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СМИ Индии: отказ ВСУ от западных тактических приёмов идёт на пользу российским военным

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СМИ Индии: отказ ВСУ от западных тактических приёмов идёт на пользу российским военным

Отказ ВСУ от западных, в частности, от американских, тактических приемов идет на пользу российским военным, действующим в зоне СВО. На руку россиянам играет и невысокая эффективность применения украинскими подразделениями техники, поставляемой странами Запада.


К таким выводам пришли журналисты индийского новостного канала WION, создавшие сюжет на тему российско-украинского конфликта.

Они считают, что при попытках контрнаступления подразделения ВСУ не стали применять американскую тактику, приемам которой их до этого обучали западные инструкторы.


Хотя Киев рассчитывал на быстрый успех своих контрнаступательных действий, прорыва российских позиции не произошло, а продвижение ВСУ практически отсутствует. Украинское контрнаступление натолкнулось на хорошо организованную и крепкую оборону ВС России. К тому же «долгожданная» западная бронетехника н6е дала ожидаемого от нее эффекта. Она оказалась неспособной преодолевать плотные минные поля россиян – отмечает СМИ Индии.


Боевики ВСУ, утверждают индийские журналисты, отказались от сложных и хитроумных маневров, которым их обучили западные наставники, и вернулись к более привычной и примитивной тактике.

И хотя контрнаступление ВСУ все еще продолжается, на ряде участков фронта ВС России сами переходят от обороны к наступательным действиям. В частности, отмечено существенное продвижение российских войск в Харьковской области, где киевский режим потерял контроль над несколькими населенными пунктами.

Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/U.S. Army
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20 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:31
    +10
    .... и тут появились индийские иксперды.... wink

    зы Индусы бы со своим "зоопарком вооружений" лучше бы разобрались. Их снабженцы наверно стреляются от обилия номенклатур запчастей и расходников.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:59
      +3
      Вот откуда индусам знать, как воевать?
      Они только ноги выше головы задирать и умеют.
      Укровермахт отказался от тактики США, потому что она никуда не годится. Разве что как прямая дорога на кладбище. am
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: Бородач
        Вот откуда индусам знать, как воевать?

        Никогда не воевавшие толком с широким применением бронетехники расхваливает "безукоризненную американскую тактику", которая заключается только в авиаударах по папуасам, не имеющим внятного ПВО?
        Вот уж точно "глухой слепого в театр привёл".

        Боевики ВСУ, утверждают индийские журналисты, отказались от сложных и хитроумных маневров, которым их обучили западные наставники
        Надо было Украине у индусов тактике обучаться - те обучили бы их "хитроумным и сложным манёврам".


        У нас уже есть "британские учёные".
        Британцы индусов покусали и появились "индийские военные эксперты"?
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:29
        0
        Цитата: Бородач
        Они только ноги выше головы задирать и умеют.

        Зато как они из пушки стреляют! Вам ещё учится и учиться.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:05
      +1
      Их снабженцы наверно стреляются от обилия номенклатур запчастей и расходников.
      ...за то бамбуковых палок много, и как показали события индусов с китайцами , бой на палках имеет стратегическое значение для индусов..а да..ещё каблуками на границе с пакистанцами меряются....со статьи так только поржать можно
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:37
    +5
    А что индусы знают о тех приемах,от которых якобы отказались ВСУ?Еще этих аналитЭгов не хватало..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:40
      +1
      Ну, ИМХО, раз пошла серия высказываний западных икспердов, индусы видимо решили тоже не молчать... Внесли посильную лепту, так сказать.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:44
        0
        Вспыгнуть на подножку уходящего поезда? yes Ладно,хоть не в хор асяких риттеров ибн макгрегоров включились..
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 09:37
    -1
    Это как это "не стали применять"? А на основании чего тогда заявления украинского генштаба про то, что НАТОвские стандарты не работают? Хотя, конечно, логические основания и генштаб - понятия почти взаимоисключающие! laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:39
    0
    Отказ ВСУ от западных тактических приёмов идёт на пользу российским военным

    ***
    — Не с той ноги свидомые на минные поля заходят ...
    ***
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 09:40
    +2
    спасибо экспертам Индии, Швейцарии ...желаю заслушать мнение начальника транспортного цеха Индонезии
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:42
      +2
      А Бенин? Как так без Бенина то? laughing
      ______________________________________
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:09
      0
      желаю заслушать мнение начальника транспортного цеха Индонезии
      ...а я б с удовольствием почитал бы мнение намибского козлопаса.те продвинутые в системе выживания и процветания практически в песках
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:54
    0
    К таким выводам пришли журналисты индийского новостного канала

    Индусы еще те вояки. Хорошо, что ссылаются на западный военный опыт, а не на свой.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:58
      0
      А это точно индусы? Чёт они на видео все такие "чумазые".... laughing

      зы Ну видимо эта пушка без "танцев с бубном" не стреляет lol что и было продемонстрировано.
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:54
    0
    Боевики ВСУ, утверждают индийские журналисты, отказались от сложных и хитроумных маневров, которым их обучили западные наставники, и вернулись к более привычной и примитивной тактике.
    ....ай да индусы..ай да трепачи современно стратёжный....вспомнилась недавняя стычка индусов и китайцев на палках..весь мир покотом валялся..вот это хитро и сложно..заткнулись бы в тряпочку
  8. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 10:18
    0
    Отказ ВСУ от западных, в частности, от американских, тактических приемов идет на пользу российским военным, действующим в зоне СВО. На руку россиянам играет и невысокая эффективность применения украинскими подразделениями техники, поставляемой странами Запада.Она оказалась неспособной преодолевать плотные минные поля россиян – отмечает СМИ Индии.
    Столько дичи в одном коротком сюжете... Чем -то серьёзным здесь и не пахнет, скорее проходная информационная сводка, ну коснуться темы сказав что-то квази умное и далее о своём животрепещущем..
  9. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 10:19
    0
    Боевики ВСУ, утверждают индийские журналисты, отказались от сложных и хитроумных маневров, которым их обучили западные наставники, и вернулись к более привычной и примитивной тактике.
    Это какие же такие хитроумные маневры? Где эти западные наставники показывали их сами?...
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    0
    ВСУ отказались от сложных и хитроумных маневров, которым их обучили западные наставники, и вернулись к более привычной и примитивной тактике
    Честно говоря я балдею от индийских журналистов WION. Это каким "сложным и хитроумным" маневрам научили ВСУшников западные наставники? Англичане предлагали объезжать минные поля даже не понимая, что они огромны по фронту и в глубину, американцы учили наступать мелкими группами на опорные пункты и с минимумом БТТ, немцы, канадцы и др. учили боям в городских условиях при этом сами этого на практике не проходили.
  11. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 11:00
    0
    "К таким выводам пришли журналисты индийского новостного канала WION". А не пришла ли пора начать публикации на "Военном Обозренни" экспертных мнений каких нибудь резидентов "Камеди Клаб", или журналистов с телеканала "Культура"? Мы обязательно всех выслушаем и проникнемся...