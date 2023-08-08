Пресса США: Вашингтон отправит Украине первый пакет военной помощи, сформированный на «сэкономленные» средства

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, на этот раз на сумму 200 млн. долларов. Официальное объявление об этом будет сделано позднее, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в администрации Байдена.
По данным агентства, новый пакет военной помощи не нуждается в одобрении Конгресса США, поскольку будет сформирован с помощью средств, одобренных ранее. Эта очень интересная история, когда в мае в Пентагоне "вдруг" обнаружили, что неправильно подсчитали стоимость переданного Украине оружия, "сэкономив" на этом несколько миллиардов долларов. Поскольку эти средства как бы уже были одобрены, то в никаких дополнительных разрешениях не нуждаются, что позволяет Белому дому использовать их для поддержки Зеленского, не оглядываясь на республиканцев.
Как заявили источники в администрации Байдена, выделение 200 млн. является первым шагом в реализации всей "пересчитанной" суммы. Киев будет получать военную помощь, пока эти несколько миллиардов не кончатся, а далее США придумают еще чего-нибудь, чтобы поддержать марионеточный киевский режим.
Хотя официального объявления о выделении нового пакета пока не было, примерный список того, что США готовят к отправке на Украину, уже есть. На этот раз американцы отправляют ВСУ средства для разминирования, ПТУР TOW и Javelin, гранатометы AT4, зенитные ракеты для системы ПВО Patriot, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские орудия и снаряды к ним (пока без уточнения), а также другое необходимое оборудование.
Сроки отправки не разглашаются, но поставка пройдет быстро, поскольку никаких согласований не нужно, а все необходимое будет взято со складов армии США.