Корабли поколения Z

Каждое поколение посмеивается
над своими отцами
и восхищается прадедами.
над своими отцами
и восхищается прадедами.
Морские глубины покоряет четвертое поколение атомных субмарин. Но что известно про современные фрегаты и эсминцы? Они представители какого поколения? X, Y или, может быть, Z?
В отличие от подводных лодок, архитектура и компоновка надводных кораблей не подчиняются строгому набору ограничений. Тут возможны различные варианты размещения систем и вооружения. И ВМС каждой страны ориентируются на собственные приоритеты.
Процесс строительства кораблей занимает долгие годы, что способствует еще большему разнообразию подсерий внутри одного проекта.
И часто представители одного проекта сочетают в себе технологии разного времени.
В мире не существует четкого деления на поколения среди крейсеров, эсминцев и фрегатов. Имеет смысл говорить только о принадлежности корабля к той или иной эпохе, судя по технологическим решениям в его конструкции.
Первые корабли с ракетным вооружением были потомками героев, сражавшихся в двух мировых войнах
Но конструктивно не имели со своими предками ничего общего. Их размеры получились столь малы, что традиционная классификация корабельного состава утратила значение. Фрегат, крейсер или эсминец – теперь выбор обозначений зависел только от политического курса и амбиций.
Здравый смысл запрещал ракетным кораблям увеличиваться в размерах. Их оружие получилось компактным. А излишняя концентрация вооружений на одном носителе порождала сомнения в эффективности крупных и перегруженных оружием конструкций.
Однажды при закладке корпуса ракетного корабля были использованы чертежи корпуса артиллерийского крейсера Второй мировой. В нем поместились два ядерных реактора, 170 зенитных ракет средней и большой дальности, радиолокационный комплекс в составе 16 антенн и... образовалась 40-метровая пустошь в средней части. За отсутствием лучших идей, там приготовились разместить баллистические ракеты «Поларис». Но затею с «Поларисами» вскоре признали излишней для надводного корабля.
Корпус принадлежал воину из другой реальности. И ракетный крейсер «Лонг Бич» до конца своих дней волочил 40 метров пустоты.
Этот и другие примеры были подробно рассмотрены в статье «Научно-техническая революция в области ВМФ».
На этот раз мы обратимся к изменениям в облике флота, пик которых пришелся на конец 1980-х годов.
Ревущие восьмидесятые. Кризис разрядки в отношениях сверхдержав. Программа СОИ, рейгановский «флот из 600 кораблей», морские инциденты в Персидском заливе и опыт войны на Фолклендах.
Достаточно веские основания для изменений на флоте? Увы, все было иначе.
Изменения, о которых пойдет речь, уходили своими корнями в далекое прошлое. Еще с середины прошлого века были определены направления роста боевых качеств, которым следуют и по сей день.
Максимальная боевая уcтойчивость – при минимальном числе антенных постов
Появление зенитных ракет немедленно выявило слабое звено всей концепции корабельных ЗРК. Недостаточное число сопровождаемых и обстреливаемых целей – при угрозе массированного применения средств воздушного нападения.
Первым ответить на вопрос попытался ЗРК «Тифон» – воплощение немыслимого. Установка, реализующая принципы активной фазированной антенны, созданная на основе радиоламп и электронной базы середины XX века. С десятками независимых радиоканалов для подсветки целей и управления зенитные ракетами.
Неудивительно, что при таком исполнении система оказалась нежизнеспособна.
Другим пришельцем из будущего стал радиолокационный комплекс SCANFAR. Невзирая на футуристический вид, его боевые качества даже в теории не слишком отличались от радаров с подвижными параболическими антеннами. Только к 1967 году удалось совместить функции обнаружения и сопровождения целей. Задачи по управлению выпущенными ракетами были возложены на группу радаров другого типа.
Несмотря на противоречивые результаты, SCANFAR представлял особый интерес из-за технического устройства – совершенно нетипичного для 1950–1960-х гг. Восемь неподвижных плоских антенн (ФАР), объединенных в единую систему.
По очевидным причинам SCANFAR не получил широкого распространения. Носителями экспериментального РЛК стали авианосец «Энтерпрайз» и упоминавшийся ранее «Лонг Бич».
Как быть, если родился не в свое время? Делать это время своим!
«Замволт 1957 года» не сумел поразить ни одну из воздушных целей в присутствии президента Кеннеди. После инцидента на корабль срочно вернули уже подзабытую 5-дюймовую артиллерию – чтобы крейсер имел возможность хотя бы стрелять в направлении противника.
Главное, в чем были правы создатели чудо-крейсера – они угадали направление развития морских вооружений. Как станут выглядеть все корабли по прошествии многих десятилетий.
Реальным итогом поисков стала система «Иджис» с многофункциональным радаром. Четыре плоские фазированные полотна шириной 4 метра взяли на себя все задачи по обзору воздушного пространства, сопровождению целей и частично – по управлению выпущенными ракетами. Но здесь ведется речь уже о самом конце 1970-х гг.
О появлении советского аналога «Иджиса» американцам рассказали спутниковые снимки строящегося авианесущего крейсера «Баку» проекта 1143.4.
Неслучайно именно этот корабль был представлен на иллюстрации в начале статьи, совместно с однотипным, но столь непохожим на него ТАВКР «Киев» (головной 1143). При размещении большей части вооружения под палубой и наличии многофункционального РЛК, четвертый ТАВКР серии 1143 получил многие признаки корабля XXI века.
РЛК «Марс-Пассат» должен был обеспечить обнаружение, классификацию и сопровождение до 120 целей. Мы не станем заострять внимание на процессе рождения, достигнутых успехах и недостатках данного комплекса. Создателям «Марс-Пассат» требовалось время. Сколько заняло приведение в работоспособное состояние радиолокационного комплекса SPY-1 системы «Иджис»? Ответ – более 10 лет.
Вместе с появлением многофункциональных РЛК изменился принцип организации боевых информационно-управляющих систем (БИУС). Ранее посты ЗРК могли получать лишь первичное целеуказание от обзорных РЛС корабля. И далее были вынуждены действовать самостоятельно, используя приданые им радиолокационные средства – РЛС сопровождения и подсветки целей.
БИУС нового поколения позволяли не только выделить приоритетную цель, но и выбрать наиболее эффективное в имеющейся ситуации оружие из арсенала корабля, подготовить данные для стрельбы и назначить пусковую установку.
А запускать ракеты планировалось из-под палубы, прямо с мест хранения боезапаса
Наибольшую известность приобрела установка вертикального пуска (УВП) Mk.41, принятая на вооружение в 1985 году. Восемь секций УВП (64 пусковые ячейки) обладали примерно такой же массой, как и предыдущая установка Mk.26 с двумя балочными направляющими и погребом на 64 ракеты. УВП не давал заметных преимуществ в плане компактности или увеличения боекомплекта.
В свою очередь УВП создавала немыслимые ранее угрозы. Включавшийся под палубой ракетный двигатель становился источником экстремальных вибраций, температур и создавал проблему отвода реактивных газов. А вертикальный старт означал «возращение» ракеты на палубу при отказе стартового ускорителя.
Падение ракеты на палубу немецкого фрегата Sachsen в 2018 году
Преимущества УВП оказались слишком велики, чтобы обращать внимание на подобные инциденты. В конструкции УВП отсутствовала необходимость в механическом перемещении боеприпасов перед стартом. По сравнению с балочной ПУ, установка вертикального пуска имела в 10 раз меньшее энергопотребление и обеспечивала (в теории) в пять раз больший темп запуска ракет.
Возможность гибко изменять состав боекомплекта, а также удобство эксплуатации предопределили выбор УВП на всех современных боевых кораблях.
Это была грань, за которой стоял флот новой эпохи
Корабельный состав западных флотов можно четко разделись на то, что вступило в строй до конца 1980-х. И на все, что строилось позднее.
Первым, кто получил полный набор технологий нового времени, стал ракетный крейсер «Банкер Хилл». Пятый представитель серии «Тикондерога», вступивший в строй в 1985 году.
Продолжительная служба таких крейсеров в статусе «перворангов» часто подается как оправдание для продления службы их ровесников в составе ВМФ России. К сожалению, аргумент с «Тикондерогой» не подходит.
За 40 лет их службы в мире так и не появилось кораблей, обладающих принципиально иными возможностями. Решения, которые используются в современных проектах, известны со времен холодной войны.
Крейсер типа «Тикондерога» в кильватере японского эсминца (у кораблей 30 лет разницы в возрасте)
Современные корабли становятся только слабее. Водоизмещение и боевые качества приносятся в жертву в борьбе за снижение их стоимости. Баланс смещен в сторону оборонительных качеств.
Наличие сотни универсальных УВП позволяет «Тикондерогам» применять любые современные средства и боеприпасы. И для этого не требуется вносить изменения в конструкцию. Радар пережил свое время и до сих пор остается лидером среди корабельных РЛС дальнего обзора. Функционал радиолокационных средств непрерывно расширяется путем обновления версий ПО.
Корабли более современных проектов выгодно отличает отсутствие РЛС подсветки воздушных целей с механическим наведением. Активные фазированные антенны основного радара теперь способны «вести» ракеты, подсвечивая для них десятки целей. А наиболее продвинутым ЗУР с активными головками наведения вообще не требуется какая-либо помощь и поддержка от корабля-носителя. Стоит заметить, что старинные крейсеры, вооруженные такими ракетами, вновь выходят на один уровень с самыми современными фрегатами и эсминцами.
Но время не стоит на месте.
В конструкции современных кораблей отмечается меньшая степень использования алюминиевых сплавов. Применяется модульность, адаптивный дизайн. Вместо избыточно мощных и прожорливых газовых турбин предпочтение отдается ЭУ комбинированного типа. Все это – правильные решения, снижающие стоимость эксплуатации. Но они не слишком сказываются на повышении реальных боевых качеств.
В таких условиях корабли из 1980-х остаются вне конкуренции, сохраняя статус мощнейших боевых единиц – с самого рождения и до момента вывода из состава флота. Беспрецедентный случай в мировой истории.
Стреляли лазером прямой наводкой – чтобы поджечь резиновую лодку
За последние десятилетия в мире не было заложено ни одного корабля с революционной конструкцией и возможностями. Наблюдаемые тенденции в военном кораблестроении указывают на кризис идей и полное отсутствие технологий, необходимых для совершения такого прорыва.
Лазеры и рельсотроны: по правде говоря, в настоящее время никто не может объяснить, с чем связана необходимость в появлении такого оружия. При наличии широкого спектра высокоточных ракет любого калибра и назначения. В лучшем случае лазер – это попытка заглянуть в отдаленное будущее.
Самые громкие из предложенных «инноваций» производят скорее комичный эффект.
Возникшая на рубеже веков идея корабля-арсенала, носителя сотен крылатых ракет оказалось бессмысленной в своей сути. При нынешней стоимости высокоточных боеприпасов – имеет смысл потратиться на постройку полноценного боевого корабля.
Суперэсминец «Замволт» проектировали умнейшие люди, и весь их ум был направлен на распил выделенного бюджета.
Отсюда – неудавшееся возвращение корабельной артиллерии. Лупить по противнику болванками в любую погоду, не обращая внимания на ПВО, с минимальным временем реакции, засыпая берег огненным дождем. Преимущества артиллерии очевидны, но в тот раз стоимость артиллерийских снарядов зачем-то превысила ценники высокоточных ракет.
Другой «инновационной» идеей было предложение разместить пусковые ячейки в ряд, вдоль бортов. Оснастив каждую УВП вышибными панелями на случай возникновения пожара или иной нештатной ситуации с ракетой.
Опыт многолетней эксплуатации 100 с лишним кораблей с УВП по всему миру указывает на отсутствие явной угрозы от боекомплекта, требующей подобных мер безопасности. Все, чего добились создатели «Замволта» – было значительным сокращением ракетного боезапаса (на треть), по сравнению с крейсерами 1980-х годов.
Французы совершили прорыв в создании корабля «нового века», упрятав в подпалубное пространство якорные брашпили и все палубное оборудование в носовой части. Так появился «стелс-фрегат» типа «Лафайетт», из-за отсутствия сколь-нибудь мощного оружия, способный лишь безучастно наблюдать за противником.
Датчане построили гибрид эсминца и парома («Абсалон»).
Итальянские зодчие вывели новую формулу корпуса, словно из-под днища фрегата вырос другой корабль! Фрегат типа PPA – высокий стиль. Но древняя «Тикондерога» (120 УВП) немало удивится, узнав о наличии всего 16 ракетных ячеек на современном фрегате, который лишь немногим уступает по водоизмещению старому крейсеру.
Немцы невероятным образом построили 7 000 тонн пустоты. Огромный беззубый фрегат F125 «Баден-Вюртемберг».
Будущее Королевского флота – Глобальный Боевой Корабль «Тип 26» не имеет отличий по вооружению от кораблей прошлого века. Его радиотехнические средства должны обеспечить плотный контроль за обстановкой в ближней зоне (в радиусе 60 морских миль). Поражение воздушных целей на больших дистанциях или перехват на околоземной орбите – явно не входят в список задач суперсовременного корабля. То, что умели делать корабли времен холодной войны.
Самый современный китайский крейсер и японский эсминец из начала 2000-х. Кто есть кто – сразу и не поймешь.
Наши восточные соседи – японцы, китайцы и корейцы на протяжении трех десятилетий «копипастили» идеи и решения американского эсминца «Берк» (проект 1985 года). Надо отдать должное Японии – за три десятилетия там появилось сразу несколько проектов «полноразмерных» и «уменьшенных» копий высокого качества, и каждая подсерия японских эсминцев заточена под определенный круг задач.
Китайцы, наоборот, ударились в гигантизм, раздув американский эсминец до 10 000 тонн. С сомнительным результатом в плане боевых возможностей. По многим показателям новейшие корабли ВМС КНР уступают кораблям из 80-х годов.
Корабли поколения Z
Длительное отсутствие прорывов в области военного кораблестроения, как это ни странно, сыграло на руку ВМФ России. За пару прошлых десятилетий флот успел пополниться вымпелами, сочетающими в себе наиболее удачные решения, свойственные кораблям начала XXI века.
Многофункциональный радар, УВП, БИУС, превращающая корабль в живой организм – все идеи, о которых говорилось выше, были переосмыслены и воплощены в облике современных корветов и фрегатов.
Так по прошествии времени стало ясно, что максимальная унификация ракетных ячеек содержит проблему – габариты стандартной ячейки не позволяют развертывание тяжелых ракет. На российских кораблях (как и на многих западных) сейчас применяется сразу два типа УВП – для размещения ударного и зенитного вооружения.
Архитектура надстройки позволила реализовать наиболее оптимальную (среди известных на сегодняшний день) схему размещения антенных постов.
Движение обеспечивает ЭУ комбинированного типа – две газовые турбины полного хода и пара экономичных дизелей, используемых на остальных режимах. Высокая скорость, необходимая для ведения артиллерийских сражений, осталась в прошлом. Сейчас в приоритетах – продолжительность боевого патрулирования, продление ресурса механизмов и снижение эксплуатационных затрат.
В конструкции заметно влияние технологии «стелс». Наклонные поверхности бортов, объединенные со стенами надстройки. Носовая часть палубы, скрытая за огромным фальшбортом. Укутанная в радиопоглощающий кожух артиллерийская установка.
При этом фрегат 22350 оказался неожиданно зубаст и максимально вооружен – обладая весомым преимуществом над зарубежными ровесниками.
Теперь вы готовы заглянуть в недалекое будущее?
Боевые надводные корабли второй половины XXI века
Автор полагает возможными три основных направления.
Первое и наиболее вероятное – совершенствование имеющихся конструкций с внедрением систем искусственного интеллекта, который позволит автоматизировать все задачи по сбору и обработке тактической информации. Решать вопросы боевого маневрирования, кораблевождения, применения оружия и дистанционного управления техническими средствами.
Следом должно идти увеличение межремонтного ресурса всех корабельных механизмов и систем. Корабли и их экипажи (если таковые останутся) будут избавлены от необходимости проведения ремонтных работ в открытом море. Все техническое обслуживание будет производиться в базе – до начала и после завершения похода.
Третий серьезный момент, которому в прошлом не уделялось внимания – автоматизация процессов погрузки боекомплекта, продовольствия, ЗИПа и расходных материалов при подготовке к походу. Все – для повышения коэффициента оперативного напряжения. Корабль должен провести максимум времени в открытом море.
Вооруженный универсальными ракетами (подобными «Стандарт-6»), что способны бить по надводным и воздушным целям. С отделяемыми боевыми модулями – беспилотниками, способными сопровождать корабль по воздуху, на воде и под водой.
Многое из перечисленного строится прямо сейчас. Встречайте – новое поколение японских фрегатов.
Согласно опубликованным данным, в проекте «Могами» (30DX) сочетаются композитный корпус, «прозрачный» мостик с технологией дополненной реальности и мачта с интегрированными антеннымии устройствами (известная мировая тенденция).
Уровень автоматизации позволяет «Могами» обходиться экипажем всего из 90 человек – что в два-три раза меньше, чем на других современных кораблях похожего класса и назначения.
Характерное для истории движение по спирали позволяет сценарий с возрождением идей из недалекого (или очень далекого) прошлого на новом технологическом уровне. Доказательством служит пример полного электродвижения, что используется в проектах новейших европейских фрегатов и эсминцев – по примеру турбоэлектрических ЭУ линейных кораблей 1910-х годов.
Последний, чисто гипотетический момент связан с надеждой на появление технологий, о которых в настоящее время отсутствует даже малейшее представление: способных произвести подлинную революцию во всех областях техники.
Какой облик получит флот через полвека – в 2073 году?
Будущее покажет.