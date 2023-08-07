Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое (...) РФ должна понять, что (...) если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта

Украина оставит Россию без кораблей и судов к концу конфликта, если та продолжит блокировать коридор для вывоза украинского зерна в Черном море. С такими угрозами выступил Зеленский.Глава киевского режима продолжает сыпать угрозами в адрес России. В интервью аргентинскому изданию Nacion он пригрозил оставить Россию без кораблей, если не будут разблокированы украинские порты для вывоза зерна. Как известно, Киев несет громадные убытки после выхода России из зерновой сделки, вывозить зерно железной дорогой не рентабельно, да и никому оно в Европе не нужно, а морской путь перекрыла Россия. Вот хмурит грозно брови Зеленский, обещая России всяческие кары.- заявил Зеленский в интервью аргентинскому изданию.Угрозы со стороны главы киевского режима нужно воспринимать серьезно, даже несмотря на их абсурдность. Киев уже подтвердил свою террористическую сущность, атаковав с помощью морского беспилотника гражданское судно в Керченском проливе. Речь идет о российском нефтяном танкере. Нужно думать, что это не последняя атака, политическая верхушка Украины уже грозила устроить террор в акватории Черного моря.Не имея нужного количества высокоточных ракет дальнего действия, Киев старается действовать с помощью морских безэкипажных катеров. А для их доставки и запуска необходимы суда-носители, которыми Киев пользовался в рамках зерновой сделки. Поэтому только уничтожение всей портовой инфраструктуры и полная блокировка портов может решить эту проблему на первом этапе. В дальнейшем же необходимо брать под свой контроль все побережье, отрезая режим от Черного моря.