Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире

Соединенные Штаты готовы к конструктивному диалогу с Россией по Украине, но Москва не проявляет никакого интереса к мирным переговорам. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.В Госдепартаменте США накануне прошел очередной брифинг, в ходе которого Миллер ответил на ряд вопросов, касающихся происходящего на Украине, в том числе и возможных мирных переговорах, поскольку эта тема все чаще поднимается западной прессой. По словам представителя Госдепа, на данный момент никаких переговоров не ведется, так как Россия к ним "не проявляет интереса".- заявил американский чиновник.Также Миллер подчеркнул, что Вашингтон готов к "конструктивному диалогу" с Москвой, если та выскажет желание пообщаться на эту тему, но пока все в пустую. В то же время он прямо заявил, что выступать США будут на стороне Украины, полностью поддерживая позицию Киева. Другими словами, США будут играть основную роль в возможных переговорах, отстаивая свои позиции, а на хотелки Зеленского им наплевать, как и на украинскую армию, ведь это расходный материал, предназначенный для достижения целей Вашингтона.Разговоры о том, что Запад уже не тянет конфликт, появились сразу же после начала провального контрнаступления ВСУ. Как пишет западная пресса, США и ЕС устроил бы мир на определенных условиях, даже включая признание Крыма российским. А вот остальные новые территории Запад надеется у России отжать. Но для этого необходимо поставить Россию в положение, когда она сама попросит мира. Пока же ситуация говорит о том, что условия будет диктовать Москва, против чего резко выступает Киев. Впрочем, кого интересует мнение марионеточного режима.