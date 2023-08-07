Космические войска ВКС РФ пополнили орбитальную группировку очередным спутником военного назначения

В понедельник, 7 августа, в 16 часов 20 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России

Россия продолжает наращивать орбитальную группировку, космические войска ВКС РФ вывели на орбиту очередной космический аппарат в интересах Минобороны. Старт ракеты-носителя состоялся сегодня, 7 августа, с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Российская орбитальная группировка пополнилась очередным военным спутником, получившим порядковый номер "Космос-2569". Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области в 16:20 мск. времени в штатном режиме. Через расчетное время с помощью разгонного блока "Фрегат" спутник был выведен на орбиту, после чего был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.- говорится в сообщении военного ведомства.На данный момент с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника работают в штатном режиме. Аппарат под номером "Космос-2569" уже внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.Российские военные не раскрывают назначения спутников серии "Космос", однако в США имеется мнение, что они предназначены, в том числе, для перехвата американских военных спутников. В Пентагоне не исключают, что спутники "Космос" должны в перспективе стать элементом российской орбитальной группировки, выполняя сдерживающую роль в космической военной гонке.