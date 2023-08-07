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Зеленский пообещал оставить Россию «без кораблей» в случае продолжения блокады украинских портов

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Зеленский пообещал оставить Россию «без кораблей» в случае продолжения блокады украинских портов

Украина оставит Россию без кораблей и судов к концу конфликта, если та продолжит блокировать коридор для вывоза украинского зерна в Черном море. С такими угрозами выступил Зеленский.


Глава киевского режима продолжает сыпать угрозами в адрес России. В интервью аргентинскому изданию Nacion он пригрозил оставить Россию без кораблей, если не будут разблокированы украинские порты для вывоза зерна. Как известно, Киев несет громадные убытки после выхода России из зерновой сделки, вывозить зерно железной дорогой не рентабельно, да и никому оно в Европе не нужно, а морской путь перекрыла Россия. Вот хмурит грозно брови Зеленский, обещая России всяческие кары.

Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое (...) РФ должна понять, что (...) если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта

- заявил Зеленский в интервью аргентинскому изданию.

Угрозы со стороны главы киевского режима нужно воспринимать серьезно, даже несмотря на их абсурдность. Киев уже подтвердил свою террористическую сущность, атаковав с помощью морского беспилотника гражданское судно в Керченском проливе. Речь идет о российском нефтяном танкере. Нужно думать, что это не последняя атака, политическая верхушка Украины уже грозила устроить террор в акватории Черного моря.

Не имея нужного количества высокоточных ракет дальнего действия, Киев старается действовать с помощью морских безэкипажных катеров. А для их доставки и запуска необходимы суда-носители, которыми Киев пользовался в рамках зерновой сделки. Поэтому только уничтожение всей портовой инфраструктуры и полная блокировка портов может решить эту проблему на первом этапе. В дальнейшем же необходимо брать под свой контроль все побережье, отрезая режим от Черного моря.
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40 комментариев
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  1. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 21:16
    +6
    В аду у клоуна будет почётное место между Гитлером и Бандерой. Главное чтобы он туда как можно быстрее попал!
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:17
    +10
    Это война. А что он мог ещё сказать. Всё логично. Время покажет кто кому.
  3. aibetmen
    aibetmen Сегодня, 21:17
    -13
    Этот карлик зарывает себя всё глубже и глубже. В европе уже поняли сущность этого злобного карлика
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:22
      +17
      Поняли сущность??!И немцы наконец решились поставить ракеты "воздух-земля".Так что они поняли?Я вижу одно-европейцы и не только будут поддерживать его.По нарастающей
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 21:37
        +1
        Конечно по нарастающей, потому что у нас либо болтуны., либо щелкунчики... А связи как не было цифровой, так и нету...
      2. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 21:53
        +1
        Вот у нас ракеты "земля/воздух-цель"... да их тож попадают.... ПРО все не прикрыть
      3. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 21:54
        +1
        Поддерживать... вопрос о каких кораблях идет речь - ЧФ или гражданских - атака на танкер привела к росту цен на нефть и пшеницу, пока немного, но если продолжит, спекулянты найдут повод поиграть...
        "Риск в Черном море возрастает с каждым днем, и любая угроза российскому экспорту гораздо сильнее, чем угроза украинскому экспортному коридору", — цитирует агентство Блумберг слова гендиректора брокерской и консультационной компании IKON Commodities Оле Хоуе (Ole Houe) https://1prime.ru/News/20230807/841314326.html
        новый рост цен.. разгон инфляции в тех же европах... повышение ставок того же ЕЦБ .. это удар по бизнесу и населению, да еще в условиях рецессии у некоторых.. любая палка о двух концах... да и этот рост цен вряд ли прибавит очков в глазах глобального юга, который так хотят перетянуть на его сторону
        1. Aken
          Aken Сегодня, 22:01
          -1
          В угрозы Зеленского верится как-то больше, чем в угрозы Шойгу.
          Клоун сказал - клоун сделал.
          Впрочем, Шойгу и не грозит. Он старается лишний раз о себе не напоминать.
      4. alexoff
        alexoff Сегодня, 22:01
        +1
        Возможно они поняли, что французские ракеты заканчиваются и возможно частью сгорели от калибров, вот хозяева и велели немцам расчехляться
    2. Комментарий был удален.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:34
      0
      Цитата: aibetmen
      Этот карлик

      Какой-такой карлик?
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 21:23
    -4
    Украина оставит Россию без кораблей
    Ну, Россия оставит Украину без побережья Чёрного моря. Странный он.
    [Здесь должна быть цитата Лаврова]
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 21:24
    -4
    Цитата: "Крылов И.А."
    По улицам Слона водили,
    Как видно, напоказ –
    Известно, что Слоны в диковинку у нас – (нуда, кроме байдарок у них ничего нет[/i])
    Так за Слоном толпы зевак ходили.
    Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
    Увидевши Слона, ну на него метаться,
    И лаять, и визжать, и рваться,
    Ну, так и лезет в драку с ним.
    "Соседка, перестань срамиться, –
    Ей шавка говорит, – тебе ль с Слоном возиться?
    Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
    Вперед
    И лаю твоего совсем не примечает".
    "Эх, эх! – ей Моська отвечает. –
    Вот то-то мне и духу придает,
    Что я, совсем без драки,
    Могу попасть в большие забияки.
    Пускай же говорят собаки:
    "Ай, Моська! знать, она сильна,
    Что лает на Слона!"
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 21:54
      -1
      Любо цсмошники налетели - или кто-то в юмор не силен laughing
      1. Aken
        Aken Сегодня, 22:02
        +1
        Просто не очень понятно, кто тут слон. НАТО?
  6. guest
    guest Сегодня, 21:24
    +2
    Глава киевского режима продолжает сыпать угрозами в адрес России.

    Ну по сравнению с некоторыми нашими деятелями он угрозы обычно выполняет.
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 21:44
      +4
      он угрозы обычно выполняет

      Что, уже вышел на границы 91 года? Как там 146 волна "контрнаступа"? Или "психиатрически" уже занял Крым? Он много чего где обещал, но пока что мало что у него получается. Терроризм только
      1. guest
        guest Сегодня, 22:32
        +1
        Цитата: Jafar
        Терроризм только

        Ну по сравнению с некоторыми нашими деятелями он угрозы обычно выполняет.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:36
      0
      Цитата: guest
      Ну по сравнению с некоторыми нашими деятелями он угрозы обычно выполняет.

      Кто выполняет?
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:26
    +4
    Главное, чтобы команды на кораблях не ворон ловили, а понимали что они на войне (какой бы СВО она не называлась) и тогда все эти угрозы останутся просто болтовнёй.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:38
      0
      Как о друг служил моряком. Так полкоманды плавать не умели. Балтфлот.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:34
    +2
    Обещать - не значит...

    Иногда это ограничение ВО на длину комментария хочется в ВО засунуть... Например в нижний ящик письмоводителя.
  9. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 21:36
    +3
    Украина также может оставить Турцию без элеваторов, если продолжит поставлять туда своё зерно. laughing (не сочтите за бред: на лавры Зе не претендую - просто соседней новостью навеяло)
  10. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 21:36
    +2
    разбомбить порты. и вопрос отпадёт. но мы не хотим, значит всё возможно. Не надо давать шансов
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 21:51
      0
      А при чем тут порты? Беспилотники своим ходом способны преодолеть 800км, а спустить их на воду можно на любом пирсе.
  11. Normann
    Normann Сегодня, 21:39
    -3
    сли Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое (...) РФ должна понять, что (...) если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта

    Смех да и только)))
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:40
    +2
    Псевдо патриоты как обычно либо шапками закидывают, либо обзывают... А по результатам войны на море кто клоун???
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:40
    0
    Интересно б узнать, Зеленский за демократическую партию или за республиканскую партию в США?
    А в Великобритании он за консерваторов или за лейбористов?
    А в Германии является стрононником правых или левых?
    И в сводную табличку.
    Может он окажется не политиком...

    Но такие вопросы должны задавать журналисты стран, которые никак не отличились в поддержке нас или Украины. И среди прочих вопросов. И не в один день.
    И ответы нужно аккумулировать аккуратно.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 21:54
      +1
      В принципе ему индифферентно, лишь бы деньги и оружие давали.
      В США например обе Партии поддерживают поставки оружия. Конечно Республиканцы исторически большие руссофобы, однако после смерти Маккейна они особо не выделяются
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:43
    0
    Кораблей не будет? А, будет ли к этому моменту он сам и бендеровская украина? Вот в чем вопрос.
  15. ASM
    ASM Сегодня, 21:44
    0
    А не дешевле ли вместо гонок кораблей ЧФ за каждой лоханью, просто засадить порты геранью, чтобы вместо портов осталась милая цветущая лужайка?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 21:57
      0
      У Герани боевая часть а 50кг, а у одного Одесского порта причалов больше 10 километров.
      Ну и естественно это не считая того, что Беспилотникам типа Микола-2 порт вообще не нужен.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 22:05
        -2
        Но электричество там скорее всего из пары мест, как и железная дорога. А вообще герани бы добавить кассетную БЧ с лепестками, порт бы потом на неделю встал
      2. ASM
        ASM Сегодня, 22:07
        0
        Но портовые краны, складские площади, гаражи погрузчиков и Гсм, электроподстанции значительно меньше. Просто обычными колесными кранами разгрузить судно - это проблема и длительное время.
  16. cniza
    cniza Сегодня, 21:45
    -3
    Зеленский пообещал оставить Россию «без кораблей» в случае продолжения блокады украинских портов


    Ну да , его обещаниям видимо кто то верит...
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 21:56
      +2
      Ну пока что Зе свои обещания о Российских кораблях и мостах выполняет!!!!
  17. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 22:07
    0
    кокса перенюхал ушлепок и на этом фоне истерика. надо продолжать утюжить портовую инфраструктуру, выпиливать бандерогеев в их контрнаступе.
  18. Roust
    Roust Сегодня, 22:18
    0
    Почему до сих пор эта мразь ещё дышит и смердит?
  19. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 22:28
    0
    Самый большой секрет СВО (даже больший, чем её цели) - это полный список законных и запрещенных целей. К примеру, мосты. Дмитрий Анатольевич писал, что это законная военная цель. А потом он же писал, что удары по мостам - терроризм. С судами хотя бы все яснее. МО РФ заявило, что все суда, идущие в украинские порты, рассматриваются как перевозчики оружия. Про суда, идущие в российские порты, оно такого не заявляло.
  20. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:35
    0
    Значит нужно лишить Украину выходов к морю.
    Лишить портов.
  21. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 22:35
    0
    На Youtube есть хороший анализ этого с точки зрения Украины и Запада. очень интересно
    К сожалению, только на немецком. Militär und Geschichte.
    https://www.youtube.com/watch?v=AJF8LRM870I