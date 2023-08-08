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Транспортный коридор к атлантическим портам Гвинеи стал одной из причин отказа ECOWAS от интервенции в Нигер 6-7 августа

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Транспортный коридор к атлантическим портам Гвинеи стал одной из причин отказа ECOWAS от интервенции в Нигер 6-7 августа

После неудачного визита в Нигер исполняющей обязанности заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд Белый дом объявил о приостановке действия «программы по оказанию помощи» этой стране. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.


По словам Миллера, помощь шла по «правительственной линии и была значительной»:

Теперь Нигер из-за отказа восстановить конституционный строй лишается крупной финансовой помощи. Это несколько сотен миллионов долларов, поставленных на карту. Чтобы мы помощь возобновили, в Нигере должен быть восстановлен конституционный строй.

В самом Нигере говорят, что львиная доля этой помощи разворовывалась, не доходя до народа. Также эти средства использовались фактически как финансовая подпитка прозападного режима в Нигере.

Тем временем подтвердилась информация о том, что так называемое экономическое содружество стран Западной Африки решило приостановить членство Нигера в ЭКОВАС. К настоящему моменту членство в этой структуре, продолжающей угрожать Нигеру войной, приостановили в отношении ещё трёх стран: Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи. Власти этих стран приравняли возможное вторжение иностранных армий в Нигер объявление войны и им тоже.

Анализируется ситуация с тем, почему страны ЭКОВАС (остающиеся в «содружестве») до сих пор не решились начать военную интервенцию в Нигер, несмотря на угрозы и на окончание срока ультиматума ещё 6 августа. Помимо позиции президента Алжира, который выступил против силовой операции в Нигере, рассматривается и ещё один нюанс.

Изначально, по плану ЭКОВАС, интервенция должны была проводиться в Ниамей (столицу Нигера) в основном силами армии Нигерии. Так как Нигер не имеет выхода к морю, планировалось ввести бесполётную зону, сместить новые власти и вернуть прозападного президента Базума, не опасаясь крупных поставок новым властям по морю для сопротивления.



Но сформировавшийся блок Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, выступивший в поддержку новых властей Нигера, делает введённую ЭКОВАС бесполётную зону над Нигером фактически бессмысленной. Через эти страны Нигер способен наладить коридор к атлантическим портам той же Гвинеи и получать то, что нужно для развития экономики и безопасности. Соответственно, для успеха в операции в Нигере ECOWAS потребуются куда более крупные военные силы, чем предполагалось изначально. Ведь придётся перекрывать ещё и сухопутный коридор к Атлантике.



Тем временем десятки тысяч граждан Нигера собрались на центральном стадионе столицы страны Ниамея, чтобы выразить поддержку новым властям.

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24 комментария
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:59
    +10
    После неудачного визита в Нигер исполняющей обязанности заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд Белый дом объявил о приостановке действия «программы по оказанию помощи» этой стране.

    Опять бабу Вику с булочками присылали?
    Это вам не хохломайдан 2014, и Нигер вам не Цээуропа, скачите к себе обратно в Пиндо-стан!
    Чем помочь собирались, прислать свидетелей Иеговы, Гринпис, завезти ножки Буша, которые в 90-х в России не доели, какая от США помощь?
    Создать лаборатории по разведению смертельных вирусов, шпионские структуры для промывки мозгов?
    Очередной цветной переворот подготавливать собирались?
    Катитесь колбаской, партнеры дорогие!
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:15
      +4
      Цитата: Романенко
      Это вам не хохломайдан 2014, и Нигер вам не Цээуропа, скачите к себе обратно в Пиндо-стан!

      Даже нигерцы умнее свидомых оказались, поняли что, печенюшка ВикИ. это сыр в мышеловке. Б/укры сейчас "печенюшек" хлебают, полным горстями, все погосты забиты до отказу.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:51
        +1
        Вдруг откуда ни возьмись, появилась Гвинея в союзниках Нигера! Еще вчера я переживал по поводу транспортных путей для поддержки Нигера, где нет выхода к морю, а тут в кустах рояль был спрятан в образе Гвинеи. Это реально улучшает ситуацию и надежду на устойчивость нового режима. Теперь бы и нашему МИДу отказаться от бесполезного дипломатического трёпа про "восстановление законности" в Нигере, а РФ направить туда "гуманитарную помощь" в лице "Вагнера" с "Солнцепёками". Пусть выпекают свои "печенюшки" в противовес нуландовским.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:04
    +8
    Белый дом объявил о приостановке действия «программы по оказанию помощи»

    Белый дом и оказание помощи..... what понятия не совместимые....... yes
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 08:54
      +1
      Цитата: Mouse
      Белый дом и оказание помощи..... what понятия не совместимые....... yes

      Наш народ что угодно совместит. В преферансе (сочинка) есть такое понятие: "Американская помощь". 1 очко помощи = 10 вистов.
  3. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:08
    +4
    Гоните эту старушку Викторию Мудланд обратно в Империю Лжи.
    Её пусть не пускают на порог здравых стран.
    Ничего не дадут они просто так.
    Только воздуха сотрясение.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:10
    +1
    Так Нуланд не просто замгоссекретаря? Она ИО? Но почему то Глава государства не ринулся на встречу. )))
    Байден лично принял бы заместителя заместителя Совета Безопасности России?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Fangaro
      Байден лично принял бы заместителя заместителя Совета Безопасности России?

      Байден и ДАМа примет и любого другого, он всех принимает, потому что не помнит никого и ничего.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:10
    +10
    Какая помощь стране со стороны полосатых? День шли на содержание подконтрольного правительства - не более. Они там, что школу построили или поликлинику, а ли завод какой или ж/д ветку, автобан или метро? За аренду земли под своими базами платили, а преподносят как великую помощь. Вруны.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:16
      +2
      печеньки!!!! wassat ..........................................................
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 08:17
      +1
      Вруны

      Какое-то детское определение для янкесов, Вам не кажется? В русском языке предостаточно слов, точно определяющих натуру этих енотов! Жаль только, забанят за большинство... feel
      1. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 08:26
        0
        Даже серют в чужом огороде, что б личный цент не потратить на уборку в своём.
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:27
        +1

        aakvit (Андрей)
        Сегодня, 08:17
        НОВЫЙ

        0
        Вруны

        Какое-то детское определение для янкесов, Вам не кажется? В русском языке предостаточно слов, точно определяющих натуру этих енотов! Жаль только, забанят за большинство...
        Вы совсем рядом с истиной. мерикатосам вполне достаточно показать несколько смайликов, рисунков на уровне дошкольных учреждений, и всё. Им достаточно. Потому как на большее у них ума не хватает. И знаменитые слова покойного М. Задорного, в отношении мерикатосов, ещё очень долго будут , если не навсегда! актуальными.
    3. Robin Robinson
      Robin Robinson Сегодня, 08:33
      +1
      У США там своя военная инфраструктура, вот и хотят мирно там все решить, а то они столько бабок влили а все может так легко быть уничтоженно
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:38
      +1
      Цитата: Uprun
      Какая помощь стране со стороны полосатых?

      Кроме "печенюшек" от Вики, помощи не жди.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:32
    +4
    В самом Нигере говорят, что львиная доля этой помощи разворовывалась, не доходя до народа. Также эти средства использовались фактически как финансовая подпитка прозападного режима в Нигере.

    Как это знакомо . Мы продавали газ Украине по 150 $ Тимошенко ,а она народу по 350 и на наши бабки как раз начинали строить АнтиРоссию
    1. uralex
      uralex Сегодня, 08:53
      0
      Да и до сих пор еще какие-то транзиты газа осуществляем, подпитывая "Киевский режим"..
  7. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 08:38
    0
    Печенюжки счерствели и не вызывают восторга. Благо народ Нигера в трусиках гейропы не нуждается.(пусть шумеры с кастрюлями скачут)
  8. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 08:39
    0
    Интересно, военные без побрякушек идут, как простые пацаны.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    0
    Из прочитанного становится ясно, что прозападные африканские страны входящие в ЭКОВАС желая выслужиться перед хозяевами поспешили предъявить ультиматум и осыпать угрозами Нигер даже не просчитав своих возможностей по интервенции и почему-то рассчитывая, что этим займется исключительно Нигерия. Вывод: не спеши лизнуть пятую точку Западу, т.к. можешь оказаться в неловкой ситуации, которую сами же и назвали конфузом.
  10. uralex
    uralex Сегодня, 08:49
    0
    из-за отказа восстановить конституционный строй лишается крупной финансовой помощи
    Америкосы Украине так "помогли", что расплачиваться за эту "помощь" придется не одному поколению... если, конечно, еще будет с кого спрашивать...
  11. Feodor13
    Feodor13 Сегодня, 09:00
    0
    Нынешний кризис в Западной Африке - возможно.. вскрытие растущей дихотомии по конфессиональному большинству населения.

    Страны ЭКОВАС - не только про-французские, про-европейские элиты, но и еще в большинстве государства христиан.
    Очевидно, что позиция Гвинеи (как и Алжира по конфликту, в целом) - в т.ч. опирается и на сродство народов по конфессиональному признаку.

    Ну.. наше дело теперь (после СССР) - помогать суверенитеты укреплять во все мире.
    По мусульманскому варианту, у нашей цивилизации есть дипломатия Рамзана Ахматовича, Татнефть, Институты Африки РАН и стран Востока РАН, и просто: уважение к Корану.
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:06
    0
    По словам Миллера, помощь шла по «правительственной линии и была значительной»:

    Теперь Нигер из-за отказа восстановить конституционный строй лишается крупной финансовой помощи.
    Чей конституционный строй ?! recourse
    Это несколько сотен миллионов долларов, поставленных на карту.
    Лучше бы на газету ставили, а то столько на карту наложили что и не видно куда сами идут по той карте да ещё и без компаса request
  13. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 09:08
    0
    Транспортный коридор к атлантическим портам Гвинеи стал одной из причин отказа ECOWAS от интервенции в Нигер 6-7 августа
    Отказ ECOWAS от интервенции в Нигер 6-7 августа ни как не связан с транспортным коридором к атлантическим портам Гвинеи. Если внимательно проанализировать расклад сил, то картина выглядит не много по другому
    Численность вооруженных сил входящих в вышеупомянутый союз:
    1. Нигер имел 5300 военных на (2017)
    2. Нигерия имела 143 000 военных на (2020)
    3. Буркина-Фасо имела 11 200 военных на (2021)
    4. Гвинея имела 9 700 военных на (2022)
    5. Мали имела 7 800 военных на (2017)
    Численность вооруженных сил остальных стран можно не учитывать т.к. они не упоминаются в статье как потенциальные участники предполагаемого конфликта.
    И так соотношение сил на 6-7 августа:
    Нигерия 143 000 военных против 34 000 коалиционных сил лояльных новой власти Нигера, превосходство более чем в 4 раза и для западных партнёров результат исхода вторжения был очевидным, но тут неожиданно прозвучал голос президента Алжира
    который выступил против силовой операции в Нигере

    Алжир имеет 270 000 военных и имеет границу с Нигером. Если сравнить качественный состав ВС Алжира и Нигерии по вооружениям, то расклад сил будет не в пользу Нигерии. hi