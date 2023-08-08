Российские войска предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр с высадкой десанта на островах в устье реки

Три быстроходные лодки, которые перевозили до 15 украинских военных, были уничтожены огнем из стрелкового оружия и гранатометов у островов Белогрудный и Борщевой

Херсонское направление остается единственным, где ВСУ не ведут наступление, противник выбрал тактику малых групп, стремясь взять под свой контроль острова в русле Днепра, которые могут быть использованы в качестве плацдармов для дальнейшего удара. Как заявили в пресс-службе группировки "Днепр", попытки форсировать реку ВСУ предпринимают почти ежедневно.Командование украинской группировки предприняло очередную попытку высадить десант на острова в устье Днепра, наши ее пресекли, накрыв всю группу. За сутки таких попыток было две, обе стали для ВСУ неудачными. По словам начальника пресс-центра группировки "Днепр" Романа Кодряна, противник пытался высадить диверсионно-разведывательные группы на острова Борщевой и Белогрудый, но безуспешно. Всего наши уничтожили три быстроходные лодки и до 15 человек личного состава ВСУ.- заявил Кодрян.Обстановка на Херсонском направлении остается напряженной, особенно на фоне поступающих из Киева сведений, что офис Зеленского склоняется к продолжению контрнаступления ВСУ именно на этом участке с форсированием Днепра. План операции разработан, его активно проталкивает Тарнавский, против выступает Залужный. В конце июля прошло заседание ставки по данному вопросу, но окончательного решения принято не было. В Генштабе ВСУ обещают "за месяц" взять левый берег Днепра, главком ВСУ говорит об очень больших потерях и потенциальной утрате ВСУ способности дальнейшего наступления.В общем, пока в Киеве решают, форсировать Днепр или нет, наши готовятся к обороне, восстанавливая поврежденные наводнением позиции и не давая противнику создать плацдармы на островах в русле реки.