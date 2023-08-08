Зеленский повторит судьбу Саакашвили, последние события это только доказывают. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сделавший соответствующую запись в своем ТГ-канале.
Украинский президент идет по пути бывшего грузинского лидера и закончит так же как и он. Саакашвили, развязавший войну в августе 2008 года, пользовался "всеобщей поддержкой" США и НАТО, получал от них оружие и проводил откровенную антироссийскую политику. Однако это ему не помогло, обученная американскими инструкторами грузинская армия была разбита российскими войсками, а любитель галстуков был вынужден бежать из страны и скрываться на Украине, обласканный послемайданной властью.
На данный момент экс-президент Грузии находится под арестом за совершенные преступления и уже вряд ли вернется в политику, да и свобода ему не светит, учитывая заявления грузинского правительства. Саакашвили, не оправдавший надежд Запада, оказался никому не нужен, его просто выбросили и забыли.
Теперь по пути воинственного грузина идет Зеленский, полностью повторяя путь Саакашвили. Да и действующие лица все те же: США и Европа, толкнувшие Украину на конфликт с Россией, рассказав сказку про вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз. Однако, спустя полтора года после начала российской СВО, на Западе стали понимать, что поставили не на ту лошадь, киевский режим под руководством Зеленского не способен выполнить хотелки Вашингтона. Слишком наглой стала марионетка, попытавшись укусить руку кормящего.
История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. (...) Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский - следующий
- добавил Володин.
Стоит отметить, что в последнее время западная пресса весьма активно рассуждает о возможной замене Зеленского на другую марионетку, способную решить поставленные Западом задачи. При этом не исключено, что клоуна просто ликвидируют, попытавшись свалить все на Россию.