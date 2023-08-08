Если украинцы так транжирят свою технику, то можно поставить сколько угодно, есть ли в этом смысл?

До зарубежных стран дошла информация о том, как экипаж российского танка (известен позывным «Алёша») в скоротечном бою уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, две из которых – танки. Напомним, что на днях все члены экипажа российского танка министерством обороны были представлены к званиям Героев России.В зарубежных медиа комментируют тот бой, давая ему оценки. Комментарии разные, но многие из них сводятся к тому, что уничтожение одним российским танком восьми украинских бронемашин в современном бою – свидетельство высочайшего мастерства его экипажа и превосходства в выучке над тем бронетанковым подразделением, которому он противостоял.В китайской прессе высказывают слова о том, что российские танкисты показали, как нужно вести бой, используя складки местности. Отдельно обращается внимание на то, что российский танк атаковал противника с минимального расстояния. Это говорит о том, что либо ВСУ не обучены использованию средств обнаружения целей, которые имеются на западной бронетехнике, либо такие средства были демонтированы перед отправкой бронемашин на Украину.В иранской прессе отмечено, что украинские танкисты либо чересчур самоуверенны, либо их подготовка попросту не дотягивает до оптимального для участия в скоротечном встречном бою уровня.Один из комментариев в прессе Индии:Тематике боя российского танка «Алёша» было посвящено и интервью американского журналиста Стивена Гарднера с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером. Риттер отмечает, что вполне возможно, что такие бои, где российские военные уничтожают значительно больше военной техники, нежели теряют, не являются редкостью. Но в данном случае победа одного танка над 8-ю единицами бронетехники противника за несколько минут – выдающийся результат. По словам Риттера, украинцы испытывают растерянность из-за этого.