Швейцарский репортёр: Эксперты из высшей технической школы Цюриха высказывают мрачные прогнозы по украинскому контрнаступлению

Спустя два месяца украинские войска всё ещё еле-еле продвигаются на фронте. Казалось бы, малые шаги могут привести в итоге к поворотному моменту, но мои собеседники – два эксперта из высшей технической школы Цюриха – высказывают мрачные прогнозы.

В швейцарском издании «Блик» вышел материал Самуэля Шумахера (Samuel Schumacher) о ходе украинского контрнаступления. Швейцарский репортёр, который несколько раз бывал на Донбассе (на украинских позициях), оценивает происходящее в данный момент на фронте.По словам Самуэля Шумахера, украинское контрнаступление захлёбывается, и если ждать от ВСУ прорыва фронта, то теперь уже не раньше осени.Шумахер:Эксперты, на которых ссылается швейцарский репортёр, считают, что украинские войска растратили крупный потенциал, не использовав его в должной мере. И причин тому несколько: от выбранной тактики до несогласованности на разных участках фронта.Отмечено, что если прорыва российской обороны летом не произошло, то сделать это осенью будет крайне проблематично. Причина состоит в том, что погодные условия не будут на стороне наступающих – слякоть, грязь создадут проблемы для продвижения не только тяжёлой техники, но и армейских автомобилей с личным составом. На фоне наличия многокилометровых минных полей это создаст ещё большие трудности, пишет «Блик». Далее - зима, когда боевые действия могут стать значительно менее интенсивными.Напомним, что ранее в западной прессе писали, что проблемой для успешного контрнаступления ВСУ является, наоборот, хорошая погода, так как она позволяет российской авиации наносить удары по позициям и штурмовым отрядам ВСУ фактически круглосуточно. Теперь обозначенная наперёд осенняя проблема - плохая погода.