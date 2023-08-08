Транспортный коридор к атлантическим портам Гвинеи стал одной из причин отказа ECOWAS от интервенции в Нигер 6-7 августа

Теперь Нигер из-за отказа восстановить конституционный строй лишается крупной финансовой помощи. Это несколько сотен миллионов долларов, поставленных на карту. Чтобы мы помощь возобновили, в Нигере должен быть восстановлен конституционный строй.

После неудачного визита в Нигер исполняющей обязанности заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд Белый дом объявил о приостановке действия «программы по оказанию помощи» этой стране. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.По словам Миллера, помощь шла по «правительственной линии и была значительной»:В самом Нигере говорят, что львиная доля этой помощи разворовывалась, не доходя до народа. Также эти средства использовались фактически как финансовая подпитка прозападного режима в Нигере.Тем временем подтвердилась информация о том, что так называемое экономическое содружество стран Западной Африки решило приостановить членство Нигера в ЭКОВАС. К настоящему моменту членство в этой структуре, продолжающей угрожать Нигеру войной, приостановили в отношении ещё трёх стран: Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи. Власти этих стран приравняли возможное вторжение иностранных армий в Нигер объявление войны и им тоже.Анализируется ситуация с тем, почему страны ЭКОВАС (остающиеся в «содружестве») до сих пор не решились начать военную интервенцию в Нигер, несмотря на угрозы и на окончание срока ультиматума ещё 6 августа. Помимо позиции президента Алжира, который выступил против силовой операции в Нигере, рассматривается и ещё один нюанс.Изначально, по плану ЭКОВАС, интервенция должны была проводиться в Ниамей (столицу Нигера) в основном силами армии Нигерии. Так как Нигер не имеет выхода к морю, планировалось ввести бесполётную зону, сместить новые власти и вернуть прозападного президента Базума, не опасаясь крупных поставок новым властям по морю для сопротивления.Но сформировавшийся блок Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, выступивший в поддержку новых властей Нигера, делает введённую ЭКОВАС бесполётную зону над Нигером фактически бессмысленной. Через эти страны Нигер способен наладить коридор к атлантическим портам той же Гвинеи и получать то, что нужно для развития экономики и безопасности. Соответственно, для успеха в операции в Нигере ECOWAS потребуются куда более крупные военные силы, чем предполагалось изначально. Ведь придётся перекрывать ещё и сухопутный коридор к Атлантике.Тем временем десятки тысяч граждан Нигера собрались на центральном стадионе столицы страны Ниамея, чтобы выразить поддержку новым властям.