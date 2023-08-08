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«Высокий уровень выучки»: в зарубежной прессе оценивают действия экипажа танка ВС РФ, уничтожившего в бою 8 единиц бронетехники ВСУ

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«Высокий уровень выучки»: в зарубежной прессе оценивают действия экипажа танка ВС РФ, уничтожившего в бою 8 единиц бронетехники ВСУ

До зарубежных стран дошла информация о том, как экипаж российского танка (известен позывным «Алёша») в скоротечном бою уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, две из которых – танки. Напомним, что на днях все члены экипажа российского танка министерством обороны были представлены к званиям Героев России.


В зарубежных медиа комментируют тот бой, давая ему оценки. Комментарии разные, но многие из них сводятся к тому, что уничтожение одним российским танком восьми украинских бронемашин в современном бою – свидетельство высочайшего мастерства его экипажа и превосходства в выучке над тем бронетанковым подразделением, которому он противостоял.

В китайской прессе высказывают слова о том, что российские танкисты показали, как нужно вести бой, используя складки местности. Отдельно обращается внимание на то, что российский танк атаковал противника с минимального расстояния. Это говорит о том, что либо ВСУ не обучены использованию средств обнаружения целей, которые имеются на западной бронетехнике, либо такие средства были демонтированы перед отправкой бронемашин на Украину.

В иранской прессе отмечено, что украинские танкисты либо чересчур самоуверенны, либо их подготовка попросту не дотягивает до оптимального для участия в скоротечном встречном бою уровня.

Один из комментариев в прессе Индии:

Если украинцы так транжирят свою технику, то можно поставить сколько угодно, есть ли в этом смысл?

Тематике боя российского танка «Алёша» было посвящено и интервью американского журналиста Стивена Гарднера с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером. Риттер отмечает, что вполне возможно, что такие бои, где российские военные уничтожают значительно больше военной техники, нежели теряют, не являются редкостью. Но в данном случае победа одного танка над 8-ю единицами бронетехники противника за несколько минут – выдающийся результат. По словам Риттера, украинцы испытывают растерянность из-за этого.
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11 комментариев
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  1. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 06:26
    +1
    Парни однозначно герои! Но и артиллерия отлично сработала.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:27
    +1
    «Высокий уровень выучки»
    Еще бы , иметь двух офицеров в экипаже... Жаль, что это место боя сейчас под ВФУ, но кадры от туда они показывают красивые... "Алеша" действительно лихо пострелял...
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 06:48
      0
      Цитата: svp67
      Еще бы , иметь двух офицеров в экипаже...

      Офицеры действительно мастера, однако офицер вообще то это командир и его мастерство в работе подразделений! То что у нас есть единичный отличный экипаж, который действительно заслужил Героев, это все хорошо... Но танк это не самолет... Вот в этом проблема, нет боевых подразделений в том количестве, которые и определяют наличие армии, а не героических боевых единиц.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 06:28
    +1
    По словам Риттера, украинцы испытывают растерянность из-за этого.

    Они с 14-го года растерянность своей государственности испытывают
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:32
      0
      Цитата: Canecat
      По словам Риттера, украинцы испытывают растерянность из-за этого.

      Они с 14-го года растерянность своей государственности испытывают

      Я даже знаю, что Украина в 14-м году растеряла. Мозги от прыжков на Майдане через уши повылетали. Вот и приходится теперь думать седалищем. Больше нечем.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:01
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Вот и приходится теперь думать седалищем. Больше нечем.

        Ну как же, еще той головой, что промеж ног, у кого она есть и функциональна.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:30
    +1
    «Высокий уровень выучки»

    ***
    "Броня крепка, и танки наши быстры,
    И наши люди мужества полны:
    Вперёд идут российские танкисты —
    Своей великой Родины сыны" ...
    ***
  5. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 06:36
    -1
    Жаль что наш генштаб в начале операции не показал высокий уровень выучки. Уже бы закончилась война... Опять на героизме Российского Воина держимся...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    0
    свидетельство высочайшего мастерства его экипажа и превосходства в выучке над тем бронетанковым подразделением, которому он противостоял
    После такой оценки западным комментаторам не грех и подумать о насущном
    Если украинцы так транжирят свою технику, то можно поставить сколько угодно, есть ли в этом смысл?
  7. Наган
    Наган Сегодня, 06:59
    0
    Побольше бы таких Алеш...
    Сам знаю, что коротко.
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:59
    0
    . Если украинцы так транжирят свою технику, то можно поставить сколько угодно, есть ли в этом смысл?

    Я не знаю каким образом информация об этом бое стала известна за пределами России. Имеется ввиду, что её растиражировали специально, или случайно, но эффект от этой новости только положительный. Это пример того, как надо правильно вести информационную политику, что бы вносить побольше смуты в лагерь наших врагов