Российские Вооружённые силы не прекращают нанесение ударов по прифронтовым и тыловым объектам противника в рамках специальной военной операции. Ночные удары стали систематическим явлением. Ежедневно ведётся нанесение ущерба и уничтожение объектов в самых разных регионах Украины, а также на оккупированных войсками киевского режима территориях новых регионов России.В ночь на вторник, 8 августа, российские войска вновь наносили удары. Воздушная тревога объявлялась в разных областях, подконтрольных киевскому режиму.Известно о мощном взрыве в порту Черноморска (переименованный Ильичёвск) Одесской области.Нанесён удар по объекту размещения резервов противника в оккупированном ВСУ Краматорске.Накануне вечером ракетный удар был нанесён по одному из объектов в Покровске (Красноармейске), который находится на оккупированной противником территории ДНР. Там поражена гостиница, в которой размещался личный состав нацполиции. А в расположенной там же точке общепита проходило совещание украинских офицеров из силовых структур. Глава национальной полиции Украины подтвердил информацию о «19 пострадавших сотрудниках ведомства». О том, что не менее 20 офицеров были ликвидированы, он не говорит. Зато говорят об этом жители Покровска.Нанесено огневое поражение объектам противника и в оккупированном им Запорожье. По последним данным, там ракета прилетела в один из пунктов размещения личного состава, который так и не доехал до линии фронта, находящейся в нескольких десятках километров южнее.