Разработчик БМП «Манул» прорабатывает вариант оснащения машины боевым модулем «Эпоха» с 57-мм автоматической пушкой

Проектируемая машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии, обеспечит подвижность в любых дорожных условиях, в том числе преодоление водных преград без подготовки. В настоящее время прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля "Эпоха"

Новая перспективная боевая машина пехоты "Манул", разработку которой ведет Курганское СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения), может получить боевой модуль "Эпоха" с 57-мм автоматической пушкой. Такой вариант сейчас прорабатывается, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".БМП "Манул" создается с учетом требований военных, а также опыта специальной военной операции. Установка боевого модуля с 57-мм автоматическим орудием вместо изначально предложенного 30-мм, позволит БМП выполнять гораздо больший спектр задач, гарантированно поражая легкую бронетехнику противника с большей дистанции. На данный момент машина находится на этапе опытно-конструкторских работ, окончательный облик БМП еще не определен, поэтому вариант с "Эпохой" вполне реален.Как заявлялось ранее, на разработку "Манула" уйдет примерно три года, это будет универсальная гусеничная платформа, способная нести различное вооружение.- приводит РИА Новости сообщение холдинга.Впервые БМП "Манул" была представлена на форуме "Армия-2020". Тогда же сообщалось, что в новой БМП объединены наработки по новым модификациям БМП-3 и "Бумеранга". Как заявлялось, в новой БМП "скрестили" БМП "Драгун" и необитаемый универсальный боевой модуль ТКБ-945 (Бумеранг-БМ). Изначально предполагалось, что машина получит необитаемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТРК "Корнет".Также в первоначальном варианте БМП имела переднее расположение двигателя и десантный отсек, вмещающий восемь человек, расположенный в кормовой части. Вход и выход осуществляется через откидывающуюся аппарель. Но это не окончательный вариант, что выйдет в итоге, покажет время.