По этому поводу и проходят траурные мероприятия.
Рациональное объяснение? Конечно, есть. Это союзнические отношения с США. Япония после поражения стала непотопляемым американским авианосцем у берегов СССР-России и Китая. Что сохраняется и по сей день. Плюс комплекс коллективной вины, вроде германского, который упорно насаждали после войны и который стал одной и главных «скреп» послевоенной Страны восходящего солнца.
Видимо, этот насаждаемый комплекс неполноценности и стал одной из предпосылок нынешнего психического кризиса японской нации, которая уходит в виртуальный мир и ускоренно вымирает. Ранее это был народ-воин, самурай. После поражения их сделали жертвой. Отсюда и психический кризис нации.
Американский миф
По американской версии, именно применение ядерного оружия по Хиросиме и Нагасаки убедило японское военно-политическое руководство, что сопротивление теряет всякий смысл. Поэтому Япония капитулировала, и США с союзниками избежали тяжелых потерь при штурме японских островов (сотни тысяч, возможно, миллионы солдат). Однако эта версия крайне сомнительна.
Дело в том, что обычные массированные бомбардировки японских городов (они были в основном из дерева) с помощью стратегической авиации приводили к схожим результатам. Так, 10 марта 1945 года разбомбили Токио. Погибло порядка 100 тыс. человек, город был уничтожен. То есть американцы с помощью стратегической авиации достигали таких же или ещё более эффективных результатов. Атомные бомбы нужны были для того, чтобы показать русским и всей планете, что американцы получили «чудо-оружие».
Кроме того, в обстановке развала системы управления и связи в августе 1945 года получить полную и достоверную картину того, что произошло в Хиросиме и Нагасаки, было сложно. А уж делать из этого стратегические выводы – невозможно.
Гораздо более важные события для Японии в этот момент произошли на материке. 8 августа СССР, выполняя союзные обязательства, объявил войну Японии. 9 августа Советская армия атаковала японцев в Маньчжурии. Русские буквально за неделю взломали укреплённые районы Квантунской армии, которые готовились годами, разгромили миллионную японскую армию.
Японская ставка рассчитывала, что когда враг начнёт высаживать десанты на японских островах, то основные силы могут продолжить сопротивление на материке, в Корее и Китае. Теперь такой возможности не было. Это стало ключевой причиной признания невозможности дальнейшего сопротивления империи. Было принято решение о капитуляции. То есть вступление СССР в войну сократило ход Второй мировой войны на год-два. Спасло миллионы жизней, включая самих японцев.
Моряки Тихоокеанского флота водружают флаг военно-морского флота над Порт-Артуром. Август 1945 года
Японская угроза
Естественно, что японское руководство пытается преодолеть последствия поражения во Второй мировой войне и избавиться от статуса побежденной страны. Для этого силы самообороны, которые ранее имели только оборонительный потенциал, полным ходом превращаются в полноценные ВС, имеющие все возможности для наступательной войны.
С другой стороны, Токио ещё при Ельцине поднимает вопрос о возвращении «северных территорий». В начале это пытались сделать мирным путем, благо Москва шла на уступки. Получение Курил и станет точкой, которая позволит пересмотреть итоги Второй мировой войны. Япония перестанет быть побежденной страной.
Ещё одна возможность для Японии – это война с Китаем, ещё один традиционный противник японцев. Поводом может стать Северная Корея, спорные острова Сенкаку или проблема Тайваня. В вопросе Кореи и Тайваня японцы могут стать частью международной коалиции по «умиротворению» Поднебесной. Собственно, американцы сами не собираются воевать за китайцев из Фомозы. Для этого есть пушечное мясо вроде Японии.
Сейчас для Японии сложилась отличная возможность по захвату Курил. Вероятно, и Сахалина. Основные боеспособные соединения и части Русской армии связаны на западном (украинском) направлении. Дальневосточное направление после 1991 года крайне ослаблено.
Попытки укрепить восточное направление в последние годы предпринимались, но явно недостаточные. Тихоокеанский флот слаб и уступает противнику в числе современных боевых кораблей. Ядерное оружие по Японии применять нельзя, она не имеет ЯО.
Китай, очевидно, сохранит нейтралитет, ограничившись осуждением японской агрессии. Плюс покажет красные линии, к примеру, только Курилы – не более.
Отсюда усиление агрессивной риторики японской дипломатии, враждебные выпады по отношению к России, санкции и поддержка украинского режима. С одновременным наращиванием ударного потенциала японских ВС.
Что делать?
Как уже не раз отмечалось: укреплять армию и флот. Единственных наших союзников. Также пора вспомнить про отечественную науку, образование, культуру и народное хозяйство.