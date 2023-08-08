Иногда они переходили в разряд трудных. Мне было отказано и во встрече с отстранённым от власти президентом Базумом, и с генералом Тчияни. Тчияни в приёме отказал.

Стало известно о том, что «крёстная мать» госпереворотов («оранжевых революций») Виктория Нуланд посетила Нигер. Напомним, что на данный момент она исполняет обязанности замгоссекретаря США.Как сообщает западная пресса, Нуланд провела встречу с представителями сил, которые сместили с поста президента Нигера Мохаммеда Базума. Он известен своей откровенно прозападной позицией. Примечательно, что встречаться пришлось именно с представителями, но не с самим лидером новой власти. Абдурахман Тчияни, который возглавил процесс отстранения Базума от власти, встречаться и вести переговоры с Нуланд отказался. Беседовать Нуланд пришлось с несколькими военными, включая нового министра обороны Нигера.После встречи Нуланд поделилась впечатлениями от неё с журналистами. По её словам, переговоры шли в откровенной форме.Нуланд:Также стало известно, что Нуланд требовала от новых властей Нигера «восстановить конституционный порядок в стране». По её мнению, достичь этого можно посредством восстановления Базума в должности. А вот восстановление конституционного порядка посредством восстановления в должности президента Украины Януковича в 2014 году Нуланд совсем не волновало. История с «булочками/печеньками» Нуланд на майдане известна всем.В итоге Нуланд фактически пригрозила новым властям Нигера, заявив, что «острым вопросом теперь становится вопрос отношений с США». Новые власти Нигера в свою очередь напомнили замгоссекретаря США, что их страна независимая и вправе сама решать, с кем и какие отношения выстраивать.