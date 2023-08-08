AIM-132 на грузовике: новый британский ЗРК для Украины

Пока единственное известное изображение британского ЗРК для Украины
Иностранные государства поставляют киевскому режиму различные средства противовоздушной обороны, но их количество и качество не соответствуют ожиданиям и пожеланиям. Для повышения темпов поставки и скорейшего усиления украинской ПВО, Великобритания разработала оригинальный упрощенный зенитный ракетный комплекс. Он выполнен на основе доступных компонентов и имеет ограниченные тактико-технические характеристики.
Экстренная разработка
На днях британское издание The Times опубликовало большую статью о состоянии украинской ПВО и имеющихся у нее иностранных системах. В материале упоминаются хорошо известные образцы, переданные в 2022-23 гг., а также впервые упоминается совершенно новый зенитный ракетный комплекс любопытного облика. Газета опубликовала единственную фотографию этого изделия, а также раскрыла его основные особенности.
Новый ЗРК, название которого пока не раскрывается, был недавно разработан британскими специалистами. Проект создавался в экстренном порядке, и процесс разработки занял минимальное время – при этом точные сроки не названы. Для ускорения проектирования и упрощения сборки и поставки, комплекс выполнили на основе доступных комплектующих. Так, его основой стала авиационная ракета «воздух-воздух» AIM-132 ASRAAM.
Утверждается, что неназванные предприятия Великобритании уже изготовили некоторое количество таких ЗРК и передали их Украине. Впрочем, число собранных и поставленных машин не уточняется. Также остаются неизвестными дальнейшие производственные планы. По всей видимости, вместе с комплексами передали и ракеты AIM-132 – ранее в планах поставок иностранного оружия на Украину такие изделия не упоминались.
Получатель уже поставил новые комплексы на боевое дежурство и пытается с их помощью решать реальные задачи. Как сообщается, такие комплексы используются в объектовой ПВО и прикрывают некоторые районы от ударных БПЛА типа «Герань-2». Кроме того, некоторое количество ЗРК придано войскам, участвующим в т.н. контрнаступлении.
Ракета AIM-132 под крылом истребителя Eurofighter Typhoon
Результаты боевого применения оригинальных британских ЗРК – если информация об их развертывании соответствует действительности – пока остаются неизвестными. Впрочем, даже если бы британская или украинская сторона раскрыли такую информацию, ей не стоило бы доверять. Киевский режим регулярно публикует отчеты о работе ПВО, противоречащие не только объективным данным, но и здравому смыслу.
Упрощенный облик
Новый британский ЗРК для Украины отличается характерным обликом и составом, которые определялись исключительно доступностью компонентов и сложностью их объединения. В результате этого получилась самоходная боевая машина на серийном колесном шасси, несущая оригинальную пусковую установку с ракетами, оптико-электронную систему обнаружения и некие средства управления огнем.
В качестве основы для самоходного комплекса взяли британский военный грузовик Supacat HMT 600. Использован автомобиль с бронированной кабиной и грузовой площадкой на корме. Шасси этого типа оснащаются дизельным двигателем Cummins мощностью 180 л.с. и автоматической трансмиссией с раздачей крутящего момента на все колеса. Подвеска – независимая пневматическая с возможностью изменения клиренса.
По всей видимости, внутри защищенной кабины оборудовано рабочее место оператора. На нем должны присутствовать пульт управления пусковой установкой и средствами обнаружения, экран для вывода видеосигнала, а также средства связи для взаимодействия с другими компонентами ПВО. При этом точный состав и облик оборудования кабины пока не раскрыт.
Непосредственно за кабиной, находится оптико-электронная станция. Вероятно, ее установили на телескопической мачте для подъема над машиной. ОЭС является единственным штатным средством обзора и поиска воздушных целей. Может присутствовать возможность работы по внешнему целеуказанию, однако и в этом случае используется собственная оптика боевой машины.
На корме машины размещена пусковая установка для ракет. Это устройство выполнено на основе коробчатого корпуса и пары авиационных балочных держателей для ракет. Вероятно, имеются механизмы для наведения по азимуту. Изменение наклона непосредственно перед пуском, судя по конструкции установки, не предусмотрено.
ЗРК использует авиационную ракету AIM-132 Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM), разработанную компанией MBDA в конце девяностых годов. В 1998 г. это изделие поступило на вооружение Королевских ВВС Великобритании и в дальнейшем предлагалось иностранным заказчикам. В частности, MBDA UK рассчитывала на заказ Пентагона, в связи с чем и появился индекс американского типа.
AIM-132 строится в цилиндрическом корпусе длиной 2,9 м и диаметром 166 мм с оживальной головной частью. В хвосте имеются рули; другие плоскости отсутствуют. Стартовая масса – 88 кг. Ракета оснащена двухрежимным твердотопливным двигателем, при помощи которого развивает скорость более 3 М. Дальность при воздушном старте превышает 25 км. Пуск с наземной установки должен уменьшать дальность полета.
Под головным обтекателем располагается инфракрасная ГСН с возможностью взятия цели на сопровождение до и после пуска. Имеется возможность коррекции и донаведения на цель после пуска по командам с носителя. Получил ли новый ЗРК такую функцию, неизвестно. Изделие ASRAAM несет осколочно-фугасную боевую часть массой 10 кг. Взрыватели – контактный и лазерный, обеспечивающий подрыв при проходе на небольшом расстоянии от цели.
На пусковой установке нового ЗРК помещается всего две ракеты AIM-132. Дополнительный боекомплект на показанной машине отсутствует. Можно предполагать, что перевозка дополнительных ракет не предусматривается ввиду риска их повреждения реактивной струей взлетающего боеприпаса. Соответственно, комплекс нуждается в дополнительном транспортере для ракет, а экипажу придется перегружать их на пусковую установку.
Ограниченный потенциал
Новый ЗРК британского производства представляет интерес как пример любопытного подхода к созданию военной техники. Так, иностранные партнеры государства уже сталкиваются с проблемой дефицита полноценных ЗРК, которые можно было бы передать киевскому режиму без ущерба для себя. Великобритания нашла выход из этой ситуации – «в экстренном порядке» разработали упрощенный зенитный комплекс на основе доступных изделий и компонентов.
Предложенная конструкция отличается простотой производства и дешевизной. Как сообщается, к настоящему времени этот ЗРК дошел до производства и эксплуатации. Впрочем, простота конструкции была получена за счет сокращения возможных тактико-технических характеристик и боевых возможностей.
Пуск ракеты ASRAAM воздушным носителем
Безымянный ЗРК имеет целый ряд характерных проблем, от которых можно избавиться только за счет его серьезной переделки. Так, недостатком является наличие только ОЭС, при помощи которой решаются все задачи наблюдения и обнаружения целей. Даже малогабаритная РЛС улучшила бы подобные возможности комплекса.
Неудачной получилась пусковая установка – она несет только две управляемые ракеты, что резко ограничивает ее боевые возможности. После каждых двух пусков боевая машина нуждается в перезарядке, причем с участием другого транспортного средства. Все это ухудшает боевые и эксплуатационные характеристики комплекса.
Британские инженеры предложили использовать ракету AIM-132 ASRAAM – в целом неплохое оружие класса «воздух-воздух». Однако перенос авиационной ракеты на наземную платформу привел к нескольким негативным последствиям. Так, на самостоятельный взлет расходуется существенная часть энергии двигателя, из-за чего сокращается максимальная дальность полета. По всей видимости, этот параметр не превышает 15-17 км – против 25 км при использовании на авиационных платформах.
Дополнительные проблемы при пуске с земли может создать ИК ГСН. Ей требуется прямая видимость цели при пуске или на начальном участке траектории, что не всегда возможно из-за рельефа местности. Кроме того, такой способ запуска может приводить к появлению дополнительных помех, мешающих поиску и сопровождению цели.
Утверждается, что новый ЗРК предназначен для борьбы с БПЛА «Герань-2» и зенитного прикрытия войск на передовой. В обоих случаях речь идет о маловысотных целях, которые могут скрываться за различными препятствиями. В сочетании с особенностями работы ИК ГСН это может дополнительно ухудшить эффективность боевой работы комплекса.
Импровизированное решение
Новый британский ЗРК для киевского режима похож на импровизированную или даже кустарную разработку для срочного заполнения важной ниши. При этом характерный подход к ее созданию и объективные ограничения негативно повлияли на результат. Получившийся комплекс в принципе способен решать поставленные боевые задачи и не должен создать больших проблем по линии эксплуатации. В то же время, дальность действия и возможная эффективность не соответствуют ожиданиям и требованиям текущей ситуации.
Ситуация с украинской ПВО в целом выглядит еще интереснее. Киевский режим потерял имевшиеся у него зенитные средства, а иностранная помощь не помогла восполнить потери. Теперь зарубежные партнеры не могут предоставить всю требуемую технику, и Великобритания нашла выход в виде эрзац-комплекса – простого, но далеко не удачного.
Такие тенденции и события показывают, что противник и его покровители сталкиваются с проблемами военно-технического характера, и найти полноценное решение для них уже не удается. Это означает, что демилитаризация киевского режима успешно продолжается и теперь всерьез затрагивает третьи страны, ввязавшиеся в украинскую авантюру.