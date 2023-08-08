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Спикер Госдумы Володин: Зеленский повторит судьбу Саакашвили

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Спикер Госдумы Володин: Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Зеленский повторит судьбу Саакашвили, последние события это только доказывают. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сделавший соответствующую запись в своем ТГ-канале.


Украинский президент идет по пути бывшего грузинского лидера и закончит так же как и он. Саакашвили, развязавший войну в августе 2008 года, пользовался "всеобщей поддержкой" США и НАТО, получал от них оружие и проводил откровенную антироссийскую политику. Однако это ему не помогло, обученная американскими инструкторами грузинская армия была разбита российскими войсками, а любитель галстуков был вынужден бежать из страны и скрываться на Украине, обласканный послемайданной властью.

На данный момент экс-президент Грузии находится под арестом за совершенные преступления и уже вряд ли вернется в политику, да и свобода ему не светит, учитывая заявления грузинского правительства. Саакашвили, не оправдавший надежд Запада, оказался никому не нужен, его просто выбросили и забыли.

Теперь по пути воинственного грузина идет Зеленский, полностью повторяя путь Саакашвили. Да и действующие лица все те же: США и Европа, толкнувшие Украину на конфликт с Россией, рассказав сказку про вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз. Однако, спустя полтора года после начала российской СВО, на Западе стали понимать, что поставили не на ту лошадь, киевский режим под руководством Зеленского не способен выполнить хотелки Вашингтона. Слишком наглой стала марионетка, попытавшись укусить руку кормящего.

История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. (...) Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский - следующий

- добавил Володин.

Стоит отметить, что в последнее время западная пресса весьма активно рассуждает о возможной замене Зеленского на другую марионетку, способную решить поставленные Западом задачи. При этом не исключено, что клоуна просто ликвидируют, попытавшись свалить все на Россию.
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42 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:48
    +10
    До Зели не доходит - любителя галстуков западники и амеры слили, и Зелю сольют когда он исчерпает свою нужность. При этом вовсе не факт что выдадут отдельную камеру с врачом ...

    зы А Мишико, судя по фото, сильно сдал, сильно.... И знание мовы даже не помогло.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:54
      +6
      Зеленский не повторит судьбу Саакашвили.
      Он слишком много знал. (С) Бриллиантовая рука.
      Убьют его. Слишком многим он мешает. am
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:56
        +1
        Дык потому я и написал что сидеть в отдельной камере Зе явно не будет.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 09:58
        -2
        Цитата: Бородач
        Зеленский не повторит судьбу Саакашвили.
        Он слишком много знал. (С) Бриллиантовая рука.
        Убьют его. Слишком многим он мешает. am

        Пока на это шансов нет по другой причине. В отличии от Грузии Украина достаточно успешно воюет.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 10:20
          -3
          Цитата: Арон Заави
          Пока на это шансов нет по другой причине. В отличии от Грузии Украина достаточно успешно воюет.

          Успешно?)))))))
          В среднем 500 трупов ВФУ в сутки. При таком темпе ещё на пару лет хватит.)))
          Это страшная месть еврея Зе бандэровцам за Холокост и Волынскую резню. В благодарность западные кураторы вывезут его на его виллу в Испанию и обеспечат спокойную старость.
          1. tkoh
            tkoh Сегодня, 10:34
            +2
            Цитата: Румaтa
            В среднем 500 трупов ВФУ в сутки. При таком темпе ещё на пару лет хватит.)))

            Ну тут все относительно. Интересно сравнить это число с потерями ВС РФ.
            Также ещё было бы интересно узнать ваш источник данных о 500 человек в сутки
          2. сергей_вакк
            сергей_вакк Сегодня, 10:43
            +1
            украинцы столько же каждый день наших в своих сводках убивают.Вы верите цифрам на прессухах?Вам простите сколько лет?
            1. Егоза
              Егоза Сегодня, 10:53
              +1
              Цитата: сергей_вакк
              украинцы столько же каждый день наших в своих сводках убивают

              Ну вот Зеля сейчас выступил по ТВ, скорбел о полковнике в Донецкой обл. (хорошо наши приложили), а также сержантах и солдатах, что ночью полегли из-за прилетов. По другим областям тоже прошелся с соболезнования родным и близким.
          3. aybolyt678
            aybolyt678 Сегодня, 11:07
            0
            Цитата: Румaтa
            В благодарность западные кураторы вывезут его на его виллу в Испанию и обеспечат спокойную старость.

            вы спросите у индейских вождей, которые поддерживали белых, какой была награда за лояльность?
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:50
          0
          Цитата: Арон Заави
          В отличии от Грузии Украина достаточно успешно воюет.

          Войны когда то заканчиваются и самозванцев-извращенцов, ждет такая же участь, как Лжедмитрия, Гитлера, Муссолини, Саакашвили.
          Та же участь ждет и Зеленского.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 09:57
      +4
      Цитата: Nexcom
      До Зели не доходит - любителя галстуков западники и амеры слили, и Зелю сольют когда он исчерпает свою нужность. При этом вовсе не факт что выдадут отдельную камеру с врачом ...

      зы А Мишико, судя по фото, сильно сдал, сильно.... И знание мовы даже не помогло.

      Знание мовы чаще мешает ,а не помогает. Так же как действия на благо США в ущерб своей страны.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:05
      +2
      зачем так сложно это он еще небо коптить будет, надо что б повторил судьбу гитлера.
  2. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 09:51
    +2
    Всегда найдется новый Зе или Саакашвили. Причина не в них
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:53
      +3
      Да это понятно. Просто такие Зе и Мишико всерьёз верят в свою незаменимость и исключительность. Этакие антироссийские мессии.... Но как только интерес к ним пропадает, западники без колебаний выкидывают их на свалку истории. Одноразовые изделия и только....
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 10:50
      0
      Не скажи! У нас принято недооценивать роль личности в истории. Будь на Украине более гибкий в подходах президент, возможно, уже имели бы некий "Версаль-2" (1919 г.) с разоружением Украины и территориальными уступками с её стороны.
      Зеленский стал для России ненужен и токсичен сразу после принятия решения об отводе войск от Киева.
      Как видится, по его личности следовало тогда принимать решение незамедлительно.
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:57
    +2
    Это если очень повезёт , оно скорее повторит судьбу Муссолини.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:57
    +3
    экс-президент Грузии находится под арестом

    Он не находится под арестом. Он отбывает срок наказания, определенный ему судом.
    Арест и срок- разные с юридической стороны вещи.
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:58
    +2
    Спикер Госдумы Володин

    Он уже закончил проверять всех покинувших Москву во время событий с Вагнером?
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:00
    +2
    "Зеленский повторит судьбу Саакашвили"
    Не. Не светит.
    Такой мягкий приговор ещё заслужить надо...
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:06
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Бородач
    Зеленский не повторит судьбу Саакашвили.
    Он слишком много знал. (С) Бриллиантовая рука.
    Убьют его. Слишком многим он мешает. am

    Пока на это шансов нет по другой причине. В отличии от Грузии Украина достаточно успешно воюет.

    "успешно" это когда по 30 тыс. каждый месяц в гвардию бандеры ?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:09
      +4
      "успешно" это когда по 30 тыс. каждый месяц в гвардию бандеры ?
      Война на истощение обоюдно затратна. И от куда такая цифра в 30К?
      1. tkoh
        tkoh Сегодня, 10:39
        0
        Цитата: Trapp1st
        Война на истощение обоюдно затратна. И от куда такая цифра в 30К?

        В августе 2022 писали, что украинскую армию всю перемололи и вот вот будет драп войска ихнего
    2. Сочи
      Сочи Сегодня, 10:10
      -3
      по данным израильской разведки , ПО май месяц убитыми украина потеряла от 300 тыс до 380 тыс.. Турецкие подтвердили эти данные.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:17
        +1
        ПО май месяц убитыми украина потеряла от 300 тыс до 380 тыс..
        Ссылку будьте добры на израильскую разведку.
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:18
        +1
        по данным израильской разведки ...

        Извините, у Вас, как я понимаю, блат в Моссаде ? wink
        Или израильская разведка стала открыто разведданные публиковать?
      3. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:20
        -2
        Цитата: Сочи
        по данным израильской разведки , ПО май месяц убитыми украина потеряла от 300 тыс до 380 тыс.. Турецкие подтвердили эти данные.

        Это не по данным израильской разведке, а из желтой турецкой прессы, которая придумала эту информацию.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:19
      +2
      Цитата: Silver99

      "успешно" это когда по 30 тыс. каждый месяц в гвардию бандеры ?

      Ну так если украинским пропагандистам верить, так у вас уже 0.5млн убитых. Предпочитаю не прислушиваться к пропагандистам с обеих сторон.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:04
        0
        Цитата: Арон Заави
        Предпочитаю не прислушиваться к пропагандистам с обеих сторон.

        Лучше верить, тому что видишь:
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:10
    +3
    Я думаю Запад очень доволен Зеленским, и даже не думает его кем то заменять. Кроме уничтожения русских он ещё уничтожает и украинцев, в целом получается близкородственных славян, которые в западно - европейской цивилизации совсем не нужны. Но в плен попасть или сдаться ему они конечно не дадут. И в Израиль ему не попасть, это как Гитлера спасать в конце войны. soldier
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:14
      +1
      Ну как вариант - завалят двойника, Зеле - пластическую операцию и паспорт на чужое имя. И всё - свалит. Хотя вот как тогда со счетами то за бугром быть?? Если только он их на предъявителя не оформил....
      1. Ростов Папа
        Ростов Папа Сегодня, 10:37
        +1
        Ну да, ещё пол сменить для надёжности no
  9. VicVic
    VicVic Сегодня, 10:12
    +2
    Саакашвили-то, на пользу пошло развиьие событий. Достаточно молодой мужчина был похож на перекормленного хряка, зато сейчас, если помыть, постричь, побрить вполне себе неплохой внешний вид получится.
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:14
    +2
    да Зе на заклание сакральной жертвой уже уготован.... так, что изгнание ему не грозит.... лоб уже зеленкой помазан.....
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:15
    +1
    да Зе на заклание сакральной жертвой уже уготован.... так, что изгнание ему не грозит.... лоб уже зеленкой помазан.....
  12. Комментарий был удален.
  13. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 10:16
    +2
    Не надо забывать, что Зеленский совсем из другого этноса чем Саакашвили. Родители Зеленского хорошо устроены и живут припеваючи в теплой стране и Володе Зеленскому есть куда бежать и где спрятаться. Как известно эта страна никогда своих не выдает. Так что Зеленский это другой масштаб политика.
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:23
    +2
    Угу.. судьба, вы еще колдовство вспомните, заговоры, кстати у захаровой неплохо получится,речи произносит длинные и бессмысленные. Судьбу Зеленского нужно направлять четкими целями и решительными действиями.
  15. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 10:27
    +1
    Ой ли… как все посыпется, уедет в Израиль и хрен кто его достанет там
  16. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 10:29
    +1
    А не проще Зеленского с его бандой в расход пустить? И не будем гадать, ждёт его судьба Сукашвили или нет?
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:35
    +1
    Зеленский повторит судьбу Саакашвили
    У Зеленского судьба должна быть намного хуже и страшнее для него. Зло, в каком бы обличии оно не было, должно быть наказано непременно. Он уже сегодня должен ежеминутно помнить, что его неминуемо настигнет кара и она будет намного страшнее тюрьмы и в его случае еврейством не прикрыться.
  18. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 10:45
    0
    Два сапога пара,Медведев и Володин,кроме бла была была ничего.Помолчали бы за умного бы сошли
  19. Vik. K
    Vik. K Сегодня, 10:50
    0
    " повторит судьбу Саакашвили", ещё один"галстукоед"?!
    Мужики, день добрый.
    Как думаете : галстуков хватит на них?
  20. turbina2367
    turbina2367 Сегодня, 11:10
    0
    Да плевать на Зеленского с Саакашвили, чем они закончат!
    Вот чем закончат Володин с Путиным - это намного важнее. Помните знаменитое выражение в ДурДуме:
    "...есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России!"
    Россия была тысячу лет без Путина с Володиным, и ещё тысячу будет без них. А этот саратовский деятель много бед натворил, занимаясь только тем, что, дорвавшись до власти, беспощадно воровал под крышей своего покровителя, все эти годы тщательно вылизывая ему все интимные места.
    Такие люди, как Медведев и Володин, и все прочие из этой шайки, должны полностью игнорироваться, так как всё, что они пишут и говорят - не стоит и ломаного гроша, это просто пустое сотрясение воздуха. Оценивать их нужно по их делам, а здесь даже вспомнить нечего!
    Разве только построенную в должности президента баньку Дмитрия Анатольевича, стоимостью в сорок миллионов долларов, из средств, выделенных Министерству Обороны...