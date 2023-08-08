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Япония планирует передать шести странам патрульные катера и беспилотники на безвозмездной основе для противостояния Китаю

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Япония планирует передать шести странам патрульные катера и беспилотники на безвозмездной основе для противостояния Китаю

Японское правительство в последнее время наращивает усилия по укреплению обороноспособности страны, все больше выделяя на это денег. Кроме того, в Токио решили предоставить помощь оборонительного характера и некоторым менее развитым странам. Силы самообороны превращаются в полноценную армию, которую Япония не могла официально иметь по итогам Второй мировой войны.


Как пишет японская газета Asahi, в следующем финансовом году будет предусмотрена помощь в области безопасности для шести стран на безвозмездной основе. Речь идет о таких странах как Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Монголия, Папуа - Новая Гвинея. Есть среди них и одна африканская страна – Джибути. Эта небольшая страна, имеющая стратегически важное расположение на выходе из Красного моря в Индийский океан, примечательна еще и тем, что здесь находятся военные базы двух мировых держав – США и Китая. Здесь же расположена и база Сил самообороны Японии.


По данным японского издания, эти страны получат от Токио небольшие патрульные катера и (или) беспилотники, а также некоторое оборудование, которое увеличит возможности наблюдения за территориальными водами и воздушным пространством в названных странах. Однако безвозмездная помощь будет осуществлена с условием контроля Токио за тем, чтобы она применялась по назначению. Для этого японская сторона оставляет за собой право проводить время от времени инспекции. Всего на эти цели правительство Японии планирует направить около 5 млрд иен (35 млн долларов).

Asahi отмечает, что выбор этих стран связан со стремлением Токио ослабить там влияние Китая и противостоять ему.
Использованы фотографии:
sportbox.ru
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14 комментариев
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 09:40
    +2
    О, у нас появился еще один любитель загребать жар чужими руками!
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 09:46
      +3
      Джибути. Эта небольшая страна, имеющая стратегически важное расположение на выходе из Красного моря в Индийский океан, примечательна еще и тем, что здесь находятся военные базы двух мировых держав – США и Китая. Здесь же расположена и база Сил самообороны Японии.
      Вот оно как... даже там Япония самообороняется. От каких угроз интересно, кто от туда зуб на япошек точит? laughing
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 09:57
        0
        Катера за 35 миллионов долларов точно сдержат ВМФ НОАК. laughing
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 10:09
        0
        Из Джибути Китай грозит Японии, всё очень сложно
        Николай hi
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:08
      0
      У Японии нет шансов в противостоянии Китаю как экономически, так и военным путем !!! У Китая хорошая память они все помнят и не простят в случае чего.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 10:59
      +1
      -Патрульные катера Монголии.
      Это не только КНР "сдержит",но и РФ...
      -беспилотники-Папуа-Новой Гвинеи.
      Интересна дуэль дрона и бумеранга.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:50
    +3
    ***

    — Монголии патрульные катера очень нужны! ...

    ***
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***

      — Монголии патрульные катера очень нужны! ...

      ***

      Почему-то живо, как настоящее, представилось то, что на фотографии в статье, бороздящее бескрайние океанские просторы между Улан-Батором и Дарханом.
      Это даже круче, чем "подводная лодка в степях Украины".
      1. Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:17
        +1
        — Монголии патрульные катера очень нужны! ...

        ***

        ***
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:51
    0
    Что-то мне это напоминает...
    О, точно!
    — Они надеются нас взять живьём?!..
    Дети! Они не знают, что теперь нас трое.
    Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть? (с)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:05
      +1
      Блин, посмотрел на фотку, так шашлыка с винцом захотелось.... feel
      С лучком и серым хлебом.....
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:00
    0
    Речь идет о таких странах как Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Монголия,

    А Монголии катера зачем? Или у японцев с географией те же проблемы с ЕГЭ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:04
      0
      Как зачем? Монголы их потом на верблюдов обменяют. yes Будет выгодная сделка.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    Силы самообороны превращаются в полноценную армию, которую Япония не могла официально иметь по итогам Второй мировой войны.
    В Японии уже давно полноценная армия с оставшимся по старому договору названием "Силы самообороны". Интересно, а в Монголию что будут поставлять по линии военной помощи? Катера не нужны, лошади у самих имеются, остается оборудование для наблюдения на границе? Китай наверное сильно расстроится по этому поводу (ирония).