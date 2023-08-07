Чиновник Пентагона: вместе с первыми танками Abrams мы поставим Украине боеприпасы, топливную аппаратуру, запчасти и ремонтную базу

В этой партии не только танки, но и всё, что с такой поставкой связано. Это боеприпасы, комплектующие, топливная аппаратура, ремонтная база. Это не просто танки, это полный пакет, который мы поставим вместе с ними.

Американские СМИ со ссылкой на руководителя отдела закупок сухопутных сил США Дага Буша сообщают о принятом решении по отправке на Украину первой партии танков Abrams. Одобрение состоялось в минувшую субботу.По заявлению чиновника Пентагона, первая партия американских танков, предназначающихся для Украины, сначала будет направлена в Европу, затем оттуда будет транспортирована на украинскую территорию. На Украину они должны прибыть к началу осени.Даг Буш:Американские журналисты сообщают, что украинских танкистов эксплуатации танков «Абрамс» начали готовить в мае. Обучение проходит в Германии.В общей сложности в одобренный американской администрацией пакет войдёт 31 танк «Абрамс». Причём если изначально обещали поставить новые танки, то потом решили направить Украине танки, снятые с хранения. Это «Абрамсы» в версии M1A1 без технологических приспособлений, которые, как опасаются в Пентагоне, могут попасть в руки россиян.Напомним, что из поставленных Германией танков Leopard за два месяца своего контрнаступления украинцы потеряли, по меньшей мере, 25 единиц, включая и достаточно продвинутые версии 2A6.