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Швейцарский репортёр: Эксперты из высшей технической школы Цюриха высказывают мрачные прогнозы по украинскому контрнаступлению

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Швейцарский репортёр: Эксперты из высшей технической школы Цюриха высказывают мрачные прогнозы по украинскому контрнаступлению

В швейцарском издании «Блик» вышел материал Самуэля Шумахера (Samuel Schumacher) о ходе украинского контрнаступления. Швейцарский репортёр, который несколько раз бывал на Донбассе (на украинских позициях), оценивает происходящее в данный момент на фронте.


По словам Самуэля Шумахера, украинское контрнаступление захлёбывается, и если ждать от ВСУ прорыва фронта, то теперь уже не раньше осени.

Шумахер:

Спустя два месяца украинские войска всё ещё еле-еле продвигаются на фронте. Казалось бы, малые шаги могут привести в итоге к поворотному моменту, но мои собеседники – два эксперта из высшей технической школы Цюриха – высказывают мрачные прогнозы.

Эксперты, на которых ссылается швейцарский репортёр, считают, что украинские войска растратили крупный потенциал, не использовав его в должной мере. И причин тому несколько: от выбранной тактики до несогласованности на разных участках фронта.

Отмечено, что если прорыва российской обороны летом не произошло, то сделать это осенью будет крайне проблематично. Причина состоит в том, что погодные условия не будут на стороне наступающих – слякоть, грязь создадут проблемы для продвижения не только тяжёлой техники, но и армейских автомобилей с личным составом. На фоне наличия многокилометровых минных полей это создаст ещё большие трудности, пишет «Блик». Далее - зима, когда боевые действия могут стать значительно менее интенсивными.

Напомним, что ранее в западной прессе писали, что проблемой для успешного контрнаступления ВСУ является, наоборот, хорошая погода, так как она позволяет российской авиации наносить удары по позициям и штурмовым отрядам ВСУ фактически круглосуточно. Теперь обозначенная наперёд осенняя проблема - плохая погода.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:52
    +3
    Мрачные прогнозы,мрачная погода..Что то не складывается,а?У швейцарцев.Да и не только у них.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:52
    +4
    И причин тому несколько

    Забыли упомянуть
    1 высокая трава
    2 низкие кусты
    3 фаберже не той конструкции
    И тд и тп.....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: Попандос
      Забыли упомянуть

      Им надо транслировать со стороны русской армии
      "У природа нет плохой погоды,
      каждая погода - благодать..."
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:54
    +2
    Какие ещё эксперды не отметились? what по моему только ленивый не высказался по этому поводу.... lol
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:55
    +3
    В полку "английских учёных" прибыло. Блин, ну очень забавное время, когда можно создавать новости на пустом месте. Помню лет 5 назад журналисты солидных изданий настолько обленились или же чувствовали себя ущербными в сравнении с блогерами какими в соцсетях и давали новости со ссылкой на них, а не на своих коллег по цеху.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:59
    +3
    Эксперты из высшей технической школы Цюриха имеют отношение к военной аналитике? Один в симуляторы играет, ТУ-95 сбивает, эти вот в стратегии заигрались с юнитами. Ну очень компетентное мнение граждан страны, не воевавшей никогда.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:00
    +3
    Самуэль Шумахер: украинское контрнаступление захлёбывается, и если ждать от ВСУ прорыва фронта, то теперь уже не раньше осени.
    Очевидно с трудом выдавил из себя реальное положение ВСУ и тут же компенсировал мрачный прогноз западной надеждой на успех Киева осенью. В этом вся сущность западных СМИ - минимум достоверной информации, которую все равно необходимо прикрыть мнимыми или ожидаемыми "успехами ВСУ".
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:06
    0
    Швейцарский репортёр, который несколько раз бывал на Донбассе (на украинских позициях), оценивает происходящее в данный момент на фронте.
    Ну, если уже швейцарцы дают оценки СВО, тогда да))! laughing Всю свою сознательную жизнь, насколько мне известно, они были нейтралами, не считая некоторых их ранних вылазок в европе.
  8. мазута
    мазута Сегодня, 09:06
    +1
    Каких только "экспертов"за последнее время не выдвинуло свою теорию трудностей наступления!Отставные сотрудники мвф,швейцарские эксперты из высшей тех.школы,британские спецы по "травам и кустам",синоптики различных категорий предсказывающие трудности от хорошей погоды,сложности от дождей и слякоти...Нет только одной правильной версии-упорство и героизм Российского Солдата!
  9. aakvit
    aakvit Сегодня, 09:07
    0
    ранее в западной прессе писали, что проблемой для успешного контрнаступления ВСУ является, наоборот, хорошая погода, так как она позволяет российской авиации наносить удары по позициям и штурмовым отрядам ВСУ фактически круглосуточно. Теперь обозначенная наперёд осенняя проблема - плохая погода

    Плохому танцору... как всегда! drinks
  10. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:14
    0
    Эксперты из высшей технической школы Цюриха высказывают мрачные прогнозы по украинскому контрнаступлению

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    — А вы-то,те что в Цюрихе,что такие мрачные?На "контрнаступ" ставили? ...
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