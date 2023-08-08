Отказ ВСУ от западных, в частности, от американских, тактических приемов идет на пользу российским военным, действующим в зоне СВО. На руку россиянам играет и невысокая эффективность применения украинскими подразделениями техники, поставляемой странами Запада.К таким выводам пришли журналисты индийского новостного канала WION, создавшие сюжет на тему российско-украинского конфликта.Они считают, что при попытках контрнаступления подразделения ВСУ не стали применять американскую тактику, приемам которой их до этого обучали западные инструкторы.Хотя Киев рассчитывал на быстрый успех своих контрнаступательных действий, прорыва российских позиции не произошло, а продвижение ВСУ практически отсутствует. Украинское контрнаступление натолкнулось на хорошо организованную и крепкую оборону ВС России. К тому же «долгожданная» западная бронетехника н6е дала ожидаемого от нее эффекта. Она оказалась неспособной преодолевать плотные минные поля россиян – отмечает СМИ Индии.Боевики ВСУ, утверждают индийские журналисты, отказались от сложных и хитроумных маневров, которым их обучили западные наставники, и вернулись к более привычной и примитивной тактике.И хотя контрнаступление ВСУ все еще продолжается, на ряде участков фронта ВС России сами переходят от обороны к наступательным действиям. В частности, отмечено существенное продвижение российских войск в Харьковской области, где киевский режим потерял контроль над несколькими населенными пунктами.