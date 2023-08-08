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«Не проявляет к ним интереса»: В Госдепе США подтвердили отсутствие каких-либо переговоров с Россией по Украине

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«Не проявляет к ним интереса»: В Госдепе США подтвердили отсутствие каких-либо переговоров с Россией по Украине

Соединенные Штаты готовы к конструктивному диалогу с Россией по Украине, но Москва не проявляет никакого интереса к мирным переговорам. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.


В Госдепартаменте США накануне прошел очередной брифинг, в ходе которого Миллер ответил на ряд вопросов, касающихся происходящего на Украине, в том числе и возможных мирных переговорах, поскольку эта тема все чаще поднимается западной прессой. По словам представителя Госдепа, на данный момент никаких переговоров не ведется, так как Россия к ним "не проявляет интереса".

Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире

- заявил американский чиновник.

Также Миллер подчеркнул, что Вашингтон готов к "конструктивному диалогу" с Москвой, если та выскажет желание пообщаться на эту тему, но пока все в пустую. В то же время он прямо заявил, что выступать США будут на стороне Украины, полностью поддерживая позицию Киева. Другими словами, США будут играть основную роль в возможных переговорах, отстаивая свои позиции, а на хотелки Зеленского им наплевать, как и на украинскую армию, ведь это расходный материал, предназначенный для достижения целей Вашингтона.

Разговоры о том, что Запад уже не тянет конфликт, появились сразу же после начала провального контрнаступления ВСУ. Как пишет западная пресса, США и ЕС устроил бы мир на определенных условиях, даже включая признание Крыма российским. А вот остальные новые территории Запад надеется у России отжать. Но для этого необходимо поставить Россию в положение, когда она сама попросит мира. Пока же ситуация говорит о том, что условия будет диктовать Москва, против чего резко выступает Киев. Впрочем, кого интересует мнение марионеточного режима.
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:23
    +2
    Необходимо поставить Россию в положение, когда она сама попросит мира

    ***

    — Мы тоже за мир!
    — За мир после победы,а не вместо победы...



    ***
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:23
    +1
    Правильно делаем,что не проявляем.Вот когда фрукт созреет и упадет,тогда можно.Даже без переговоров,а с принятием капитуляции.Мне тут писали,что даже.Чуйков "переговаривал"с Вейдлингом..Переговаривал..Послушал унылого гитлеровца,выложил требование по капитуляции и послал его к черту.Вот как надо переговаривать
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 06:26
    0
    Вашингтон готов к "конструктивному диалогу" с Москвой, если та выскажет желание пообщаться на эту тему, но пока все в пустую.
    "Конструктивный диалог с Москвой" в понимании Вашингтона - это "Москва обязана выполнить всё, что Вашингтон ей прикажет, ничего не требуя для себя. В этом и только в этом случае Вашингтон скажет своей бешеной дворняжке - Украине "Фу! Место!", т.е. отзовёт её". И то не факт, что она хозяина послушается, а хозяин и дальше будет продолжать ей зубы затачивать.

    И это "диалог" по-американски?
    Миротворцы, блин!... [дальше очень нецензурно и оглушающе неприлично]
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 06:41
    0
    Зеленский, используя свободу на всю длину поводка, повторил вчера, что переговоры возможны только на границах 1991 года.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    0
    Соединенные Штаты готовы к конструктивному диалогу с Россией по Украине, но Москва не проявляет никакого интереса
    После провала "контрнаступа" ВСУ американцы начали понимать, что "победы на поле боя" не получится и сразу появился интерес к переговорам между Киевом и Москвой. А нам очередной "Минск" совсем ни к чему, т.к. первыми двумя наелись досыта. Говоря о переговорах Сша одновременно объявляет об очередном пакете военной помощи в виде танков, б/п, запчастей к ним. что говорит о желании продолжать войну. Так с кем и о чем разговаривать?
  6. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 06:52
    +1
    Чуствуется какое то нетерпение, даже спешка. С чего бы это?
    Мир слижком быстро выходит из под контроля?
  7. Gaschey
    Gaschey Сегодня, 06:58
    -1
    А вот остальные новые территории Запад надеется у России отжать.
    Сейчас , мы еще и Одессу с Николаевым заберем.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:05
      0
      Давайте попробуем с Авдеевки начать, полтора года спустя, а???