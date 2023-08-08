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Российские войска предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр с высадкой десанта на островах в устье реки

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Российские войска предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр с высадкой десанта на островах в устье реки

Херсонское направление остается единственным, где ВСУ не ведут наступление, противник выбрал тактику малых групп, стремясь взять под свой контроль острова в русле Днепра, которые могут быть использованы в качестве плацдармов для дальнейшего удара. Как заявили в пресс-службе группировки "Днепр", попытки форсировать реку ВСУ предпринимают почти ежедневно.


Командование украинской группировки предприняло очередную попытку высадить десант на острова в устье Днепра, наши ее пресекли, накрыв всю группу. За сутки таких попыток было две, обе стали для ВСУ неудачными. По словам начальника пресс-центра группировки "Днепр" Романа Кодряна, противник пытался высадить диверсионно-разведывательные группы на острова Борщевой и Белогрудый, но безуспешно. Всего наши уничтожили три быстроходные лодки и до 15 человек личного состава ВСУ.

Три быстроходные лодки, которые перевозили до 15 украинских военных, были уничтожены огнем из стрелкового оружия и гранатометов у островов Белогрудный и Борщевой

- заявил Кодрян.

Обстановка на Херсонском направлении остается напряженной, особенно на фоне поступающих из Киева сведений, что офис Зеленского склоняется к продолжению контрнаступления ВСУ именно на этом участке с форсированием Днепра. План операции разработан, его активно проталкивает Тарнавский, против выступает Залужный. В конце июля прошло заседание ставки по данному вопросу, но окончательного решения принято не было. В Генштабе ВСУ обещают "за месяц" взять левый берег Днепра, главком ВСУ говорит об очень больших потерях и потенциальной утрате ВСУ способности дальнейшего наступления.

В общем, пока в Киеве решают, форсировать Днепр или нет, наши готовятся к обороне, восстанавливая поврежденные наводнением позиции и не давая противнику создать плацдармы на островах в русле реки.
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:52
    +6
    Обломили кеклов с рыбалкой, этот тот случай когда "рыбак" становится пищей для рыбы. Жалко, что у нас крокодилы не водятся, рептилии были бы довольны.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:01
      +3
      Крокодилы то же есть за леопардами охотятся.
    2. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 08:07
      +3
      За то сомики должны быть и не слабые всё таки река. Правда хох лы её испортили
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:21
        +1
        Цитата: ВадимЖивов
        За то сомики должны быть и не слабые всё таки река. Правда хох лы её испортили

        Сомики очень благодарны командованию Укровермахта. Как никак усиленное питание.
    3. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 08:39
      +2
      И "Крокодилы" есть (Ми-24) и "Аллигаторы (Ка-52).
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:20
    +4
    чего только не сделаешь за интересы кокаинового президента и чтоб жинька-оксанка полировала европейскую торпеду в развратном доме , можно и в пятнадцатером на катерах на русскую артилерию сигануть ...
    Сала Урине !
    Хрю !
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +2
    наши уничтожили три быстроходные лодки и до 15 человек личного состава ВСУ.
    А если сложить все потери за последний месяц при попытке высадиться на острова, то цифра будет внушительная. Но все равно пытаются уцепится за клочок земли, на котором их (кто добрался) потом обрабатывает наша артиллерия.