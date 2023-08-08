«Высокий уровень выучки»: в зарубежной прессе оценивают действия экипажа танка ВС РФ, уничтожившего в бою 8 единиц бронетехники ВСУ

До зарубежных стран дошла информация о том, как экипаж российского танка (известен позывным «Алёша») в скоротечном бою уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, две из которых – танки. Напомним, что на днях все члены экипажа российского танка министерством обороны были представлены к званиям Героев России.
В зарубежных медиа комментируют тот бой, давая ему оценки. Комментарии разные, но многие из них сводятся к тому, что уничтожение одним российским танком восьми украинских бронемашин в современном бою – свидетельство высочайшего мастерства его экипажа и превосходства в выучке над тем бронетанковым подразделением, которому он противостоял.
В китайской прессе высказывают слова о том, что российские танкисты показали, как нужно вести бой, используя складки местности. Отдельно обращается внимание на то, что российский танк атаковал противника с минимального расстояния. Это говорит о том, что либо ВСУ не обучены использованию средств обнаружения целей, которые имеются на западной бронетехнике, либо такие средства были демонтированы перед отправкой бронемашин на Украину.
В иранской прессе отмечено, что украинские танкисты либо чересчур самоуверенны, либо их подготовка попросту не дотягивает до оптимального для участия в скоротечном встречном бою уровня.
Один из комментариев в прессе Индии:
Если украинцы так транжирят свою технику, то можно поставить сколько угодно, есть ли в этом смысл?
Тематике боя российского танка «Алёша» было посвящено и интервью американского журналиста Стивена Гарднера с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером. Риттер отмечает, что вполне возможно, что такие бои, где российские военные уничтожают значительно больше военной техники, нежели теряют, не являются редкостью. Но в данном случае победа одного танка над 8-ю единицами бронетехники противника за несколько минут – выдающийся результат. По словам Риттера, украинцы испытывают растерянность из-за этого.