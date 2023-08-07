Российские войска провели успешную контратаку северо-западнее Работино, срезав образованный ВСУ выступ

В течение сегодняшнего дня российские войска контратаковали украинские подразделения к северу от Работино. Этот населённый пункт находится на Запорожском (Ореховском) направлении и является одним из пунктов обороны ВС РФ. Украинские войска в течение двух месяцев пытались продвинуться в этом направлении и зацепиться хотя бы за окраину Работино. Потеряв десятки тысяч человек и сотни танков и боевых бронированных машин, ВСУ к северу от Работино подошли. Не Мелитополь, конечно... Но для киевского режима важно заявление о любом клочке земли.
Дальнейшее развитие событий шло следующим образом: российские войска контратаковали ВСУ к северо-западу от указанного населённого пункта. Причём контратака проведена сразу с нескольких направлений. Сначала российская артиллерия и авиация в течение нескольких часов била по передовым отрядам ВСУ, пытавшимся выстроить севернее Работино свою линию обороны. Затем, когда основная часть «выстраивателей» была перемолота российскими ударами, вперёд пошли российские штурмовые группы.
В итоге тот выступ в направлении Работино, который образовался в результате продвижения украинских войск к северо-западу от села, российскими войсками был успешно срезан. Ещё чуть западнее ВС РФ ударили по спорадическим позициям ВСУ, в результате чего и они перешли под российский контроль.
При этом российские военные говорят о том, что есть большая вероятность того, что враг снова «полезет на Работино», так как никаких иных вариантов контрнаступления на этом направлении он не демонстрирует с начала июня.