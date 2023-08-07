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Чиновник Пентагона: вместе с первыми танками Abrams мы поставим Украине боеприпасы, топливную аппаратуру, запчасти и ремонтную базу

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Чиновник Пентагона: вместе с первыми танками Abrams мы поставим Украине боеприпасы, топливную аппаратуру, запчасти и ремонтную базу

Американские СМИ со ссылкой на руководителя отдела закупок сухопутных сил США Дага Буша сообщают о принятом решении по отправке на Украину первой партии танков Abrams. Одобрение состоялось в минувшую субботу.


По заявлению чиновника Пентагона, первая партия американских танков, предназначающихся для Украины, сначала будет направлена в Европу, затем оттуда будет транспортирована на украинскую территорию. На Украину они должны прибыть к началу осени.

Даг Буш:

В этой партии не только танки, но и всё, что с такой поставкой связано. Это боеприпасы, комплектующие, топливная аппаратура, ремонтная база. Это не просто танки, это полный пакет, который мы поставим вместе с ними.

Американские журналисты сообщают, что украинских танкистов эксплуатации танков «Абрамс» начали готовить в мае. Обучение проходит в Германии.

В общей сложности в одобренный американской администрацией пакет войдёт 31 танк «Абрамс». Причём если изначально обещали поставить новые танки, то потом решили направить Украине танки, снятые с хранения. Это «Абрамсы» в версии M1A1 без технологических приспособлений, которые, как опасаются в Пентагоне, могут попасть в руки россиян.

Напомним, что из поставленных Германией танков Leopard за два месяца своего контрнаступления украинцы потеряли, по меньшей мере, 25 единиц, включая и достаточно продвинутые версии 2A6.
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19 комментариев
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  1. Пензяк
    Пензяк Сегодня, 21:23
    +2
    Это боеприпасы, комплектующие, топливная аппаратура, ремонтная база. Это не просто танки, это полный пакет, который мы поставим вместе с ними

    .И шо, это все? А шаровары будут в комплекте? Где горилка, сало?
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 21:30
      0
      Лучше американские экипажи. Хотя за такой ни 1 вменяемый человек не сядет за баранку - по сути то, что поставят - танк образца 82 года в комплектации, разве что СУО не сняли и может использовать современные снаряды. Сняли с них все что можно... а вообще их вроде в качестве мишений на полигонах часть использовали.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:31
      +1
      Удивительно,насколько люди живут протухшими клише...Да и вообще,всей серьезности ситуации.Да,понятно,что танки эти не сыграют какой либо существенной роли..Но не надо себя показывать неумным человеком..
  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 21:33
    0
    Сначала прочитал "Обучение состоялось в минувшую субботу". Подумал, действительно, чего тянуть, если результат будет одинаковый. laughing
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 21:43
      +1
      Тогда лучше сразу в морг.... доктор сказал шашлык, значит шашлык! good
  3. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 21:34
    -2
    Вот он зачинщик - Пентагон. А где удары по центру принятия решений? Страшно аж жуть.
  4. Normann
    Normann Сегодня, 21:35
    0
    х.. там поставят они, также как и самолеты,если все горит - как его продать?
  5. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 21:37
    +1
    Поставим..31 гроб. Ну, и? Жгли их за последние цать лет, на том же Ближнем Востоке из РПГ-7, кроме лба. Тем же Корнетам, они будут абсолютно по зубам с любого ракурса). Не считая других средств поражения. Чисто политический шум от ша))
  6. ASM
    ASM Сегодня, 21:39
    +1
    Топливная аппаратура, особенно с фильтрами-осушителями и тонкой очистки очень фофлам понадобится, ведь газовая турбина весьма чувствительна к качеству топливного аэрозоля в камере сгорания. Кстати, к качеству очистки воздуха т.ж. требования имеются. А в остальном даже смешно. Рембаза - это этакий заводик, который можно засадить геранью. И рембаза написана в единственном числе?
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:46
    -1
    Даг Буш:

    В этой партии не только танки, но и всё, что с такой поставкой связано. Это боеприпасы, комплектующие, топливная аппаратура, ремонтная база. Это не просто танки, это полный пакет, который мы поставим вместе с ними.
    Под словом "ними" вероятно подразумевается запасной американский комплект танкистов взамен выбывших из строя украинских (или наоборот, кому как нравится в общем). Ну... так на всякий пожарный, чтобы потом когда станут задавать вопросы американцы (граждане США) могли сказать: А мы им (украинцам) всё дали, пакеты были полные "как в супермаркете". А вот кто, что, кому в замен отдаёт вопрос риторический (почти)... request winked
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:54
    -1
    Кроме Абрамсов можно будет и другую военную технику для препарирования получить?
    Государство! Назначьте награды и выделите финансирование за всё, что будет нашими захвачено для изучения!
    Хотя бы за 2-3 первых экземпляра.
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 21:55
    +2
    Пока есть действующие логистические маршруты, чего ж не поставить, хоть аюрамса, хоть чёрта лысого
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:00
    +1
    В этой партии не только танки, но и всё, что с такой поставкой связано. Это боеприпасы, комплектующие, топливная аппаратура, ремонтная база. Это не просто танки, это полный пакет, который мы поставим вместе с ними.

    И заряжающий афроамериканец для полного пакета! Всем известно, что без него Абрамсы не ездят.
  11. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 22:05
    +1
    Американские СМИ сообщают о принятом решении по отправке на Украину первой партии танков Abrams. Одобрение состоялось в минувшую субботу.

    Принимать в шабат решение о поставке Абрамов очень некошерно.
  12. spirit
    spirit Сегодня, 22:21
    0
    А1 конечно это прошлый век,он аналоговый).Вот если бы А2 поставили это была бы проблема а так
    На A1 отсутствует боевая информационно-управляющая система IVIS, панорамный тепловизионный прицел командира, прицел наводчика со стабилизацией в двух плоскостях и безопасным для глаз дальномером, а также тепловизионный прибор наблюдения для механика-водителя, которые есть на A2.Ну и урановые плиты убрали .В общем уровень 72ки в ранних модификациях.
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:24
    +1
    Абрахамы падут так же, как Леопарды и Брэдли
  14. isv000
    isv000 Сегодня, 22:28
    +1
    танки, рембаза, запчасти - всё будет но, сначала, деньги упадут на нужные счета, остальное - вторично...
  15. ASM
    ASM Сегодня, 22:34
    +1
    А чем они эвакуировать эту технику в ремонт будут? Про инженерную технику в статье не сказано, но без нее этот тяжеленный кирпич с поля боя не вытащить. А ведь потом нужно будет загрузить на ж/д платформу и отвезти на ремонт. А габарит, а масса? "Не всякий абрамс долетит до середины окраины".
  16. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 22:40
    0
    Вместе с первыми танками Абрамс мы обеспечим Украину боеприпасами, топливной аппаратурой, запчастями и ремонтной базой- так и с урановыми боеприпасами!
    Интересно будет посмотреть, как на это отреагирует Минобороны России!