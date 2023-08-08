Марочко: Противник пытается поджечь леса в попытках остановить продвижение российских войск под Кременной

Невзирая на потери и ухудшение оперативной обстановки для ВФУ, противник продолжает упорно бросать новые силы на штурм наших оборонительных порядков

(...) Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджег сухостоя для того, чтобы огонь перекинулся на наши позиции. Ввиду высоких дневных температур поджечь сухую древесину у ВФУ получается, однако резкая смена направления порывистого ветра не позволяют боевикам осуществить задуманное

Переход российской армии в наступление на Купянском направлении и активная оборона с продвижением на Красно-Лиманском поставили командование ВСУ в тяжелое положение из-за отсутствия необходимых резервов. При этом противник не прекращает попыток остановить наступление подразделений российской армии, проводя контратаки.В последние два дня ВСУ провели более 20 контратак на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, но успеха не добились. Кроме того, нашим удалось воспользоваться ситуацией и значительно улучшить свои позиции, продвинувшись вперед, захватив ряд опорных пунктов. Однако это не привело к остановке попыток штурма ВСУ.- пишет военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.Не сумев выбить подразделения российской армии с позиций в районе Кременских лесов, ВСУ начали применять новую тактику. Они обстреливают позиции российских войск зажигательными боеприпасами, добиваясь возгорания сухостоя, тем самым пытаясь буквально выкурить наших с занятых опорных пунктов. Учитывая высокую температуру воздуха, доходящую до 40 градусов по Цельсию, поджечь леса у них получается, но за наших играет резкий порывистый ветер, постоянно меняющий свое направление.- добавил эксперт.По последним данным, наши продолжают продвижение, несмотря на попытки ВСУ его остановить. Основные действия идут на Купянском направлении, но и на Красно-Лиманском активная оборона не стоит на месте. Просто боевые действия ведутся вне населенных пунктов, поэтому практически не отражаются в сводках Минобороны.