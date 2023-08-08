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Марочко: Противник пытается поджечь леса в попытках остановить продвижение российских войск под Кременной

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Марочко: Противник пытается поджечь леса в попытках остановить продвижение российских войск под Кременной

Переход российской армии в наступление на Купянском направлении и активная оборона с продвижением на Красно-Лиманском поставили командование ВСУ в тяжелое положение из-за отсутствия необходимых резервов. При этом противник не прекращает попыток остановить наступление подразделений российской армии, проводя контратаки.


В последние два дня ВСУ провели более 20 контратак на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, но успеха не добились. Кроме того, нашим удалось воспользоваться ситуацией и значительно улучшить свои позиции, продвинувшись вперед, захватив ряд опорных пунктов. Однако это не привело к остановке попыток штурма ВСУ.

Невзирая на потери и ухудшение оперативной обстановки для ВФУ, противник продолжает упорно бросать новые силы на штурм наших оборонительных порядков

- пишет военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Не сумев выбить подразделения российской армии с позиций в районе Кременских лесов, ВСУ начали применять новую тактику. Они обстреливают позиции российских войск зажигательными боеприпасами, добиваясь возгорания сухостоя, тем самым пытаясь буквально выкурить наших с занятых опорных пунктов. Учитывая высокую температуру воздуха, доходящую до 40 градусов по Цельсию, поджечь леса у них получается, но за наших играет резкий порывистый ветер, постоянно меняющий свое направление.

(...) Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджег сухостоя для того, чтобы огонь перекинулся на наши позиции. Ввиду высоких дневных температур поджечь сухую древесину у ВФУ получается, однако резкая смена направления порывистого ветра не позволяют боевикам осуществить задуманное

- добавил эксперт.

По последним данным, наши продолжают продвижение, несмотря на попытки ВСУ его остановить. Основные действия идут на Купянском направлении, но и на Красно-Лиманском активная оборона не стоит на месте. Просто боевые действия ведутся вне населенных пунктов, поэтому практически не отражаются в сводках Минобороны.
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7 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:27
    +7
    Если так дело пойдёт, от Серебрянского лесничества к концу боёв выжженное поле останется.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:29
      +8
      Ну фошисты тоже леса поджигали чтобы партизан выкурить. И не только леса.
      В Белорусии (тогда её называли так) они так "веселились". Так что ничего нового - по накатанной дорожке укронацисты идут.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:30
      +2
      Это будет малая из проблем. Чем дольше тем больше в земле/воде взрывоопасных предметов, которые будут о себе напоминать как подобные вещи с ВОВ.
    3. скептик
      скептик Сегодня, 09:38
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Если так дело пойдёт, от Серебрянского лесничества к концу боёв выжженное поле останется.

      Новый лес, ещё лучше вырастет, на местах пожарищ. Не понятно другое - почему наши не используют такой способ очистки, в приграничной зоне России? Вырубить прилегающие деревья, на нашей стороне и пустить огня, в места выхода ДРГ противника. Очистятся зоны предполья, и снимется фактор внезапности нападений.
      Да и на передовой, укры поджигают, в нашу сторону, а нашим надо, позади укров, поставить огненный заслон. После пары ответок, у них пропадёт желание устраивать "огненное шоу".
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:51
      -1
      Цитата: Pharmacist
      Если так дело пойдёт, от Серебрянского лесничества к концу боёв выжженное поле останется.

      От Серебрянского леса останутся одни головешки, как и от Украины.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:27
    -1
    Применение зажигательных/осветительных снарядов там давно и всеми, видео масса. Само собой, когда наши это смекалка с находчивостью, а когда всушниками это коварство и нарушение конвенций.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:29
    0
    (...) Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджег сухостоя для того, чтобы огонь перекинулся на наши позиции. Ввиду высоких дневных температур поджечь сухую древесину у ВФУ получается, однако резкая смена направления порывистого ветра не позволяют боевикам осуществить задуманное

    - добавил эксперт.
    Эх ветер ветер хулиган ... bully
  4. Комментарий был удален.