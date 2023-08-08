В Варне спущен на воду головной патрульный корабль «Храбри» типа MMPV, предназначенный для «обновлённых» ВМС Болгарии

Обновление болгарских ВМС уже не за горами, головной многоцелевой патрульный корабль типа MMPV под названием "Храбри" спущен на воду. Торжественная церемония прошла на верфи MTG Dolphin в Варне в минувшую пятницу, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба верфи.
Итак, первый и головной патрульный многоцелевой корабль типа MMPV "Храбри" спущен на воду и будет достраиваться на плаву. Корабль уже получил бортовой номер "12", войти в состав болгарского флота он должен в третьем квартале 2025 года после всех необходимых испытаний. Всего болгары заказали два патрульных корабля, на большее количество средств не нашлось. Новые сторожевики должны стать ядром обновленных болгарских ВМС, что позволит стране "занять достойное место" в ряду причерноморских государств.
О закладке "Храбри" сообщалось в декабре 2021 года, но тогда состоялась только резка стали, официально его заложили 20 июня 2022 года. Строительство ведет болгарская верфь MTG Dolphin в Варне, но под чутким руководством немецкой судостроительной компании NVL Group, ранее известной как Lürssen Defence. Второй корабль серии и он же последний, был заложен 3 июля 2023 года, сдать его заказчику планируется в третьем квартале 2026 года, то есть годом позже головного.
Проект многоцелевых патрульных кораблей, фактически корветов, для Болгарии был разработан на базе 90-метрового патрульного корабля OPV90 все той же немецкой компании Lürssen Defence. Данные кораблей не раскрываются, но как следует из открытых источников, болгарские MMPV будут водоизмещением около 2300 тонн, длиной до 90 метров. Основное вооружение - четыре противокорабельные ракеты, 76-мм орудие, восемь ЗУР в вертикальных пусковых ячейках, один 35-мм боевой модуль для ближнего боя и легкие торпеды. БИУС планируется установить шведский, производства Saab. Корабль может нести один вертолет типа AS565 Panther. Предполагается, что вооружение корабля позволит противостоять воздушным, надводным и подводным угрозам.