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В ночное время суток нанесено огневое поражение объектам противника в Черноморске, Краматорске и Запорожье

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В ночное время суток нанесено огневое поражение объектам противника в Черноморске, Краматорске и Запорожье

Российские Вооружённые силы не прекращают нанесение ударов по прифронтовым и тыловым объектам противника в рамках специальной военной операции. Ночные удары стали систематическим явлением. Ежедневно ведётся нанесение ущерба и уничтожение объектов в самых разных регионах Украины, а также на оккупированных войсками киевского режима территориях новых регионов России.


В ночь на вторник, 8 августа, российские войска вновь наносили удары. Воздушная тревога объявлялась в разных областях, подконтрольных киевскому режиму.

Известно о мощном взрыве в порту Черноморска (переименованный Ильичёвск) Одесской области.

Нанесён удар по объекту размещения резервов противника в оккупированном ВСУ Краматорске.

Накануне вечером ракетный удар был нанесён по одному из объектов в Покровске (Красноармейске), который находится на оккупированной противником территории ДНР. Там поражена гостиница, в которой размещался личный состав нацполиции. А в расположенной там же точке общепита проходило совещание украинских офицеров из силовых структур. Глава национальной полиции Украины подтвердил информацию о «19 пострадавших сотрудниках ведомства». О том, что не менее 20 офицеров были ликвидированы, он не говорит. Зато говорят об этом жители Покровска.



Нанесено огневое поражение объектам противника и в оккупированном им Запорожье. По последним данным, там ракета прилетела в один из пунктов размещения личного состава, который так и не доехал до линии фронта, находящейся в нескольких десятках километров южнее.
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3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:49
    +3
    Ночные удары стали систематическим явлением

    ***
    — Жаль , что ночи не полярные ...
    ***
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:59
    +1
    не прекращают нанесение ударов по прифронтовым и тыловым объектам противника
    Ключевое слово "не прекращают" и это радует.
    не менее 20 офицеров были ликвидированы
    Интересно, какое совещание проводили в точке общепита силовики? Рекомендуем и в дальнейшем почаще собираться вместе в одном месте для проведения "совещаний".
  3. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 07:08
    0
    Нужно объявить о "выкупе" всяких Зеленских и Подоляков... Поймали, завернули, довезли до войск РФ и сдали в обмен на деньги. Укры за бесплатно ничего не сделают, а посули им "лимон" весь квартал 95 сдадут...