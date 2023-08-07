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Российские войска провели успешную контратаку северо-западнее Работино, срезав образованный ВСУ выступ

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Российские войска провели успешную контратаку северо-западнее Работино, срезав образованный ВСУ выступ

В течение сегодняшнего дня российские войска контратаковали украинские подразделения к северу от Работино. Этот населённый пункт находится на Запорожском (Ореховском) направлении и является одним из пунктов обороны ВС РФ. Украинские войска в течение двух месяцев пытались продвинуться в этом направлении и зацепиться хотя бы за окраину Работино. Потеряв десятки тысяч человек и сотни танков и боевых бронированных машин, ВСУ к северу от Работино подошли. Не Мелитополь, конечно... Но для киевского режима важно заявление о любом клочке земли.


Дальнейшее развитие событий шло следующим образом: российские войска контратаковали ВСУ к северо-западу от указанного населённого пункта. Причём контратака проведена сразу с нескольких направлений. Сначала российская артиллерия и авиация в течение нескольких часов била по передовым отрядам ВСУ, пытавшимся выстроить севернее Работино свою линию обороны. Затем, когда основная часть «выстраивателей» была перемолота российскими ударами, вперёд пошли российские штурмовые группы.



В итоге тот выступ в направлении Работино, который образовался в результате продвижения украинских войск к северо-западу от села, российскими войсками был успешно срезан. Ещё чуть западнее ВС РФ ударили по спорадическим позициям ВСУ, в результате чего и они перешли под российский контроль.

При этом российские военные говорят о том, что есть большая вероятность того, что враг снова «полезет на Работино», так как никаких иных вариантов контрнаступления на этом направлении он не демонстрирует с начала июня.
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3 комментария
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  1. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 21:48
    +8
    Отличные новости от ребят! Скоро и по остальным направлениям будут такие новости.. Выдыхаются всуки..Здоровья и жить - это нашим
  2. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 22:10
    0
    срезав образованный ВСУ выступ

    А также, зарезав наступ и урезав отступ.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:21
    0
    Чрезвычайная новость, если им удастся снести свои маленькие достижения, они полностью потеряют боевой дух