Каждое поколение посмеивается



над своими отцами

и восхищается прадедами.

Первые корабли с ракетным вооружением были потомками героев, сражавшихся в двух мировых войнах

Максимальная боевая уcтойчивость – при минимальном числе антенных постов



Как быть, если родился не в свое время? Делать это время своим!

А запускать ракеты планировалось из-под палубы, прямо с мест хранения боезапаса



Падение ракеты на палубу немецкого фрегата Sachsen в 2018 году

Это была грань, за которой стоял флот новой эпохи



Крейсер типа «Тикондерога» в кильватере японского эсминца (у кораблей 30 лет разницы в возрасте)

Стреляли лазером прямой наводкой – чтобы поджечь резиновую лодку



Самый современный китайский крейсер и японский эсминец из начала 2000-х. Кто есть кто – сразу и не поймешь.

Корабли поколения Z

Боевые надводные корабли второй половины XXI века